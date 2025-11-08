बिहार चुनाव 2025: 'ये अपराधी और माफिया किसी के सगे नहीं', मोतिहारी में गरजे CM योगी आदित्यनाथ

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब लालटेन की धुंधली रोशनी में कोई अपराध नहीं कर पाएगा. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की एलईडी लाइट में जगमगाता बिहार तय कर चुका है कि 14 नवंबर को आने वाले नतीजों में फिर एक बार एनडीए सरकार बनेगी.

सीएम योगी ने कहा कि जनता ने रुझानों से साफ कर दिया है कि अब अपराध और भ्रष्टाचार की राजनीति को बिहार की जनता पूरी तरह नकार चुकी है. ये अपराधी और माफिया किसी के सगे नहीं हैं, याद करना ये किसी के सगे नहीं है, इनकी नहीं कोई जाति है, अपराध इनका पेशा है. अपराध के माध्यम से नाजायज संपत्ति पर कब्जा करने को ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं. ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए.

बिहार की प्रतिभा को कांग्रेस और RJD ने रोका- योगी

योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय जैसी महान परंपरा दी. लेकिन जिस राज्य ने शिक्षा और ज्ञान की मशाल जलाई, वही साक्षरता में देश में पीछे क्यों चला गया? इसके लिए कांग्रेस और राजद बराबर जिम्मेदार हैं, जिन्होंने बिहार की प्रतिभा और मेधा को अपने स्वार्थ के लिए रोक दिया. उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने प्रदेश का इस्तेमाल किया लेकिन यहां के नौजवानों के भविष्य को अंधकार में छोड़ दिया.

एनडीए शासन में सुदृढ़ हुआ सुशासन- योगी

सीएम योगी ने कहा कि बिहार के युवा कभी पलायन को मजबूर थे लेकिन पिछले 20 वर्षों में एनडीए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की नींव मजबूत हुई है. उन्होंने कहा कि अब बिहार विकास के मार्ग पर तेजी से बढ़ रहा है. जनता ने यह संकेत दे दिया है कि लालटेन की मंद रोशनी का युग खत्म हो चुका है. अब प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश के नेतृत्व में बिहार एलईडी की रोशनी की तरह चमकेगा.

बिहार में अब विकास की रोशनी- योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज बिहार में समृद्धि की पूरी संभावनाएं हैं. यहां सड़क और रेलवे की कनेक्टिविटी है, इनलैंड वाटरवे का विकास हो रहा है, एयरपोर्ट और मेट्रो की सुविधाएं हैं. इंजीनियरिंग कॉलेज और एम्स की स्थापना से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है.