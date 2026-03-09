हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का बड़ा बयान, 'चुनाव से पहले...'

नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का बड़ा बयान, 'चुनाव से पहले...'

Jan Suraj Party on Nitish Kumar: जन सुराज के बिहार ईकाई के अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.

By : सनातन कुमार | Updated at : 09 Mar 2026 04:12 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा के फैसले पर सियासी बयानबाजी जारी है. इस बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की प्रतिक्रिया सामने आई है. बिहार जनसुराज के अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि प्रशांत किशोर ने पहले ही ये साफ साफ कहा था कि नीतीश कुमार पांच सालों तक सीएम नहीं रहेंगे. अब इस बात की सच्चाई सामने आ गई है.

मनोज भारती ने आगे कहा कि चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपये देकर लोगों के वोट खरीदे गए थे. उन्होंने कहा कि एक बार फिर से बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया था. अब नीतीश कुमार दिल्ली चले जा रहे हैं. नीतीश कुमार स्थिति को अपने हाथ से निकलते हुए देख रहे हैं.

राज्यसभा जा रहे नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय देगी मोदी सरकार! जानें- क्यों लग रहीं ये अटकलें?

लाइव सिटीज से बात करते हुए मनोज भारती ने ये बातें कही. बता दें कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं. 16 मार्च को बिहार की खाली हो रहीं पांच राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं.

पांच राज्यसभा सीटों के लिए बिहार से कुल छह उम्मीदवार मैदान में हैं. नीतीश कुमार राज्यसभा के मौजूदा उपसभापति हरिवंश की जगह राज्यसभा जा रहे हैं. जेडीयू से हरिवंश और रामनाथ ठाकुर रिटायर हो रहे हैं. रामनाथ ठाकुर को जेडीयू ने फिर से उम्मीदवार बनाया है. रामनथ ठाकुर अभी केंद्र में मंत्री हैं.

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार का सीएम कौन होगा, इस पर अभी औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है लेकिन माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी के कोटे से मुख्यमंत्री होगा. वहीं नीतीश के बेटे निशांत कुमार जो सक्रिय राजनीति में शामिल हो चुके हैं, उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है. निशांत कुमार ने 8 मार्च को जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की है. 

चिराग पासवान को CM बनाने की मांग पर LJP (R) कोटे के मंत्री बोले- बैठक में निर्णय लिया जाएगा

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Read
Published at : 09 Mar 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Rajya Sabha Election NITISH KUMAR Manoj Bharti
और पढ़ें
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
पर्सनल कार्नर

