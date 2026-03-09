हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराज्यसभा जा रहे नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय देगी मोदी सरकार! जानें- क्यों लग रहीं ये अटकलें?

राज्यसभा जा रहे नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय देगी मोदी सरकार! जानें- क्यों लग रहीं ये अटकलें?

Bihar News In Hindi: राज्यसभा जा रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गया जंक्शन से दिल्ली जाने वाले मजदूरों और यात्रियों ने मांग की उन्हें केंद्र सरकार में रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए.

By : अजीत कुमार, पटना | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 09 Mar 2026 03:48 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के गया जंक्शन से दिल्ली जाने वाले मजदूरों और यात्रियों ने मांग की है कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होकर दिल्ली जा रहे हैं तो उन्हें केंद्र सरकार में रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए. यात्रियों का कहना है कि नीतीश कुमार पहले भी रेल मंत्री रह चुके हैं और उस दौरान रेलवे में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, इसलिए बिहार की जनता को उनसे काफी उम्मीदें हैं.

राज्यसभा जा रहे नीतीश कुमार को मिलना चाहिए रेल मंत्रालय

दिल्ली जाने वाले यात्री जयंत कुमार ने बताया कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार से काफी उम्मीदें हैं. उन्होंने कहा कि यदि वे मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं तो उन्हें कोई अहम मंत्रालय मिलना चाहिए, खासकर की रेल मंत्रालय. उनका कहना था कि जब वे पहले रेल मंत्री थे, तब रेलवे में काफी विकास हुआ था और बिहार को कई नई ट्रेनें मिली थीं. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ है, खासकर होली के बाद लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है. ऐसे में अगर नीतीश कुमार रेल मंत्री बनते हैं तो बिहार के लिए अधिक ट्रेनें चलेंगी और यात्रियों को भी राहत मिलेगी.

ट्रेन से यात्रा कर रहे दूसरे यात्री नीलेश कुमार ने कहा कि अगर नीतीश कुमार को रेल मंत्री बनाया जाता है तो रेलवे और मजबूत होगा. उन्होंने बताया कि पहले ट्रेनों में छह जनरल डिब्बे हुआ करते थे, लेकिन अब कई ट्रेनों में केवल दो ही जनरल डिब्बे रह गए हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है. उनका कहना था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में रेलवे में पहले भी कई सुधार हुए हैं और बिहार को काफी ट्रेनें भी मिली थीं.

बिहार में मजदूरों और यात्रियों की संख्या अधिक होने से ज्यादा ट्रेनों की जरूरत

इधर दिल्ली जाने वाले एक अन्य यात्री उपेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान में ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि यात्रा करना बेहद कठिन हो गया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलती है तो वे पहले की तरह रेलवे व्यवस्था को बेहतर करेंगे और बिहार के लोगों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी. बिहार से बाहर काम करने जाने वाले मजदूरों और यात्रियों की संख्या काफी अधिक है, इसलिए बिहार के लिए अधिक ट्रेनों की जरूरत है. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि बिहार के हित को देखते हुए नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाए ताकि राज्य के लोगों को रेलवे में बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 09 Mar 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
NITISH KUMAR BIHAR NEWS RAILWAY MINISTER
