(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार BJP के वो 5 'बदनसीब' जो NDA की इस आंधी में जीतते नहीं दिख रहे चुनाव, रुझानों में ये हाल

बिहार BJP के वो 5 'बदनसीब' जो NDA की इस आंधी में जीतते नहीं दिख रहे चुनाव, रुझानों में ये हाल

Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान हुआ था. अब इस चुनाव के नतीजे आज शुक्रवार (14 नवंबर) तक की शाम तक साफ हो जाएंगे.

By : अंकुल कौशिक | Updated at : 14 Nov 2025 04:24 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी ने 95 सीटों पर बढ़त बना ली है और एनडीए की इस चुनाव में जीत तय मानी जा रही है. बिहार में बीजेपी की इस चुनाव में यह ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है, क्योंकि बिहार में बीजेपी पहली बार नंबर वन पार्टी बन गई है. बिहार में 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी 95 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है लेकिन पार्टी की 5 सीट ऐसी भी हैं जहां पर बीजेपी उम्मीदवार जीतते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं.

पूर्णिया जिले की बायसी (BAISI) विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम प्रत्याशी गुलाम सरवर बढ़त बनाए हुए हैं और इस सीट पर दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी विनोद कुमार हैं. 15 राउंड तक की गिनती के अनुसार एआईएमआईएम उम्मीदवार 11238 वोटों से आगे रहे. इस सीट पर राजद तीसरे, पीस पार्टी चौथे और जन सुराज चौथे नंबर पर है.

मधुबनी जिले की बिस्फी विधानसभा सीट पर राजद प्रत्याशी आसिफ अहमद लीड बनाए हुए हैं. इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार हरिभूषण ठाकुर दूसरे नंबर पर हैं. 19 राउंड की गिनती तक राजद प्रत्याशी आसिफ अहमद 16388 वोटों से आगे हैं. वहीं इस सीट पर जन सुराज पार्टी चौथे और आम आदमी पार्टी छठे नंबर पर हैं.

किशनगंज जिले की किशनगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी काफी पीछे हैं, इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी कमरुल हुडा 81691 वोट पाकर पहले नंबर पर लीड बनाए हुए हैं. किशनगंज सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी कमरुल हुडा 22 राउंड की गिनती तक 20230 वोटों से आगे हैं. बीजेपी प्रत्याशी स्वीटी सिंह 61461 वोट पाकर दूसरे नंबर पर हैं. वहीं इस सीट पर एआईएमआईएम तीसरे और जन सुराज चौथे नंबर पर है.

कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) प्रत्याशी सतीश कुमार सिंह यादव 50317 वोट पाकर बढ़त बनाए हुए हैं. रामगढ़ विधानसभा सीट पर बसपा उम्मीदवार 17 राउंड की गिनती के बाद 733 वोटों से आगे चल रहे हैं. इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह 49584 वोट पाकर दूसरे नंबर पर हैं. इसके अलावा राजद तीसरे और जन सुराज पार्टी चौथे नंबर पर है.

वहीं वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा में कांटे का मुकाबला दिख रहा है. इस सीट पर राजद नेता और महागठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी यादव खुद मैदान में हैं, इस सीट बीजेपी प्रत्याशी सतीश कुमार दूसरे नंबर पर हैं. 20 राउंड की गिनती के बाद तेजस्वी यादव 77646 वोट पाकर पहले नंबर पर हैं. इसके अलावा जन सुराज चौथे और आम आदमी पार्टी पांचवे नंबर पर है.

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 8 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह शाम की शिफ्ट में यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
Published at : 14 Nov 2025 04:23 PM (IST)
Bihar Election Result Live BJP NDA Bihar Election 2025 Bihar Election Result 2025 Elections Result 2025
