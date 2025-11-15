BJP से 14 लाख वोट ज्यादा पाकर भी बुरा हार गई RJD, 64 सीटें कम मिलीं, समझिए बिहार चुनाव का गणित

बिहार चुनाव 2025 संपन्न हो चुका है. शुक्रवार (14 नवंबर) को राज्य में चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं. इन नतीजों में एनडीए गठबंधन ने प्रचंड जीत दर्ज की है. ऐसे में इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को मिले. बिहार की 5 करोड़ जनता ने इस चुनाव में बंपर वोटिंग की.

आरजेडी को सबसे ज्यादा 1.15 करोड़ वोट हासिल हुए. वहीं बीजेपी को 1 करोड़ वोट मिले, जो दूसरे नंबर पर है. बीजेपी और आरजेडी के वोटों में लगभग 14 लाख का अंतर है. वहीं, अगर सीटों की बात करें तो आरजेडी और बीजेपी में 64 सीटों का बड़ा अंतर है.

दोनों गठबंधन को चुनाव में मिले इतने वोट

इस चुनाव में महागठबंधन को करीब 1.88 करोड़ वोट मिले. इसमें सबसे ज्यादा आरजेडी को 1.15 करोड़ वोट मिले. इसके अलावा कांग्रेस को 43.7 लाख, भाकपा माले को 14.2 लाख सीपीआई को 3.72 लाख, आईआईपी को 1.84 लाख और वीआईपी को 6. 84 लाख वोट मिले हैं.

एनडीए गठबंधन को बिहार चुनाव में चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2 करोड़ 33 लाख वोट मिले हैं. इसमें बीजेपी को 1 करोड़, जेडीयू को 96 लाख 67 हजार, लोजपा को 24 लाख 97 हजार, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 5 लाख 87 हजार और राष्ट्रीए लोक मोर्चा को 5 लाख 33 हजार वोट मिले हैं.

कुल मिलाकर दोनों गठबंधन को मिले वोटों में सबसे ज्यादा वोट तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली पार्टी आरजेडी को मिले हैं. वहीं बीजेपी इस आंकड़े में दूसरे नंबर पर रही. इसके अलावा जेडीयू इस चुनाव में वोटों के मामले में तीसरे नंबर पर रही.

कितनी सीटों पर लड़ी थी आरजेडी?

बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी 101 सीटों पर लड़ी, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव लड़ी थी. इन सीटों में बीजेपी को 89 सीटों पर जीत मिली, जबकि आरजेडी सिर्फ 25 सीटें ही जीत पाई.

दूसरी ओर कांग्रेस ने इस चुनाव में अपने 61 उम्मीदवार उतारे. जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा. इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी की 29 सीटों पर मैदान में थी. वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी (HAM) 6 सीटों पर चुनावी रण में कूदी थी.

परिणाम घोषित होने के बाद बीजेपी ने सबसे ज्यादा 89, जेडीयू ने 85, आरजेडी ने 25, लोजपा ने 19 सीटों पर जीत हासिल की है. इसके अलावा कांग्रेस ने 6 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 5 सीटें जीती हैं.