बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
Begusarai Election Results: बेगूसराय जिले में NDA-महागठबंधन के बीच देखने को मिली कांटे की टक्कर, जानिए कौन जीता-कौन हारा

Begusarai Election Results: बेगूसराय जिले में NDA-महागठबंधन के बीच देखने को मिली कांटे की टक्कर, जानिए कौन जीता-कौन हारा

Begusarai Election Results: बेगूसराय जिले में 2025 के विधानसभा चुनावों में NDA ने 4 सीटें (BJP-3, JDU-1) और RJD गठबंधन ने 3 सीटें (RJD-2, LJP(RV)-1) जीतीं हैं.

By : अभिषेक कुमार | Updated at : 14 Nov 2025 10:01 PM (IST)
Preferred Sources

Begusarai Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो चुके हैं और बेगूसराय जिले की सात विधानसभा सीटों पर इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है. NDA ने चार सीटों पर जीत हासिल की है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीन और JD(U) ने एक सीट जीती. वहीं, RJD गठबंधन ने तीन सीटों पर अपना कब्जा जमाया, जिनमें RJD की दो और लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) की एक सीट शामिल है.

2025 के चुनावों में NDA ने बेगूसराय में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, खासकर बेगूसराय, बछवाड़ा और तेघड़ा सीटों पर.

बेगूसराय: BJP के कुंदन कुमार 1,19,506 वोट पाकर जीते. उन्होंने कांग्रेस की अमिता भूषण को 30,632 वोटों के बड़े अंतर से हराया.

बछवाड़ा: BJP के सुरेंद्र मेहता 1,00,343 वोट पाकर जीते. उन्होंने कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीब दास को 15,841 वोटों से हराया.

तेघड़ा: BJP के रजनीश कुमार 1,12,770 वोट पाकर जीते. उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के राम रतन सिंह को 35,364 वोटों के भारी अंतर से हराया.

चेरिया बरियारपुर: JD(U) के अभिषेक आनंद ने 75,081 वोट पाकर जीत दर्ज की. उन्होंने RJD के सुशील कुमार को 4,119 वोटों के करीबी अंतर से हराया.

महागठबंधन ने तीन सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें साहेबपुर कमाल और मटिहानी पर RJD ने कब्जा किया, जबकि बखरी पर LJP(RV) ने जीत दर्ज की.

साहेबपुर कमाल: RJD के सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन जी ने 76,798 वोट पाकर जीत दर्ज की. उन्होंने LJP(RV) के सुरेंद्र कुमार उर्फ सुरेंद्र विवेक को 15,721 वोटों से हराया.

बखरी: LJP(RV) के संजय कुमार  ने 98,511 वोट पाकर CPI के सूर्यकांत पासवान (SURYAKANT PASWAN) को 17,318 वोटों से हराया.

मटिहानी: RJD के नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने 1,17,789 वोट पाकर JD(U) के राज कुमार सिंह को 5,290 वोटों के करीबी अंतर से हराया.

विधानसभा चुनाव 2020: पिछली बार कौन जीता, कौन हारा?

2020 के नतीजों की तुलना में 2025 में बड़े बदलाव देखने को मिले:

बेगूसराय सीट पर 2020 में BJP के कुंदन कुमार 74,217 वोट पाकर जीते थे. उन्होंने INC की अमिता भूषण को 4,554 वोटों से हराया था.

बछवाड़ा सीट पर 2020 में BJP के सुरेंद्र मेहता 54,738 वोट पाकर जीते थे. उन्होंने CPI के अवधेश कुमार राय को केवल 484 वोटों के मामूली अंतर से हराया था.

तेघड़ा सीट पर 2020 में CPI के राम रतन सिंह 85,229 वोट पाकर जीते थे. उन्होंने JD(U) के वीरेंद्र कुमार को 47,979 वोटों से हराया था

चेरिया बरियारपुर सीट पर 2020 में RJD के राजवंशी महतो 68,635 वोट पाकर जीते थे. उन्होंने JD(U) की कुमारी मंजू वर्मा को 40,897 वोटों के बड़े अंतर से हराया था

साहेबपुर कमाल सीट पर 2020 में RJD के सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन 64,888 वोट पाकर जीते थे. उन्होंने JD(U) के शशिकांत कुमार शशिको 14,225 वोटों से हराया था.

बखरी सीट पर 2020 में CPI के सूर्यकांत पासवान 72,177 वोट पाकर जीते थे. उन्होंने BJP के रामशंकर पासवान को 777 वोटों के करीबी अंतर से हराया था.

मटिहानी सीट पर 2020 में LJP के राज कुमार सिंह 61,364 वोट पाकर जीते थे. उन्होंने JD(U) के नरेंद्र कुमार सिंह को सिर्फ 333 वोटों के बेहद करीबी अंतर से हराया था.

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते 6 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. डेली न्यूज़ रिपोर्ट लिखने के अवाला अभिषेक वीडियो औऱ तस्वीरों से जुड़े काम भी करते रहते हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. इन्होंने कोरोना वायरस महामारी के दौरान इससे जुड़ी कई रिपोर्ट्स भी लिखी हैं.
Read
Published at : 14 Nov 2025 10:01 PM (IST)
Tags :
Bihar Elections Bihar Election Results Begusarai BIHAR Bihar Election Results 2025
और पढ़ें
