कांग्रेस ने हार का ठीकरा किस पर फोड़ा? RJD बोली- 'बिहारी बाहर जाकर पिटते हैं...'

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के नतीजों से पहले आ रहे रुझानों में एनडीए बंपर सीटों से आगे है. शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) की शाम तक फाइनल तस्वीरे आने लगेंगी उससे पहले महागठबंधन की हो रही करारी हार पर प्रतिक्रिया आने लगी है. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने इस परिणाम के लिए संजय यादव और कृष्णा अल्लावरू को जिम्मेदार बताया है.

अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि आरजेडी से संजय यादव और कांग्रेस से हमारे बिहार प्रभारी कृष्णा अलावारु हैं, यही लोग बता सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ. अखिलेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस कहां चूक कर गई मीटिंग करेंगे, बैठेंगे तब पता चलेगा. उन्होंने नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन को बधाई दी. हालांकि यह भी कहा कि जिस तरह की भीड़ आ रही थी और जो परिणाम आए हैं, वह ठीक उलट है.

आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव हो गए फायर

दूसरी ओर आरजेडी के हिलसा से प्रत्याशी और पार्टी के प्रवक्ता शक्ति यादव भी फायर हो गए हैं. शक्ति यादव ने कहा कि जो रुझान आ रहा है ये ईवीएम की सुनामी है. जो धरातल पर स्थिति थी उससे अलग है. भगवान बिहार का भला करे. बिहारी बाहर जाकर पिटते हैं, दो जून की रोटी के लिए जिल्लत सहते हैं, धरातल पर जो जनसैलाब था और मतों में तब्दील न होना ये ईवीएम की सुनामी है.

उल्लास और उत्साह से हम गदगद- जेडीयू

उधर रुझानों के आंकड़ों को देखकर जेडीयू नेता मनीष कुमार वर्मा ने कहा है कि प्रचंड बहुमत के साथ विकास और विश्वास की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए बिहार ने जनादेश दे दिया है. पूरा बिहार आज नीतीश कुमार के साथ खड़े होकर एक बेहतर कल और सुनहरे भविष्य का सपना साकार होते देख रहा है. बिहार की परंपरा और संस्कृति को सहेजते हुए सजते-संवरते बिहार को बनाते रहने के लिए, खुले दिल से, बिहार वालों ने नीतीश कुमार और एनडीए को जो अशेष आशीष दिया है उसके लिए हम सब कृतज्ञता के साथ नतमस्तक हैं. उल्लास और उत्साह से हम गदगद हैं.

