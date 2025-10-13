हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election 2025: 'BJP ने नीतीश, मांझी और कुशवाहा का सम्मान खत्म कर दिया', NDA सीट बंटवारे पर बोले तेजस्वी यादव के नेता

Bihar Election 2025: 'BJP ने नीतीश, मांझी और कुशवाहा का सम्मान खत्म कर दिया', NDA सीट बंटवारे पर बोले तेजस्वी यादव के नेता

Bihar Election 2025: राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहती है. एनडीए ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है. साथ ही 14 तारीख के बाद जेडीयू साफ हो जाएगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 13 Oct 2025 09:52 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए द्वारा सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा के बाद राज्य की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है. इस बीच राजद सांसद सुधाकर सिंह ने एनडीए पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बीजेपी अब अपने सहयोगी दलों पर हावी हो चुकी है और उसकी मंशा साफ है - "चुनाव के बाद नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से खत्म करना."

सुधाकर सिंह ने कहा कि बीजेपी ने सीट बंटवारे में जेडीयू और अन्य सहयोगियों का 'सम्मान खत्म' कर दिया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी नियंत्रण करने के इरादे से जेडीयू और उसके सहयोगियों पर हावी हो रही है. उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ छह सीटें दी गई हैं. यही हाल जीतन राम मांझी का है-  उन्हें भी 243 सीटों में से केवल छह सीटें मिली हैं. यह उनके सम्मान के अनुरूप नहीं है.

धीरे-धीरे छोटी पार्टियों का सफाया कर रही बीजेपी- सुधाकर सिंह

सुधाकर सिंह ने कहा कि मांझी के वजूद के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है. बीजेपी ने पहले ही इन छोटी पार्टियों का सफाया कर दिया है. अब बस औपचारिकता बाकी है. 14 तारीख के रिजल्ट के बाद जेडीयू पूरी तरह साफ हो जाएगी. उन्होंने एनडीए के सीट फॉर्मूले पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह बीजेपी की 'सत्ता लालसा' का उदाहरण है.  बीजेपी चाहती है कि जेडीयू और अन्य दल उसकी छत्रछाया में रहें. लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है और इस बार उन्हें जवाब देगी.

बीजेपी के सिस्टम से लड़ रहा महागठबंधन- राजद सांसद

राजद सांसद सुधाकर सिंह ने आगे कहा कि एनडीए ने सीट बंटवारे के साथ ही अपनी 'हार स्वीकार कर ली' है. उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन में सब कुछ तय हो चुका है. तेजस्वी यादव दिल्ली गए हैं, कल अदालत में सुनवाई है और फिर हमारी रणनीति स्पष्ट होगी. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में राजद और महागठबंधन सिर्फ बीजेपी से नहीं, बल्कि उसके सिस्टम से लड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमें केवल बीजेपी से नहीं लड़ना है, बल्कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग से भी लड़ना है, जो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं.

जनता बदलेगी सत्ता परिवर्तन का रुख

राजद नेता के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई हलचल मच गई है. एक तरफ जहां एनडीए अपनी एकजुटता का संदेश देने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर राजद नेता चुनाव से पहले ही बीजेपी और जेडीयू के बीच संभावित दरार का दावा कर रहे हैं. सुधाकर सिंह के मुताबिक, अब फैसला जनता करेगी और जनता का रुख इस बार सत्ता परिवर्तन की ओर है.

Published at : 13 Oct 2025 09:52 AM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav JDU BJP Nitish Kumar MP Sudhakar Singh Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Elections: NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
महाराष्ट्र
Latur Stone Pelting: महाराष्ट्र के लातूर में हिंसक झड़प, दो गुटों में पथराव में कई घायल, तनाव बरकरार
महाराष्ट्र के लातूर में हिंसक झड़प, दो गुटों में पथराव में कई घायल, तनाव बरकरार
विश्व
भारत के साथ धोखेबाजी? रूसी सेना ने पाकिस्तान के साथ किया युद्धाभ्यास, पुतिन के भारत दौरे से पहले तहलका
भारत के साथ धोखेबाजी? रूसी सेना ने पाकिस्तान के साथ किया युद्धाभ्यास, पुतिन के भारत दौरे से पहले तहलका
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अरिजीत सिंह से हुए अपने झगड़े पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'गलतफहमी हुई थी...'
अरिजीत सिंह से हुए अपने झगड़े पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'गलतफहमी हुई थी...'
Advertisement

वीडियोज

Karnataka RSS ban: खरगे का RSS पर करारा वार, CM ने दिए कार्रवाई के आदेश!
Karwa Chauth Horror: करवा चौथ पर पत्नी प्रेमी संग भागी, सदमे में पति Dharmendra ने दी जान
Delivery Horror: Bhopal में पेमेंट विवाद पर 'गुंडागर्दी', घर में घुसकर परिवार को पीटा!
AI Meme Row: पंचायत का तालिबानी 'न्याय', AI मीम पर युवक को पिलाई पैर धोने वाली गंदगी!
Bengal Horror: दुर्गापुर दुष्कर्म मामले पर बोलीं Mamata- 'रात 12:30 बजे लड़की बाहर क्यों गई?'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Elections: NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
महाराष्ट्र
Latur Stone Pelting: महाराष्ट्र के लातूर में हिंसक झड़प, दो गुटों में पथराव में कई घायल, तनाव बरकरार
महाराष्ट्र के लातूर में हिंसक झड़प, दो गुटों में पथराव में कई घायल, तनाव बरकरार
विश्व
भारत के साथ धोखेबाजी? रूसी सेना ने पाकिस्तान के साथ किया युद्धाभ्यास, पुतिन के भारत दौरे से पहले तहलका
भारत के साथ धोखेबाजी? रूसी सेना ने पाकिस्तान के साथ किया युद्धाभ्यास, पुतिन के भारत दौरे से पहले तहलका
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अरिजीत सिंह से हुए अपने झगड़े पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'गलतफहमी हुई थी...'
अरिजीत सिंह से हुए अपने झगड़े पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'गलतफहमी हुई थी...'
स्पोर्ट्स
Suryakumar Yadav Mahakal Visit: महादेव की शरण में पहुंचे सूर्यकुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पत्नी देविशा संग महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा
महादेव की शरण में पहुंचे सूर्यकुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पत्नी देविशा संग महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा
ट्रैवल
अयोध्या दीपोत्सव 2025 का प्लान, जानें पहली बार यात्रा के लिए बजट, होटल और जरूरी टिप्स
अयोध्या दीपोत्सव 2025 का प्लान, जानें पहली बार यात्रा के लिए बजट, होटल और जरूरी टिप्स
ट्रेंडिंग
न्यूजीलैंड का खास पंछी! छोटे से पंख की कीमत 23 लाख रुपये से ज्यादा- यूजर्स हैरान
न्यूजीलैंड का खास पंछी! छोटे से पंख की कीमत 23 लाख रुपये से ज्यादा- यूजर्स हैरान
जनरल नॉलेज
सबसे ज्यादा कौन उगाता है गेहूं? भारत नहीं यह देश है चैंपियन, आंकड़े कर देंगे हैरान
सबसे ज्यादा कौन उगाता है गेहूं? भारत नहीं यह देश है चैंपियन, आंकड़े कर देंगे हैरान
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget