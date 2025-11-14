क्या नीतीश कुमार पर सच होगी प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी? बिहार में अब सबको इंतजार

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है. शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को जब नतीजे आने लगे तो महागठबंधन के नेताओं के होश उड़ गए. ऐसी हार शायद और जीत के बारे में किसी ने सोचा नहीं था. इस बीच सबसे ज्यादा किसी चीज की चर्चा है तो वो ये है कि सीएम क्या नीतीश कुमार ही होंगे?

यह सवाल इसलिए क्योंकि चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की थी कि नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे. यह बात उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कई पत्रकारों को कागज पर लिखकर भी दे दी थी. ऐसे में अब लोगों को इसी बात का इंतजार है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं.

फेल साबित हुआ प्रशांत किशोर का 25 सीट वाला दावा

प्रशांत किशोर राजनीतिक जानकार माने जाते हैं. इस बार उनकी पार्टी जन सुराज बिहार में कुछ नहीं कर पाई लेकिन कई चुनाव के दौरान उन्होंने कई और दावे किए थे जो फेल साबित हो गए हैं. प्रशांत किशोर ने कहा था कि जेडीयू को 25 से अधिक सीटें आ गई तो वे राजनीति छोड़ देंगे. यह दावा उनका फेल हो गया है. जेडीयू को 25 से तीन गुणा अधिक सीटें मिली हैं. प्रशांत किशोर के अब इस तरह के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

कई और नेता कह चुके हैं नीतीश नहीं बनेंगे सीएम

बता दें कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव ने हाल ही में कई मौकों पर यह दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव (2025) के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे. कई बार यह भी कहा कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है. बीजेपी नीतीश कुमार को दोबारा सीएम नहीं बनाएगी.

आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को चुनाव के नतीजे आने पर एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "जेपी नड्डा ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे. उन्होंने अपनी हर एक पंक्ति में कहा है कि हमने "मोदी जी के नेतृत्व में" चुनाव लड़ा है. "नीतीश जी ने भी अच्छा काम किया है, उनका सुशासन भी अच्छा रहा है." इससे स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे. नीतीश कुमार को अब भूतकाल के रूप में संदर्भित किया जा रहा है."

'नीतीश कुमार को किनारे कर दिया जाएगा'

चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद और दूसरे चरण की तैयारी के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता सिर्फ सत्ता के लिए है. चुनाव के बाद नीतीश कुमार को 'किनारे' कर दिया जाएगा.

क्यों उठते रहे हैं ये सवाल?

दरअसल चुनाव के पहले औपचारिक रूप से एनडीए में नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित नहीं किया गया था. बस यही कहा जा रहा था कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं. सीएम फेस के सवाल पर अमित शाह ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था, "मैं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला कौन होता हूं. इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है. चुनाव के बाद जब बैठेंगे, विधायक दल के नेता बैठेंगे, और अपना नेता तय कर लेंगे. अभी हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं. चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार ही कर रहे हैं." इसी तरह अन्य नेताओं के भी बयान आ रहे थे.

