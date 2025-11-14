बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी हैं. सुबह नौ बजे तक आए रुझानों में एनडीए 138 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं जबकि 72 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा हैं. इन रुझानों के हिसाब से राज्य में फिर से एनडीए की सरकार बनते दिख रही हैं. इस पर जनता दल युनाइटेड के नेता नीरज कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है.

जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि आज बिहार चुनाव 2025 की मतगणना हो रही हैं और आज जैसे सूर्योदय हुआ, सूर्य चमक रहा है वैसे ही चमकता हुआ बिहार आगे की ओर बढ़ेगा. विनाश की ओर नहीं, इसलिए विकास का सूर्योदय तो पहले ही हो चुका है.

शुरुआती रुझानों पर जदयू नेता का बयान

जदयू नेता ने कहा कि अब सूर्योदय की चमक बढ़ेगी और चमक ऐसी शानदार और जानदार होगी कि अपराध का तप करने वाले लोग बिहार के अंदर सामाजिक तनाव पैदा करने वाले लोग ये लोग ताप में जलकर राख हो जाएंगे. ये राजनीति की ऐसी ताप जनता का जनादेश हमको मिलेगा, हमें आंतरिक शक्ति मिलेगा, विकास के काम करने के लिए और विनाशकारी ताकतों को जनता दरकिनार करेगी.

नीरज कुमार ने कहा कि जनता की मनोदशा के अनुरूप है. 50 प्रतिशत महिलाओं ने जो आशीर्वाद दिया है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, कन्यादान के लिए जो नीतीश कुमार जी ने बनाया है. कन्यादान महादान लेकिन महागठबंधन में खाता में दान..खाता में दान.. तो प्राथमिकता तो कन्यादान वाले को ही मिलेगी.

मुख्यमंत्री पद को लेकर जदयू नेता का दावा

नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर जदयू नेता ने दावा किया कि जब तक नीतीश कुमार की इच्छा होगी वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे. जब तक जनता की आकांक्षा हैं और एनडीए संकल्प है. इच्छा, आकांक्षा और संकल्प के बीच एनडीए है. बता दें कि आज 14 नवंबर को बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर वोटों की गिनती हो रही हैं. शुरुआती रुझानों में ही एनडीए सरकार बनाने के आंकड़ों से कहीं आगे दिखाई दे रही हैं. दोपहर 11 बजे तक चुनाव की नतीजों की तस्वीर और साफ हो जाएगी.

Bihar Election Result 2025: NDA vs MGB की लड़ाई में बिहार के शुरुआती रुझानों में कौन सी पार्टी कितनी सीट पर आगे! सबसे बुरा हाल इनका