Rohtas Election Result: महागठबंधन के जिले में NDA की सेंधमारी, जानिए रोहताश की 7 सीटों का हाल?
Rohtas Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में रोहतास जिले में एनडीए ने महागठबंधन से कई सीटें छीन लीं हैं. जबकि 2020 में सभी 7 सीटें महागठबंधन ने जीती थीं.
Rohtas Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो चुके हैं और रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिली. साल 2020 में रोहतास जिले की सभी 7 सीटें महागठबंधन (MGB) ने जीती थीं, लेकिन 2025 में एनडीए (NDA) गठबंधन ने धमाकेदार वापसी करते हुए कई सीटें उनसे छीन ली हैं.
यहां रोहतास जिले की 7 सीटों (चेनारी, सासाराम, करगहर, दिनारा, नोखा, डेहरी और काराकाट) पर 2025 और 2020 के चुनाव परिणामों का विश्लेषण बताया गया है. 2025 के चुनाव में एनडीए ने रोहतास जिले में महागठबंधन के गढ़ को तोड़ दिया है. बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की पार्टियां कई सीटों पर विजयी हुई हैं.
चेनारी (सुरक्षित): इस सीट पर एलजेपी (रामविलास) के मुरारी प्रसाद गौतम ने जीत हासिल की है. उन्होंने कांग्रेस के मंगल राम को 16,836 वोटों के बड़े अंतर से हराया है.
सासाराम: इस सीट पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की स्नेहलता ने आरजेडी के सत्येंद्र शाह को 74 हजार 687 वोटों से हराया है.
करगहर सीट: इस सीट पर जेडीयू के विशिष्ट सिंह ने बहुजन समाज पार्टी के उदय प्रताप सिंह को 35 हजार 365 वोटों से हराया है.
दिनारा सीट: इस सीट पर राष्ट्रीय लोग मोर्चा के आलोक कुमार सिंह ने आरजेडी के शशि शंकर को 11 हजार 125 वोटों से हराया है.
नोखा सीट: इस सीट पर जेडीयू के नागेंद्र चंद्र ने आरजेडी की अनीता देवी को 24 हजार 54 वोटों से हराया है.
डेहरी सीट: इस सीट पर एलजेपी के राजीव रंजन सिंह ने आरजेडी के गुड्डु कुमार को 35 हजार 986 वोटों से हराया है.
काराकाट सीट: इस सीट पर सीपीआई (एम) के अरुण सिंह ने जेडीयू के महाबलि सिंह को सिर्फ 2 हजार 836 वोटों से हराया है.
2020 के चुनावों में कौन जीता-कौन हारा था?
|विधानसभा क्षेत्र
|विजेता
|पार्टी
|उपविजेता
|पार्टी
|जीत का अंतर
|चेनारी (सुरक्षित)
|मुरारी प्रसाद गौतम
|INC
|ललन पासवान
|JD(U)
|18,003
|सासाराम
|राजेश कुमार गुप्ता
|RJD
|अशोक कुमार
|JD(U)
|26,423
|करगहर
|संतोष कुमार मिश्रा
|INC
|बशिष्ठ सिंह
|JD(U)
|4,083
|दिनारा
|विजय कुमार मंडल
|RJD
|राजेंद्र प्रसाद सिंह
|LJP
|8,228
|नोखा
|अनीता देवी
|RJD
|नागेंद्र चंद्रवंशी
|JD(U)
|17,672
|डेहरी
|फटे बहादुर सिंह
|RJD
|सत्यनारायण सिंह
|BJP
|464
|काराकाट
|अरुण सिंह
|CPI(ML)(L)
|राजेश्वर राज
|BJP
|18,189
2025 के चुनाव परिणाम बताते हैं कि रोहतास में एनडीए ने 2020 की हार का बदला लेते हुए महागठबंधन के हाथों से कई महत्वपूर्ण सीटें छीन ली हैं. सीपीआई एम काराकाट सीट बचाने में कामयाब रही, लेकिन डेहरी, नोखा, सासाराम और करगहर जैसी सीटें गंवा दीं.
