बिहार चुनाव में हार के बाद अब इन बहानों से समर्थकों का दिल रखेंगे राहुल-तेजस्वी?

बिहार की 243 सीटों का फैसला आज होने वाला है. शुरुआती रुझानों में 204 सीटों पर नीतीश कुमार की एनडीए आगे चल रही है. वहीं महागठबंधन 32 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. इस बीच INDIA अलायंस ने सीढे चुनाव आयोग को निशाने पर ले लिया है और वोट चोरी के आरोप लगा दिए हैं. महागठबंधन ने मतगणना के बीच SIR का मुद्दा भी उठा दिया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग एनडीए की वोट चोरी में शामिल है. उन्होंने कहा- 'बिहार के नतीजे निराशाजनक हैं, इसमें कोई शक नहीं है. मैंने वहां जिस तरह का माहौल देखा, महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे थे. ये तब भी दिए जा रहे थे जब चुनाव प्रचार चल रहा था.'

'सत्ताधारी पार्टी के साथ मिली-भगत कर रहे...'

अशोक गहलोत ने आगे कहा- 'चुनाव आयोग तब भी मूकदर्शक बना रहा. उसने इसे क्यों नहीं रोका? रोकना चाहिए था, पर नहीं रोका. इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के लिए जो कहा, वोट चोरी यही है. अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होते, अगर धांधली होती, अगर बूथ कैप्चरिंग होती या धोखाधड़ी होती और पैसे बांटे जाते, तो चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, वो सत्ताधारी पार्टी के साथ मिली-भगत कर रहे थे. इन दिनों पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है.'

पवन खेड़ा का बड़ा दावा

वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी कहा कि बिहार चुनाव भारत के चुनाव आयोग और बिहार के लोगों के बीच की जंग है. न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए पवन खेड़ा ने कहा- 'मुकाबला सीधे भारत के चुनाव आयोग और बिहार के लोगों के बीच है और देखते हैं कौन जीतता है. मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं. मैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बिहार के लोगों के बीच सीधे मुकाबले की बात कर रहा हूं.'

'चुनावी साजिश अब बेनकाब हो चुकी है'- अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए SIR का मुद्दा उठाया है. उन्होंने लिखा- 'बिहार में जो खेल SIR ने खेला वो अब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या कहीं और नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये चुनावी साजिश अब बेनकाब हो चुकी है. अब से हम उन्हें ये खेल नहीं खेलने देंगे. सीसीटीवी की तरह ही हमारा 'पीपीटीवी' यानि 'पीडीए प्रहरी' भी सतर्क रहेगा और बीजेपी के इरादों को नाकाम करेगा. बीजेपी कोई पार्टी नहीं, छलावा है.'