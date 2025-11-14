हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election Result 2025: बिहार में एनडीए की होली-दीपावली, महागठबंधन कई सीटों पर कर रहा फाइट

Bihar Election Result 2025: बिहार में एनडीए की होली-दीपावली, महागठबंधन कई सीटों पर कर रहा फाइट

Bihar Election 2025: बिहार में सुबह 10 बजे तक के शुरुआती रुझानों में एनडीए ने मजबूत बढ़त बनानी शुरू कर दी है. जबकि महागठबंधन कई सीटों पर कड़ी टक्कर दे रहा है. दोपहर तक मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 14 Nov 2025 10:42 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों की गिनती शुरू होते ही राजनीतिक तापमान तेज हो गया है. सुबह 10 बजे तक आए शुरुआती रुझानों में एनडीए को मजबूती के साथ बढ़त मिल गई है, जबकि महागठबंधन कई सीटों पर मुकाबला बनाए हुए है. वोटों की गिनती के शुरुआती चरण में ही यह साफ दिखने लगा है कि मुकाबला कड़ा है और कई सीटों पर बेहद रोमांचक उलटफेर देखने को मिल रहे हैं.

चुनावी रुझानों के अनुसार, खबर लिखने तक एनडीए लगभग 160 से अधिक सीटों पर अपनी बढ़त बनाई, जबकि महागठबंधन 73 सीटों के बीच मजबूती से टक्कर दी. हालांकि एनडीए को शुरुआती रुझानों ने बहुमत मिल गया है और अंतिम तस्वीर देर दोपहर या शाम तक स्पष्ट होगी. 

महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों के रुझान

  1. राघोपुर: RJD उम्मीदवार मामूली अंतर से आगे, एनडीए नजदीकी टक्कर में.
  2. नालंदा: जेडीयू उम्मीदवार अच्छी बढ़त बनाए हुए.
  3. बक्सर: बीजेपी और RJD के बीच बेहद नजदीकी मुकाबला.
  4. हसनपुर: महागठबंधन उम्मीदवार आगे चल रहे हैं.
  5. बेगूसराय: बीजेपी को बढ़त, CPI और RJD तीसरे-चौथे स्थान पर.

राज्य की हाई-प्रोफाइल सीटों पर भी दिलचस्प रुझान सामने आ रहे हैं. पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर और पूर्वी चंपारण की कई सीटों पर वोटों की गिनती के शुरुआती चरण में बार-बार बढ़त बदलती दिखी. मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की विशेष व्यवस्था की गई है.

किस पार्टी का कैसा प्रदर्शन?

रुझानों से साफ है कि एनडीए शुरुआती बढ़त में है, लेकिन महागठबंधन अनेक ग्रामीण और शहरी सीटों पर जोरदार टक्कर दे रहा है. राजनीतिक जानकारों के अनुसार, दूसरे और तीसरे चरण के ईवीएम खुलने पर तस्वीर में बड़ा बदलाव भी हो सकता है. साथ ही इस चुनाव में युवा वोटरों, महिलाओं और पहली बार मतदान करने वालों की भूमिका अहम रही है. कई सीटों पर इनके मतदान पैटर्न का सीधा असर रुझानों में भी दिखाई देने लगा है.

दोपहर तक बदल सकता है सीटों का ग्राफ

अगले कुछ घंटों में ईवीएम की और टेबल खुलेंगी और फैसला ज्यादा स्पष्ट होगा. सभी दलों के प्रमुख नेता लगातार रुझानों पर नजर बनाए हुए हैं. दोपहर तक सीटों का ग्राफ तेजी से बदल सकता है क्योंकि शुरुआती रुझान अक्सर अंतिम परिणामों से अलग दिशा में भी जा सकते हैं.

सुरक्षा के बीच काउंटिंग जारी

चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत आंकड़ों के अनुसार, राज्य भर में मतगणना तीन परत वाली सुरक्षा व्यवस्था में की जा रही है. सुबह 6 बजे स्ट्रॉन्ग रूम खोले गए और सभी राजनीतिक दलों के एजेंटों की मौजूदगी में मतगणना शुरू हुई. चुनाव आयोग के अनुसार, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती और फिर EVM काउंट शुरू हुआ है.

अब तक की तस्वीर रोमांचक, अंतिम नतीजों का इंतजार

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार का यह चुनाव बेहद कड़ा है और दोपहर 12 बजे के बाद तस्वीर और स्पष्ट होगी. कई सीटों पर शुरुआती बढ़त बाद के राउंड में बदलती रहती है, इसलिए किसी भी पार्टी के लिए अभी स्थिति पूरी तरह निश्चित नहीं कही जा सकती है. फिलहाल के रुझान बताते हैं कि एनडीए आगे, महागठबंधन दबाव में लेकिन जोरदार मुकाबले में और जन सुराज कुछ क्षेत्रों में चुनाव को त्रिकोणीय बना रही है.

ये भी पढ़िए-  Bihar Election Results: बिहार के रुझानों में NDA की सरकार! बहुत पीछे हो गए तेजस्वी और महागठबंधन?

Published at : 14 Nov 2025 10:42 AM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Nitish Kumar Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Election Result 2025
