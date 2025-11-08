बिहार विधानसभा चुनाव में छह नवंबर को पहले चरण के तहत 121 सीटों के लिए मतदान हो चुका है. 11 नवंबर को 122 सीटों के लिए होने वाले दूसरे और अंतिम चरण के मतदान को लेकर सभी पार्टियों ने अब पूरा जोर लगाया है.

इस चरण में राजद की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि इस चरण के चुनाव में उसके सर्वाधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं. ‎इस चुनाव में महागठबंधन के सबसे प्रमुख दल राजद के हिस्से 143 सीटें आई हैं. पहले चरण में इनके 73 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता कर चुके हैं, जबकि दूसरे चरण में उसके 70 उम्मीदवारों का फैसला मतदाता करने वाले हैं.

दूसरे चरण में NDA के कितने उम्मीदवार है चुनावी मैदान में

इसी तरह, दूसरे चरण में बीजेपी के 53 उम्मीदवारों के भी भाग्य का फैसला होगा. पहले चरण में बीजेपी के 48 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है. एनडीए के प्रमुख दल जदयू के भी 44 उम्मीदवारों की किस्मत भी दूसरे चरण में दांव पर लगी है, जबकि लोजपा (रामविलास) के भी 29 में से 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं.

दूसरे चरण में किस पार्टी कितने उम्मीदवारों का फैसला है बाकी

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भी चार उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला इस चरण के चुनाव में होना है. पहले चरण में इनके दो उम्मीदवार थे. इधर, महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के भी 37 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है. पहले चरण में कांग्रेस के 24 उम्मीदवारों का फैसला हो चुका है. इसी तरह दूसरे चरण में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के भी 10 उम्मीदवारों का फैसला भी इस चरण के चुनाव में होना है. ‎ ‎

उल्लेखनीय है कि दूसरे चरण के लिए नौ नवंबर को शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा. इस चरण में 122 सीटों के लिए 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला होना है. पहले चरण में बंपर वोटिंग के बाद चुनाव आयोग को दूसरे चरण में अधिक से अधिक मतदान होने की उम्मीद है. मतगणना 14 नवंबर को होनी है.