हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election: हो जाओ चोकस, जनता पर हो फोकस! बिहार चुनाव से ये 5 सबक लें राजनीतिक पार्टियां

Bihar Election: हो जाओ चोकस, जनता पर हो फोकस! बिहार चुनाव से ये 5 सबक लें राजनीतिक पार्टियां

Bihar Election Result: बिहार चुनाव के नतीजों से स्पष्ट है कि अब चुनाव जीतना है तो ठोस प्रदर्शन, विश्वसनीयता, सकारात्मक राजनीति और सामाजिक समीकरणों को साधना होगा.

By : अभिषेक कुमार | Updated at : 14 Nov 2025 12:20 PM (IST)
Preferred Sources

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे अब लगभग स्पष्ट हो चुके हैं. एनडीए ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्ता में वापसी की है, जबकि महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है. रुझानों में एनडीए बड़ी जीत की ओर है. जबकि इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने की दहलीज पर है. विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों और खासकर क्षेत्रीय दलों के लिए कई महत्वपूर्ण सबक दिए हैं, जिन्हें भविष्य में नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए अब भारी पड़ सकता है. यानी महागठबंधन की तरह दुर्गति का सामना करना पड़ सकता है. 

1. ऐसे वादें करें, जो लागू हो सकें: विश्वसनीयता सबसे अहम

राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि मतदाता अब केवल बड़े और लुभावने नारों पर वोट नहीं देते. उन्हें ठोस और ऐसे वादे चाहिए, जो धरातल पर उतर सके. महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव का 'हर घर को सरकारी नौकरी' और 'महिलाओं को साल में एक साथ 30 हजार रुपए' देने का वादा इस कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया. ये वादे इतने बड़े और वित्तीय रूप से कमजोर थे कि जनता ने इन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया. यानी जनता यह जान चुकी है कि इन वादों पर जितना खर्च होगा, उतना तो बिहार का बजट भी नहीं है. 

Bihar Election Results: क्या बिहार में नीतीश कुमार को जिताने से ज्यादा तेजस्वी को हराने के लिए वोटिंग हुई?

2. संस्थाओं पर हमले नहीं, जनता के मुद्दों पर फोकस

राजनीतिक दलों को संवैधानिक और चुनाव कराने वाली संस्थाा चुनाव आयोग पर बार-बार सवाल खड़े करने से बचना चाहिए. चुनाव प्रक्रिया पर आरोप लगाना कहीं न कहीं जनता के बीच नकारात्मकता फैलाता है. महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव के दौरान जनता के मुद्दों पर फोकस न करके, आयोग पर आरोप लगाए. अब नतीजों के बाद जनता ने साफ कर दिया है कि वे उन दलों को प्राथमिकता देंगे जो आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और बुनियादी ढांचे जैसे वास्तविक जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं.

3. वोटिंग से ऐन पहले चुनावी रेवड़ियां बांटने से मिलता है फायदा!

बिहार चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर साबित किया है कि चुनाव से ठीक पहले जनता को लुभाने वाले बड़े ऐलान या चुनावी रेवड़ियां (मुफ्त सुविधाओं) की घोषणाएं वोट बटोरने में मदद कर सकती हैं. ये घोषणाएं अक्सर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, साथ ही गरीबी रेखा से नीचे वाले वर्ग को तुरंत राहत देती हैं, जिससे मतदाताओं का झुकाव उस पार्टी की ओर हो जाता है. हालांकि यह नीति दीर्घकालिक विकास के लिए सही नहीं हो सकती, लेकिन चुनावी लाभ के लिए इसकी अहमीयत को कम नहीं आंका जा सकता.

4. महिलाओं के मुद्दों पर फोकस: 'साइलेंट वोटर' की अहमियत

बिहार चुनाव और इससे पहले के चुनावों में एक महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव देखने को मिल रहा है. महिलाएं अब न केवल बड़ी संख्या में मतदान कर रही हैं, बल्कि वे एक निर्णायक 'साइलेंट वोटर' के रूप में भी उभरी हैं. इस चुनाव में करीब 71 फीसदी महिलाओं ने अपने वोट अधिकार का इस्तेमाल किया है, जो एक रिकॉर्ड है. इससे साफ है कि राजनीतिक दलों को महिलाओं के सुरक्षा, सशक्तिकरण और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देना होगा. जो पार्टी महिलाओं के हितों को साधने में सफल होगी, उसे भविष्य के चुनावों में बड़ी सफलता मिलेगी.

5. केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार की चाहत

बिहार के मतदाताओं ने यह संकेत दिया है कि वह अब राज्य और केंद्र में एक ही राजनीतिक दल या गठबंधन की सरकार चाहते हैं. जनता यह नहीं चाहती कि राज्य और केंद्र में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें हों, जिससे विवादास्पद स्थितियां बनें और विकास के कार्यों में अनावश्यक बाधाएं आएं. यानी डबल इंजन वाली सरकार की थ्योरी को जनता अब स्थिरता और विकास के रूप में देख रही है.

Published at : 14 Nov 2025 12:11 PM (IST)
Tags :
Bihar Elections Bihar Election Results BIHAR Bihar Election Results 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
Live: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बिजनेस
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result: फ्रेंडली फाइट वाली 11 सीट में 9 पर एनडीए आगे । NDA । Mahagathbandhan
Bihar Election 2025 Result: NDA से Tejashwi को मिली पटखनी, 1273 वोट से पीछे चल रहे | ABP News
Bihar Election 2025 Result: आंकड़ों में NDA से क्यों पिछड़ा Mahagathbandhan? शाहनवाज हुसैन ने खोला राज
Bihar Election 2025 Result: NDA ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड? | BJP | JDU | Nitish Kumar | PM Modi
Bihar Election 2025 Result: 'वो तो Rahul Gandhi के साथ मछली मार रहे थे..'- Mukesh Sahani पर शहनवाज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
Live: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बिजनेस
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बॉलीवुड
पत्नी के कमेंट पर गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
​देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कहां से की थी पढ़ाई​-लिखाई? ​जान लीजिए डिटेल्स
​देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कहां से की थी पढ़ाई​-लिखाई? ​जान लीजिए डिटेल्स
हेल्थ
Black Pepper Benefits: रोजाना काली मिर्च चबाने से मिलते हैं ये 8 फायदे, जान लेंगे तो नहीं करेंगे इग्नोर
रोजाना काली मिर्च चबाने से मिलते हैं ये 8 फायदे, जान लेंगे तो नहीं करेंगे इग्नोर
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget