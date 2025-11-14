हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारMokama Election Result 2025: जहां हुई थी दुलारचंद यादव की हत्या, उस मोकामा सीट का क्या है हाल? जानें रुझानों का आंकड़ा

Mokama Election Result 2025: जहां हुई थी दुलारचंद यादव की हत्या, उस मोकामा सीट का क्या है हाल? जानें रुझानों का आंकड़ा

Bihar Mokama Assembly Election Result 2025: मोकामा सीट पर जेल में होने के बावजूद अनंत सिंह के समर्थक जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि वीणा देवी के घर जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है.

By : पंकज यादव | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 14 Nov 2025 09:27 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना शुरू हो चुकी है और 243 सीटों के नतीजों को लेकर पूरे राज्य में उत्सुकता है. एनडीए और महागठबंधन दोनों ही तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जिन सीटों पर सभी की नजर टिकी है, उनमें मोकामा सबसे ऊपर है. यहां का मुकाबला सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि साख और प्रभाव का भी खेल बन चुका है. शुरुआती रुझान में बाहुबली नेता अनंत कुमार सिंह आगे चल रहे हैं. बता दें दुलारचंद यादव की हत्या केस में अनंत सिंह अभी जेल में हैं.

मोकामा का सबसे बड़ा सवाल, कौन जीतेगा?

मोकामा सीट पर इस बार 3 बड़े चेहरे मैदान में हैं. बाहुबली नेता अनंत कुमार सिंह, आरजेडी समर्थित उम्मीदवार वीणा देवी और जन सुराज के पीयूष प्रियदर्शी. लेकिन असली संघर्ष अनंत सिंह और वीणा देवी के बीच माना जा रहा है.

यह सीट इस बार और भी चर्चा में इसलिए रही क्योंकि चुनाव के दौरान ही इलाके के दबंग माने जाने वाले दुलारचंद यादव की हत्या हो गई. इस मामले में नाम आने के बाद अनंत सिंह जेल में हैं, लेकिन जेल में होने के बावजूद उनके समर्थक पूरी मजबूती से जीत का दावा कर रहे हैं.

अनंत सिंह के घर पूरी सजावट, कार्यकर्ताओं की भीड़

भले ही अनंत सिंह जेल में हैं, लेकिन उनके घर का माहौल चुनावी उत्साह से भरा हुआ है. पूरा घर सजाकर तैयार रखा गया है और उनके समर्थक रात से ही वहां जुटने लगे थे.

अनंत सिंह के करीबियों का कहना है कि “नेता जी जहां भी हों, जनता का प्यार उनके साथ है. इस बार भी जीत पक्की है.” उनके समर्थक लगातार टीवी और मोबाइल पर रुझानों का इंतजार कर रहे हैं.

वीणा देवी के घर जश्न की तैयारी, लिट्टी-चोखा से लेकर रसगुल्ले तक

आरजेडी समर्थित उम्मीदवार और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी भी अपनी जीत को लेकर काफी आत्मविश्वास से भरी दिखाई दे रही हैं. उनके घर पर सुबह से ही जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं. लिट्टी-चोखा, रसगुल्ला और अन्य पकवान बनाए जा रहे हैं. परिवार और समर्थकों का कहना है कि वे आराम से बढ़त हासिल करेंगी और परिणाम उनके पक्ष में ही आएगा.

30 अक्टूबर की घटना चुनाव का माहौल बदला

30 अक्टूबर को टाल इलाके के बसावन चक गांव के पास प्रचार के दौरान अनंत सिंह और जन सुराज समर्थकों के बीच वाहन साइड देने को लेकर झड़प हो गई थी. इसी झड़प के बाद दुलारचंद यादव की हत्या हो गई. 

इस हत्याकांड में नाम आने के बाद अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा. वीणा देवी ने इस मुद्दे को लगातार जनता के बीच उठाया, वहीं अनंत सिंह के समर्थक इसे साजिश बता रहे हैं.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read
Published at : 14 Nov 2025 09:08 AM (IST)
Tags :
Bihar Election Result Live Bihar Election 2025 Bihar Election Result 2025 Elections Result 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका की पहली पारी शुरू, रिकेल्टन और मार्क्रम क्रीज पर मौजूद
Live: साउथ अफ्रीका की पहली पारी शुरू, रिकेल्टन और मार्क्रम क्रीज पर मौजूद
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
बिजनेस
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result: ऐसा हुआ तो बढ़ जाएगी NDA की धड़कन ! । NDA । RJD । Prashant Kishor
Bihar Election 2025 Result: NDA और Mahagathbandhan में कम हुआ सीटों का फासला । Nitish । Tejashwi
Bihar Election 2025 Result: बदलती आंकड़ों की तस्वीर, पोस्टल बैलट में अन्य आगे | ABP News
Bihar Election 2025 Result: बिहार चुनाव की रेस में बाहुबली की कतार में कौन-कौन शामिल? | ABP News
Bihar Election 2025 Result: Tejashwi बनाम Nitish की चुनावी फाइट में कौन बनेगा विजेता? | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका की पहली पारी शुरू, रिकेल्टन और मार्क्रम क्रीज पर मौजूद
Live: साउथ अफ्रीका की पहली पारी शुरू, रिकेल्टन और मार्क्रम क्रीज पर मौजूद
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
बिजनेस
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
ओटीटी
Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'जॉली एलएलबी 3' सहित ये 7 नई फिल्में-सीरीज
फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं ये 7 नई फिल्में-सीरीज
विश्व
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
ड्राइविंग लाइसेंस हो गया एक्सपायर, घर बैठे ऐसे करें रिन्यू, जानें पूरा प्रोसेस
ड्राइविंग लाइसेंस हो गया एक्सपायर, घर बैठे ऐसे करें रिन्यू, जानें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget