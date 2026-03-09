बिहार के गया जंक्शन से दिल्ली जाने वाले मजदूरों और यात्रियों ने मांग की है कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होकर दिल्ली जा रहे हैं तो उन्हें केंद्र सरकार में रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए. यात्रियों का कहना है कि नीतीश कुमार पहले भी रेल मंत्री रह चुके हैं और उस दौरान रेलवे में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, इसलिए बिहार की जनता को उनसे काफी उम्मीदें हैं.

राज्यसभा जा रहे नीतीश कुमार को मिलना चाहिए रेल मंत्रालय

दिल्ली जाने वाले यात्री जयंत कुमार ने बताया कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार से काफी उम्मीदें हैं. उन्होंने कहा कि यदि वे मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं तो उन्हें कोई अहम मंत्रालय मिलना चाहिए, खासकर की रेल मंत्रालय. उनका कहना था कि जब वे पहले रेल मंत्री थे, तब रेलवे में काफी विकास हुआ था और बिहार को कई नई ट्रेनें मिली थीं. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ है, खासकर होली के बाद लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है. ऐसे में अगर नीतीश कुमार रेल मंत्री बनते हैं तो बिहार के लिए अधिक ट्रेनें चलेंगी और यात्रियों को भी राहत मिलेगी.

ट्रेन से यात्रा कर रहे दूसरे यात्री नीलेश कुमार ने कहा कि अगर नीतीश कुमार को रेल मंत्री बनाया जाता है तो रेलवे और मजबूत होगा. उन्होंने बताया कि पहले ट्रेनों में छह जनरल डिब्बे हुआ करते थे, लेकिन अब कई ट्रेनों में केवल दो ही जनरल डिब्बे रह गए हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है. उनका कहना था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में रेलवे में पहले भी कई सुधार हुए हैं और बिहार को काफी ट्रेनें भी मिली थीं.

बिहार में मजदूरों और यात्रियों की संख्या अधिक होने से ज्यादा ट्रेनों की जरूरत

इधर दिल्ली जाने वाले एक अन्य यात्री उपेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान में ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि यात्रा करना बेहद कठिन हो गया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलती है तो वे पहले की तरह रेलवे व्यवस्था को बेहतर करेंगे और बिहार के लोगों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी. बिहार से बाहर काम करने जाने वाले मजदूरों और यात्रियों की संख्या काफी अधिक है, इसलिए बिहार के लिए अधिक ट्रेनों की जरूरत है. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि बिहार के हित को देखते हुए नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाए ताकि राज्य के लोगों को रेलवे में बेहतर सुविधाएं मिल सकें.