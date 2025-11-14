हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजेल से जीते अनंत सिंह, मोकामा में सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को हराया, छठी बार बनेंगे विधायक

जेल से जीते अनंत सिंह, मोकामा में सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को हराया, छठी बार बनेंगे विधायक

Bihar Mokama Election Results 2025: मोकामा विधानसभा सीट 1990 से लगातार बाहुबलियों के कब्जे में रहा है. इस सीट से अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह भी जीत चुके हैं.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 14 Nov 2025 02:38 PM (IST)
Preferred Sources

चुनाव से पहले काफी विवादों में रही मोकामा विधानसभा सीट से बाहुबली अनंत सिंह की जीत हो गई है. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वीणा देवी को हराया है. वीणा देवी पूर्व सांसद और बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी हैं. आरजेडी से उन्हें टिकट मिला था. इस सीट पर 25 राउंड में गिनती हुई है. अनंत सिंह 29,710 वोट से जीते हैं.

मोकामा से छठी बार हुई अनंत सिंह की जीत

अनंत सिंह मोकामा से जीत के मामले में रिकॉर्ड बना रहे हैं. उन्होंने छठी बार जीत हासिल की है. इस बार मोकामा विधानसभा सीट काफी चर्चा में रही क्योंकि यहां त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना बन रही थी. अनंत सिंह जो लगातार पांच बार विधायक रह चुके थे उनका मुकाबला आरजेडी के बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी और जन सुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी से था. 

…और जेल गए अनंत सिंह

पीयूष जातीय समीकरण में धानुक जाति से आते हैं और अपनी जाति के वोट को गोलबंद करने में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी. हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान पीयूष और अनंत सिंह के काफिला आमने-सामने होने पर विवाद हो गया था. दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई थी. पथराव हुआ था. गोली चली थी जिसमें जन सुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी. इस मामले में एफआईआर के बाद अनंत सिंह को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. अभी वह जेल में हैं, लेकिन जनता ने मोकामा से उन्हें आशीर्वाद दे दिया है.

मोकामा सीट पर कब कौन जीता?

मोकामा विधानसभा सीट 1990 से लगातार बाहुबलियों के कब्जे में रहा है. 1990 और 1995 में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह लालू प्रसाद यादव के साथ रहकर जनता दल से जीते थे और मंत्री भी बने थे. साल 2000 में सूरजभान सिंह ने दिलीप सिंह को हराकर जीत हासिल की थी, लेकिन अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर 2005 में लड़े और सूरजभान सिंह को हराकर पहली बार विधायक बने थे. 

हालांकि 2005 में सरकार नहीं बनी थी और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद उसी वर्ष  अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हुआ उसमें अनंत सिंह को दूसरी बार जीत मिली थी. 2010 में भी जेडीयू के टिकट पर वह चुनाव जीते, लेकिन 2015 में नीतीश सरकार उनके खिलाफ हो गई और फिर वे निर्दलीय चुनाव लड़े एवं जीते. 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़कर अनंत सिंह पांचवीं बार विधायक बने थे. उन्होंने जेडीयू के प्रत्याशी राजीव लोचन सिंह को 35,757 वोट से हराया था. 2020 में अनंत सिंह को 78,721 वोट मिला था. जेडीयू प्रत्याशी राजीव लोचन सिंह को 42,964 वोट मिले थे. 

2022 में अनंत सिंह को सजा हो गई और उनकी सदस्यता चली गई थी. इसके बाद आरजेडी के टिकट पर उनकी पत्नी नीलम देवी उपचुनाव लड़ीं और जीत गईं. 2025 के फ्लोर टेस्ट के दौरान नीलम देवी एनडीए खेमे में चली गईं. इस बार अनंत सिंह को जब कोर्ट ने बरी कर दिया तो वे फिर से 2025 में जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में आए थे.

Published at : 14 Nov 2025 02:38 PM (IST)
Tags :
Mokama JDU Anant Singh Bihar Election Result Live Veena Devi Nitish Kumar Mokama Seat RJD Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Election Result 2025 Elections Result 2025 Mokama Result 2025 Anant Singh Wins Anant Singh Vote
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
स्पोर्ट्स
IND vs SA 1st Test: बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
बिहार चुनाव: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result : Votechori के सवाल पर Gaurav Bhatia ने बता दिया सच ! । Tejashwi । Nitish
Bihar Election 2025 Result: नमो नाम की सुनामी में उड़ा महागठबंधन । Nitish Kumar । RJD
Bihar Election 2025 Result: '50 प्रतिशत वोट काउंट होना बाकी है'- संदीप चौधरी के सवाल पर RJD प्रवक्ता
Bihar Election 2025 Result : Sandeep Chaudhary के सवालों में उलझे Nityanand Rai । Tejashwi । Nitish
Bihar Election 2025 Result : LJP की बंपर जीत पर Shambhavi Chaudhary का पहला बयान । Tejashwi । Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
स्पोर्ट्स
IND vs SA 1st Test: बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
बिहार चुनाव: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 X Review: ‘दे दे प्यार दे 2’ को मिला दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स, लोग बोले- 'मस्ट वॉच फैमिली फिल्म '
‘दे दे प्यार दे 2’ को मिला दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स, लोग बोले- 'मस्ट वॉच फैमिली फिल्म'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
World Diabetes Day 2025: मीठा नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा शुगर लेवल, जानें किन आदतों से बढ़ता है डायबिटीज का खतरा?
मीठा नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा शुगर लेवल, जानें किन आदतों से बढ़ता है डायबिटीज का खतरा?
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे बिहार इलेक्शन में ताल ठोंकने वाले बड़े-बड़े नाम, जाने किसके पास कौन-सी डिग्री?
कितने पढ़े-लिखे बिहार इलेक्शन में ताल ठोंकने वाले बड़े-बड़े नाम, जाने किसके पास कौन-सी डिग्री?
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget