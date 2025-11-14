हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
बिहार चुनाव: बाहुबलियों का क्या हाल? मोकामा से लेकर बाढ़ तक... कौन आगे-कौन पीछे, एक क्लिक में जानिए

बिहार चुनाव: बाहुबलियों का क्या हाल? मोकामा से लेकर बाढ़ तक... कौन आगे-कौन पीछे, एक क्लिक में जानिए

Bihar Election: बिहार चुनाव में बाहुबली और सजायाफ्ता नेता सियासी दलों की पसंद बने हुए हैं. लगभग 12 सीटों पर बाहुबली उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें मोकामा, तरारी, रधुनाथपुर जैसी सीटें शामिल हैं.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Updated at : 14 Nov 2025 10:14 AM (IST)
Preferred Sources

Bihar Election Result 2025: दबंग, बाहुबली और जेल में सालों की सजा काट चुके नेता और उनके परिजन बिहार में सियासी दलों की पसंद बनते रहे हैं. वैसे बिहार के लिए यह कोई नई बात नहीं है. यहां दबंग और बाहुबलियों की राजनीति में पूछ होती रही है और वह सीधे तौर पर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाते रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं. फिलहाल वोटों की गिनती जारी है. इस चुनाव में करीब 12 सीटों पर बाहुबली मैदान में हैं. जानिए रुझानों में उनकी सीटों पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है.

वो सीटें, जिनपर बाहुबली आजमा रहे हैं किस्मत

  • मोकामा
  • तरारी
  • रधुनाथपुर
  • मांझी
  • संदेश
  • दानापुर
  • वारिसलीगंज
  • बनियापुर
  • शाहपुर
  • लालगंज
  • बेलागंज
  • बाढ़

किस सीट पर क्या स्थिति है?

मोकामा: बिहार चुनाव की सबसे चर्चित सीट मोकामा में जेडीयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं. अनंत सिंह के सामने आरजेडी से वीणा देवी और जन सुराज पार्टी से पीयूष प्रियदर्शी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इस सीट पर 6 नवंबर को करीब 64 फीसदी वोटिंग हुई थी.

तरारी: इस सीट पर बाहुबली सुनील पांडेय के बेटे विशाल प्रशांत बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. 2024 के उपचुनाव में विशाल ने जीत दर्ज की थी. ताजा रुझानों में विशान ही बढ़त बनाए हुए हैं. उनकी टक्कर सीपीआई (एम) नेता मदन सिंह से है. इस सीट पर जनसुराज पार्टी से चंद्र शेखर सिंह मैदान में हैं.

रधुनाथपुर: इस सीट से आरजेडी ने पूर्व सांसद और बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को उम्मीदवार बनाया है. ओसामा फिलहाल आगे चल रहे हैं. उनके सामने एनडीए ने विकाश कुमार सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है. यह सीट जेडीयू के खाते में गई है. इस सीट पर जनसुराज पार्टी के राहुल कुमार सिंह भी ताल ठोक रहे हैं.

मांझी: इस सीट पर जेडीयू, सीपीआई (एम) और जन सुराज पार्टी के बीच मुकाबला है. यहां बाहुबली प्रभुनाम सिंह के बेटे रणधीर कुमार सिंह ने जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा. फिलहला वह आगे चल रहे हैं. उनके सामने सीपीआई (एम) से डॉक्टर सत्येंद्र यादव और जनसुराज पार्टी से यदुवंश गिरी चुनाव लड़ रहे हैं.

संदेश: इस सीट से बाहुबली अरूण यादव के बेटे दीपू यादव आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. उनसे सामने जेडीयू नेता और बालू माफिया राधा चरण चुनाव मैदान में हैं. इस सीट पर कांटे की टक्कर है. फिलहाल इस सीट पर दीपू सिंह आगे चल रहे हैं.

दानापुर: इस सीट पर बाहुबली नेता रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं. रीतलाल आरजेडी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं. उनके सामने एनडीए से बीजेपी के रामकृपाल यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जो फिलहाल पीछे हैं.

वारिसलीगंज: इस सीट पर दो बाहुबलियों की पत्नियों के बीच चुनावी टक्कर है. यहां आरजेडी के टिकट पर अनीता देवी और बीजेपी के टिकट पर अरुणा देवी चुनाव लड़ रही हैं. अनीता देवी बाहुबली अशोक महतो की पत्नी हैं. वहीं अरुणा देवी बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी हैं. फिलहाल बीजेपी की अरुणा देवी बढ़त बनाए हुए हैं.

बनियापुर: इस सीट को बाहुबलियों का गढ़ माना जाता है. फिलहाल यहां आरजेडी की चांदनी देवी बढ़त बनाए हुए हैं. वहीं बीजेपी उम्मीदवार केदार नाथ सिंह पीछे चल रहे हैं. चांदनी देवी दिवंगत बाहुबली और विधायक रहे अशोक सिंह की पत्नी हैं.

शाहपुर: इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार राकेश रंजन फिलहाल पीछे हैं. रुझानों में वह बाहुबली और आरजेडी के राहुल तिवारी से पीछे चल रहे हैं. यह बड़ा उलटफेर माना जा जा रहा है. 

लालगंज: इस सीट पर आरजेडी से शिवानी शुक्ला चुनाव में हैं. शिवाली बाहुबली पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं. शिवानी का सीधा मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार संजय कुमार सिंह से है. संजय मौजूदा विधायक हैं. फिलहाल शिवानी शुक्ला आगे चल रही हैं.

बेलागंज: इस सीट पर आरजेडी और जेडीयू के बीच सीधा मुकाबला है. यहां से आरजेडी के टिकट पर बाहुबली विश्वनाथ कुमार सिंह और जेडीयू के टिकट पर मनोरमा देवी चुनाव लड़ रही हैं. फिलहाल मनोरमा देवी बढ़त बनाए हुए हैं.

बाढ़: इस सीट पर आरजेडी से बाहुबली कर्णवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया मैदान में हैं. वहीं बीजेपी से सियाराम सिंह चुनाव लड़ रहे हैं. इस सीट पर दबदबा एनडीए का ही रहा है. फिलहाल सियाराम सिंह आगे चल रहे हैं.

Published at : 14 Nov 2025 10:14 AM (IST)
Tags :
Bihar Elections Bihar Election Results BIHAR Bihar Election Results 2025
और पढ़ें
