आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से चुनाव जीत गए हैं. इस सीट पर 32 राउंड में गिनती हुई है. इसके साथ ही वे लगातार तीसरी बार राघोपुर से विधायक बनने जा रहे हैं. तेजस्वी यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी बीजेपी प्रत्याशी सतीश कुमार को हराया है. गिनती के दौरान कई राउंड में तेजस्वी पीछे भी हुए. कई बार तो ऐसा लगा कि वो हार भी सकते हैं.

तेजस्वी यादव को 118597 वोट मिले हैं. दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के सतीश कुमार को 104065 वोट मिले हैं.

इस बार राघोपुर विधानसभा से सीट निकालना तेजस्वी यादव के लिए काफी चुनौती भरा माना जा रहा था. यही वजह रही कि कई बार राबड़ी देवी, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को भी इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए जाना पड़ा. तेजस्वी यादव अन्य जगह चुनाव प्रचार करने के साथ-साथ राघोपुर जाकर लोगों से मिलते रहे थे. ऐसा संकेत मिल रहा था कि कई जातियां और राघोपुर दियारा क्षेत्र के कुछ यादव जाति के लोग उनसे खफा हैं. उनकी नाराजगी दूर करने के लिए पूरा परिवार जुट गया था. हालांकि एक बार फिर तेजस्वी यादव पर राघोपुर की जनता ने भरोसा जताया है.

राघोपुर सीट और तेजस्वी यादव के बारे में जानिए

राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव पहली बार 2015 में विधायक बने थे. दूसरी बार 2020 में भी राघोपुर की जनता ने उन पर भरोसा जताते हुए विधायक बनाया था. मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू प्रसाद यादव पहली बार 1995 में राघोपुर से चुनाव लड़कर विधायक बने थे. उस समय से लगातार यह सीट लालू परिवार के कब्जे में है. राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से लालू प्रसाद यादव दो बार, राबड़ी देवी तीन बार और उनके बेटे तेजस्वी यादव तीन बार विधायक बन चुके हैं.

लालू प्रसाद यादव 1995 में पहली बार यहां के विधायक बने, लेकिन चारा घोटाला मामले में जेल जाने के बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनीं तो राघोपुर में उपचुनाव हुआ था. उपचुनाव में भी आरजेडी प्रत्याशी की जीत हुई थी. इसके बाद 2000 में दूसरी बार लालू प्रसाद यादव यहां से विधायक बने.

हालांकि 2000 में ही फिर उपचुनाव हुआ और राबड़ी देवी पहली बार यहां से जीतीं. 2005 के फरवरी में दूसरी बार और तीसरी बार 2005 के ही नवंबर में चुनाव हुआ तब वो जीतीं. 2010 में बीजेपी प्रत्याशी सतीश राय चुनाव जीत गए थे. रबड़ी देवी करीब 13 हजार वोट से हार गई थीं. इसके बाद 2015, 2020 और अब 2025 तीनों बार तेजस्वी यादव यहां से जीते हैं.

