बिहार का मौसम: इन जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी, जानें- अपने इलाके का हाल

बिहार का मौसम: इन जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी, जानें- अपने इलाके का हाल

Bihar Weather News: तेज हवा और गरज-चमक के कारण खेतों में काम कर रहे किसानों और खुले स्थानों पर मौजूद लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 09 Mar 2026 03:04 PM (IST)
Preferred Sources

मौसम विभाग ने सोमवार को बिहार के कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार सोमवार से राज्य के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में मौसम बदल सकता है जिससे कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है.

रविवार देर रात से ही बिहार के कई जिलों में मौसम में बदलाव महसूस किया गया. सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया, किशनगंज और अररिया समेत कई इलाकों में आसमान में घने बादल छा गए. सोमवार सुबह राजधानी पटना में भी मौसम बदला हुआ नजर आया.

मौसम विभाग के अनुसार इस बदले मौसम का असर पूर्णिया से लेकर मुजफ्फरपुर और जमुई तक के इलाकों में देखने को मिल सकता है. इन जिलों में तेज हवा, गरज-चमक और बारिश की स्थिति बनने के संकेत हैं. इसे देखते हुए मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है. उत्तर और पूर्वी बिहार के कई इलाकों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है, जिसके कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

विभाग के अनुसार कई जिलों में तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, खगड़िया और मुंगेर जिलों में तेज हवा के झोंकों के साथ बारिश की संभावना जताई गई है.

वैशाली, पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुर में मौसम का क्या हाल? 

तेज हवा और गरज-चमक के कारण खेतों में काम कर रहे किसानों और खुले स्थानों पर मौजूद लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

वहीं, मध्य बिहार के कुछ जिलों में मौसम अपेक्षाकृत शांत रह सकता है. वैशाली, पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और बेगूसराय में आंशिक बादल छाए रहने के साथ कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. हालांकि इन क्षेत्रों के लिए फिलहाल किसी बड़े अलर्ट की घोषणा नहीं की गई है.

मौसम विभाग का अनुमान है कि राज्य में यह बदला हुआ मौसम 11 मार्च की रात तक जारी रह सकता है. इस दौरान कई जिलों में रुक-रुक कर बारिश और तेज हवा का सिलसिला देखने को मिल सकता है. इसके बाद 12 मार्च से मौसम के फिर सामान्य होने की संभावना जताई गई है.

Published at : 09 Mar 2026 03:03 PM (IST)
