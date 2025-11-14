(Source: ECI | ABP NEWS)
Begusarai Election Results: बेगूसराय जिले में NDA-महागठबंधन के बीच देखने को मिली कांटे की टक्कर, जानिए कौन जीता-कौन हारा
Begusarai Election Results: बेगूसराय जिले में 2025 के विधानसभा चुनावों में NDA ने 4 सीटें (BJP-3, JDU-1) और RJD गठबंधन ने 3 सीटें (RJD-2, LJP(RV)-1) जीतीं हैं.
Begusarai Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो चुके हैं और बेगूसराय जिले की सात विधानसभा सीटों पर इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है. NDA ने चार सीटों पर जीत हासिल की है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीन और JD(U) ने एक सीट जीती. वहीं, RJD गठबंधन ने तीन सीटों पर अपना कब्जा जमाया, जिनमें RJD की दो और लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) की एक सीट शामिल है.
2025 के चुनावों में NDA ने बेगूसराय में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, खासकर बेगूसराय, बछवाड़ा और तेघड़ा सीटों पर.
बेगूसराय: BJP के कुंदन कुमार 1,19,506 वोट पाकर जीते. उन्होंने कांग्रेस की अमिता भूषण को 30,632 वोटों के बड़े अंतर से हराया.
बछवाड़ा: BJP के सुरेंद्र मेहता 1,00,343 वोट पाकर जीते. उन्होंने कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीब दास को 15,841 वोटों से हराया.
तेघड़ा: BJP के रजनीश कुमार 1,12,770 वोट पाकर जीते. उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के राम रतन सिंह को 35,364 वोटों के भारी अंतर से हराया.
चेरिया बरियारपुर: JD(U) के अभिषेक आनंद ने 75,081 वोट पाकर जीत दर्ज की. उन्होंने RJD के सुशील कुमार को 4,119 वोटों के करीबी अंतर से हराया.
महागठबंधन ने तीन सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें साहेबपुर कमाल और मटिहानी पर RJD ने कब्जा किया, जबकि बखरी पर LJP(RV) ने जीत दर्ज की.
साहेबपुर कमाल: RJD के सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन जी ने 76,798 वोट पाकर जीत दर्ज की. उन्होंने LJP(RV) के सुरेंद्र कुमार उर्फ सुरेंद्र विवेक को 15,721 वोटों से हराया.
बखरी: LJP(RV) के संजय कुमार ने 98,511 वोट पाकर CPI के सूर्यकांत पासवान (SURYAKANT PASWAN) को 17,318 वोटों से हराया.
मटिहानी: RJD के नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने 1,17,789 वोट पाकर JD(U) के राज कुमार सिंह को 5,290 वोटों के करीबी अंतर से हराया.
विधानसभा चुनाव 2020: पिछली बार कौन जीता, कौन हारा?
2020 के नतीजों की तुलना में 2025 में बड़े बदलाव देखने को मिले:
बेगूसराय सीट पर 2020 में BJP के कुंदन कुमार 74,217 वोट पाकर जीते थे. उन्होंने INC की अमिता भूषण को 4,554 वोटों से हराया था.
बछवाड़ा सीट पर 2020 में BJP के सुरेंद्र मेहता 54,738 वोट पाकर जीते थे. उन्होंने CPI के अवधेश कुमार राय को केवल 484 वोटों के मामूली अंतर से हराया था.
तेघड़ा सीट पर 2020 में CPI के राम रतन सिंह 85,229 वोट पाकर जीते थे. उन्होंने JD(U) के वीरेंद्र कुमार को 47,979 वोटों से हराया था
चेरिया बरियारपुर सीट पर 2020 में RJD के राजवंशी महतो 68,635 वोट पाकर जीते थे. उन्होंने JD(U) की कुमारी मंजू वर्मा को 40,897 वोटों के बड़े अंतर से हराया था.
साहेबपुर कमाल सीट पर 2020 में RJD के सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन 64,888 वोट पाकर जीते थे. उन्होंने JD(U) के शशिकांत कुमार शशिको 14,225 वोटों से हराया था.
बखरी सीट पर 2020 में CPI के सूर्यकांत पासवान 72,177 वोट पाकर जीते थे. उन्होंने BJP के रामशंकर पासवान को 777 वोटों के करीबी अंतर से हराया था.
मटिहानी सीट पर 2020 में LJP के राज कुमार सिंह 61,364 वोट पाकर जीते थे. उन्होंने JD(U) के नरेंद्र कुमार सिंह को सिर्फ 333 वोटों के बेहद करीबी अंतर से हराया था.
