बिहार में चुनाव आयोग ने जारी किया पहला रिजल्ट, JDU ने इस सीट पर खोला खाता

चुनाव आयोग ने बिहार की 243 सीटों में से पहला नतीजा जारी किया. कल्याणपुर सीट से जेडीयू के महेश्वर हजारी ने जीत दर्ज की. महेश्वर हजारी को कुल 118162 वोट मिले. उन्होंने भाकपा-माले के रंजीत कुमार राम को 38586 वोटों से हराया. माले के रंजीत कुमार 79576 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे. जन सुराज पार्टी के राम बालक पासवान 16574 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे. इस सीट पर कुल 29 राउंड में वोटों की गिनती हुई.

अलौली से भी जेडीयू जीती

चुनाव आयोग ने एक और सीट पर नतीजों की घोषणा की. अलौली विधानसभा सीट से जेडीयू के राम चंद्र सदा ने जीत हासिल की. इस सीट पर उन्होंने 35732 वोटों के अंतर से आरजेडी के रामबृक्ष सदा को मात दी. राम चंद्र सदा को कुल 93208 वोट मिले. आरजेडी को 57476 वोट मिले. इस सीट से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस के बेटे यश राज चौथे नंबर पर रहे. यश राज को 14261 वोट मिले. अलौली सीट पर 24 राउंड की काउंटिंग हुई.

हरनौत से हरि नारायण सिंह जीते

हरनौत सीट से जेडीयू के उम्मीदवार हरि नारायण सिंह ने जीत हासिल की. हरि नारायण सिंह को 106954 मिले. उन्होंने कांग्रेस के अरुण कुमार को 48335 वोटों के अंतर से मात दी. जन सुराज के कमलेश पासवान 7927 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे.

जेल से जीते अनंत सिंह

मोकामा सीट से अनंत सिंह ने 28206 वोटों के अंतर से जीत हासिल की. अनंत सिंह को कुल 91416 वोट मिले. बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी 63210 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहीं. जन सुराज के पीयूष प्रियदर्शी 19365 के साथ तीसरे नंबर पर रहे. चुनाव से पहले पुलिस ने अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्या मामले में गिरफ्तार कर लिया था. वो जेल से ही लड़े और जीते.

बेलागंज से मनोरमा देवी जीतीं

बेलागंज से जेडीयू की उम्मीदवार मनोरमा देवी ने जीत हासिल की. उन्होंने आरजेडी के विश्वनाथ कुमार सिंह को 2882 वोटों के अंतर से हराया.मनोरमा देवी को 95685 वोट तो विश्वनाथ कुमार सिंह को 92803 वोट मिले.