बिहार BJP के वो 5 'बदनसीब' जो NDA की इस आंधी में जीतते नहीं दिख रहे चुनाव, रुझानों में ये हाल

बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी ने 95 सीटों पर बढ़त बना ली है और एनडीए की इस चुनाव में जीत तय मानी जा रही है. बिहार में बीजेपी की इस चुनाव में यह ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है, क्योंकि बिहार में बीजेपी पहली बार नंबर वन पार्टी बन गई है. बिहार में 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी 95 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है लेकिन पार्टी की 5 सीट ऐसी भी हैं जहां पर बीजेपी उम्मीदवार जीतते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं.

पूर्णिया जिले की बायसी (BAISI) विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम प्रत्याशी गुलाम सरवर बढ़त बनाए हुए हैं और इस सीट पर दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी विनोद कुमार हैं. 15 राउंड तक की गिनती के अनुसार एआईएमआईएम उम्मीदवार 11238 वोटों से आगे रहे. इस सीट पर राजद तीसरे, पीस पार्टी चौथे और जन सुराज चौथे नंबर पर है.

मधुबनी जिले की बिस्फी विधानसभा सीट पर राजद प्रत्याशी आसिफ अहमद लीड बनाए हुए हैं. इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार हरिभूषण ठाकुर दूसरे नंबर पर हैं. 19 राउंड की गिनती तक राजद प्रत्याशी आसिफ अहमद 16388 वोटों से आगे हैं. वहीं इस सीट पर जन सुराज पार्टी चौथे और आम आदमी पार्टी छठे नंबर पर हैं.

किशनगंज जिले की किशनगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी काफी पीछे हैं, इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी कमरुल हुडा 81691 वोट पाकर पहले नंबर पर लीड बनाए हुए हैं. किशनगंज सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी कमरुल हुडा 22 राउंड की गिनती तक 20230 वोटों से आगे हैं. बीजेपी प्रत्याशी स्वीटी सिंह 61461 वोट पाकर दूसरे नंबर पर हैं. वहीं इस सीट पर एआईएमआईएम तीसरे और जन सुराज चौथे नंबर पर है.

कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) प्रत्याशी सतीश कुमार सिंह यादव 50317 वोट पाकर बढ़त बनाए हुए हैं. रामगढ़ विधानसभा सीट पर बसपा उम्मीदवार 17 राउंड की गिनती के बाद 733 वोटों से आगे चल रहे हैं. इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह 49584 वोट पाकर दूसरे नंबर पर हैं. इसके अलावा राजद तीसरे और जन सुराज पार्टी चौथे नंबर पर है.

वहीं वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा में कांटे का मुकाबला दिख रहा है. इस सीट पर राजद नेता और महागठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी यादव खुद मैदान में हैं, इस सीट बीजेपी प्रत्याशी सतीश कुमार दूसरे नंबर पर हैं. 20 राउंड की गिनती के बाद तेजस्वी यादव 77646 वोट पाकर पहले नंबर पर हैं. इसके अलावा जन सुराज चौथे और आम आदमी पार्टी पांचवे नंबर पर है.