बिहार चुनाव: NDA के सारथी और मोदी के हनुमान का RJD ने किया बहुत नुकसान, इन सीटों पर हराया

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जहां एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, वहीं आरजेडी ने भी कुछ सीटों पर कड़ा संघर्ष दिखाया. भले ही कुल नतीजों में आरजेडी बेहद पीछे रह गई, लेकिन जिन सीटों पर जीत मिली. वहां उसने बड़े नेताओं और मजबूत राजनीतिक ठिकानों को चुनौती देते हुए महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की. तस्वीरों के डेटा के आधार पर आरजेडी ने कुल 25 सीटों पर जीत दर्ज की है.

जानकारी के अनुसार, सबसे दिलचस्प बात यह रही कि आरजेडी की जीत में सबसे ज्यादा नुकसान एलजेपी (राम विलास) को हुआ. कुल 7 सीटों पर एलजेपी को हराया गया. इसके बाद जेडीयू को 9 सीटों पर और बीजेपी को सिर्फ 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा. आरजेडी ने एक-एक सीट हम, रालोसपा और जन सुराज पार्टी से भी छीनी है.

RJD की विनिंग सीटों की लिस्ट

बोधगया विधानसभा सीट - कुमार सर्वजीत ने एलजेपी के श्यामदेव पासवान को हराया ब्रह्मपुर विधानसभा सीट - शंभू नाथ यादव ने एलजेपी के हुलास पांडे को हराया चकाई विधानसभा सीट - सावित्री देवी ने जेडीयू के सुमित कुमार सिंह को हराया ढाका विधानसभा सीट - फैसल रहमान ने बीजेपी के पवन कुमार जायसवाल को पराजित किया गोह विधानसभा सीट - अमरेन्द्र कुमार ने बीजेपी के डॉ. रंजय कुमार को हराया मधेपुरा विधानसभा सीट - चंद्रशेखर ने जेडीयू की कविता कुमारी साहा को हराया फतुहा विधानसभा सीट - डॉ. रमनंद यादव ने एलजेपी की रूपा कुमारी को हराया महिषी विधानसभा सीट - गौतम कृष्ण ने जेडीयू के गुनजेश्वर साह को हराया मटिहानी विधानसभा सीट - नरेंद्र कुमार ने जेडीयू के राज कुमार सिंह को हराया गढ़खा विधानसभा सीट - सुरेंद्र राम ने एलजेपी के सिमंत मृणाल को हराया मखदुमपुर विधानसभा सीट - सुबेदार दास ने एलजेपी की रानी कुमारी को हराया मनेर विधानसभा सीट - भाई बिरेन्द्र ने एलजेपी के जितेंद्र यादव को मात दी मढ़ौरा विधानसभा सीट - जितेंद्र कुमार ने जन सुराज पार्टी के नवीन सिंह उर्फ भोलें को हराया मोरवा विधानसभा सीट - रणविजय साहू ने जेडीयू के विद्या सागर निशाद को हराया पारू विधानसभा सीट - शंकर प्रसाद ने रालोसपा के मदन चौधरी को हराया परसा विधानसभा सीट - करिश्मा ने जेडीयू के छोटेलाल राय को हराया राघोपुर विधानसभा सीट - तेजस्वी यादव ने बीजेपी के सतीश कुमार को हराया रघुनाथपुर विधानसभा सीट - ओसामा शाहाब ने जेडीयू के विकास कुमार सिंह को हराया रानीगंज विधानसभा सीट - अविनाश मंगलम ने जेडीयू के अचमित ऋषिदेव को हराया साहेबपुर कमाल विधानसभा सीट - सत्यानंद संभू ने एलजेपी के सुरेंद्र कुमार उर्फ सूरज को हराया टिकारी विधानसभा सीट - अजय कुमार ने हम के अनिल कुमार को हराया उजियारपुर विधानसभा सीट - आलोक मेहता ने रालोसपा के प्रशांत पंकज को हराया वारिसलीगंज विधानसभा सीट - अनीता ने बीजेपी की अरुणा देवी को हराया जहानाबाद विधानसभा सीट - राहुल कुमार ने जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद को हराया बिस्फी विधानसभा सीट - आसिफ अहमद ने बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर को हराया

आरजेडी ने मोदी के हनुमान को दी चुनौती

इन नतीजों से साफ है कि जबकि एनडीए की लहर पूरे बिहार में चली, वहीं जिन सीटों पर आरजेडी जीती है. वहां उसने बेहद मजबूत मुकाबला करते हुए मोदी के हनुमान और एनडीए के कई दिग्गजों को चुनौती दी. आरजेडी भले बड़ी तस्वीर में पिछड़ गई हो, लेकिन इन जीतों ने पार्टी को अस्तित्व की लड़ाई में थोड़ी मजबूती जरूर दी है.

