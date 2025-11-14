Rohtas Election Result: महागठबंधन के जिले में NDA की सेंधमारी, जानिए रोहताश की 7 सीटों का हाल?

Rohtas Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो चुके हैं और रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिली. साल 2020 में रोहतास जिले की सभी 7 सीटें महागठबंधन (MGB) ने जीती थीं, लेकिन 2025 में एनडीए (NDA) गठबंधन ने धमाकेदार वापसी करते हुए कई सीटें उनसे छीन ली हैं.