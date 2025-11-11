(Source: Poll of Polls)
Bihar Exit Poll 2025: बिहार चुनाव के एग्जिट पोल पर RJD की पहली प्रतिक्रिया, 'जो लोग मुगालते में हैं उन्हें...'
Bihar Election Exit Poll: एग्जिट पोल के आंकड़ों पर आरजेडी की तरफ से कहा गया कि बिहार जीतेगा, एनडीए सरकार के खिलाफ जनता ने वोट किया है, जो लोग एक्जिट पोल देखकर मुगालते में हैं उन्हें रहने दीजिए.
बिहार चुनाव को लेकर अलग-अलग एजेंसियों ने सर्वे किया है, जिसके आंकड़े सामने आ गए हैं. बिहार के ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती दिख रही है. जबकि महागठबंधन एग्जिट पोल के आंकड़ों में पिछड़ती नजर आ रही है. वहीं इन आंकड़ों को लेकर आरजेडी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.
आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "एक्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं, इस बार भी होंगे, तेजस्वी की जीत होगी बंपर, जनता जीत रही है, जनता ने जो वोट दिया है, ये जीत किसी भी कीमत पर होगी."
उन्होंने कहा, "बिहार जीतेगा, एनडीए सरकार के खिलाफ जनता ने वोट किया है, तेजस्वी यादव सरकार बनाने के लिए वोट किया है, जो लोग एक्जिट पोल देखकर मुगालते में हैं उन्हें रहने दीजिए. सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं."
उन्होंने ये भी कहा, "जैसे सूरज का पूरब में उगना तय है वैसे ही बिहार में तेजस्वी सरकार बनना तय है, एनडीए का अर्थ है नैया डूबेगी अबकी बार. 18 को तेजस्वी का शपथग्रहण तय है. दावे तो बहुत किए गए हैं, 400 पार का नारा भी जनता ने देखा है. 14 नवंबर को बिहार इतिहास लिखने जा रहा है."
