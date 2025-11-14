हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार विधानसभा चुनावइलेक्शन रिजल्ट लाइवउम्मीदवारजिलेवार नतीजेशेड्यूलआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2025बिहार चुनाव में हार के बाद अब इन बहानों से समर्थकों का दिल रखेंगे राहुल-तेजस्वी?

बिहार चुनाव में हार के बाद अब इन बहानों से समर्थकों का दिल रखेंगे राहुल-तेजस्वी?

INDIA Accuses EC For Vote Chori: बिहार विधानसभा चुनावों के लिए आज मतगणना हो रही है. इस बीच कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और पवन खेड़ा ने वोट चोरी में चुनाव आयोग की मिली-भगत होने का दावा किया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 14 Nov 2025 03:45 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की 243 सीटों का फैसला आज होने वाला है. शुरुआती रुझानों में 204 सीटों पर नीतीश कुमार की एनडीए आगे चल रही है. वहीं महागठबंधन 32 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. इस बीच INDIA अलायंस ने सीढे चुनाव आयोग को निशाने पर ले लिया है और वोट चोरी के आरोप लगा दिए हैं. महागठबंधन ने मतगणना के बीच SIR का मुद्दा भी उठा दिया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग एनडीए की वोट चोरी में शामिल है. उन्होंने कहा- 'बिहार के नतीजे निराशाजनक हैं, इसमें कोई शक नहीं है. मैंने वहां जिस तरह का माहौल देखा, महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे थे. ये तब भी दिए जा रहे थे जब चुनाव प्रचार चल रहा था.'

'सत्ताधारी पार्टी के साथ मिली-भगत कर रहे...'
अशोक गहलोत ने आगे कहा- 'चुनाव आयोग तब भी मूकदर्शक बना रहा. उसने इसे क्यों नहीं रोका? रोकना चाहिए था, पर नहीं रोका. इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के लिए जो कहा, वोट चोरी यही है. अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होते, अगर धांधली होती, अगर बूथ कैप्चरिंग होती या धोखाधड़ी होती और पैसे बांटे जाते, तो चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, वो सत्ताधारी पार्टी के साथ मिली-भगत कर रहे थे. इन दिनों पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है.'

पवन खेड़ा का बड़ा दावा
वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी कहा कि बिहार चुनाव भारत के चुनाव आयोग और बिहार के लोगों के बीच की जंग है. न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए पवन खेड़ा ने कहा- 'मुकाबला सीधे भारत के चुनाव आयोग और बिहार के लोगों के बीच है और देखते हैं कौन जीतता है. मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं. मैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बिहार के लोगों के बीच सीधे मुकाबले की बात कर रहा हूं.'

'चुनावी साजिश अब बेनकाब हो चुकी है'- अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए SIR का मुद्दा उठाया है. उन्होंने लिखा- 'बिहार में जो खेल SIR ने खेला वो अब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या कहीं और नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये चुनावी साजिश अब बेनकाब हो चुकी है. अब से हम उन्हें ये खेल नहीं खेलने देंगे. सीसीटीवी की तरह ही हमारा 'पीपीटीवी' यानि 'पीडीए प्रहरी' भी सतर्क रहेगा और बीजेपी के इरादों को नाकाम करेगा. बीजेपी कोई पार्टी नहीं, छलावा है.'

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 14 Nov 2025 03:26 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Akhilesh Yadav NDA Bihar Election 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA: बुमराह के पंजे में फंसी दक्षिण अफ्रीका, कुलदीप-सिराज भी चमके, 159 पर समेट भारत ने रचा इतिहास
बुमराह के पंजे में फंसी दक्षिण अफ्रीका, कुलदीप-सिराज भी चमके, 159 पर समेट भारत ने रचा इतिहास
बिहार
Bihar Result 2020: 'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result : प्रचंड बहुमत से जीती NDA, फिर भी सवाल क्या CM बनेंगे Nitish ?
Bihar Election 2025 Result: BJP प्रवक्ता ने गिनाए वो मुद्दे जिसके चलते महागठबंधन को झेलने पड़ेगी हार
Bihar Election 2025 Result:'SIR तो कोई मुद्दा ही नहीं था'- चुनाव परिणामों पर बोले केशव प्रसाद मौर्या
Bihar Election 2025 Result: Sandeep Chaudhary ने गिनाए महागठबंधन के सामने कितने संकट?| RJD |Tejashwi
Bihar Election 2025 Result : 'Congress पनौती ...' RJD की हार की बनी असली वजह ! । Tejashwi । Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA: बुमराह के पंजे में फंसी दक्षिण अफ्रीका, कुलदीप-सिराज भी चमके, 159 पर समेट भारत ने रचा इतिहास
बुमराह के पंजे में फंसी दक्षिण अफ्रीका, कुलदीप-सिराज भी चमके, 159 पर समेट भारत ने रचा इतिहास
बिहार
Bihar Result 2020: 'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
बिहार
बिहार चुनाव में हार के बाद अब इन बहानों से समर्थकों का दिल रखेंगे राहुल-तेजस्वी?
बिहार चुनाव में हार के बाद अब इन बहानों से समर्थकों का दिल रखेंगे राहुल-तेजस्वी?
बॉलीवुड
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट, ये भी बताया- एक्टर के बेहोश होने की क्या थी असल वजह
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिजनेस
बिहार चुनाव नतीजों ने बढ़ाई बाजार की बेचैनी, सेंसेक्स 400 अंक लुढ़का, निफ्टी 25,785 के नीचे, जानें गिरावट की वजह
बिहार चुनाव नतीजों ने बढ़ाई बाजार की बेचैनी, सेंसेक्स 400 अंक लुढ़का, निफ्टी 25,785 के नीचे, जानें गिरावट की वजह
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
ABP NEWS
JDU ने BJP को पछाड़ा
JDU ने BJP को पछाड़ा
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
Embed widget