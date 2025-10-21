जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मंगलवार (21 अक्टूबर, 2025) को पटना के बेली रोड स्थिति शेखपुरा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए. प्रशांत किशोर ने अपने एक प्रत्याशी मुटुर शाह के साथ अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के साथ तस्वीर दिखाई और बीजेपी पर हमला बोला.

प्रशांत किशोर ने कहा कि दानापुर से एक सज्जन (रीतलाल यादव) जो चुनाव लड़ते हैं, अभी जेल में हैं. बीजेपी भी यहां से लड़ती है, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है. कहती है कि हमको वोट दीजिए नहीं तो जो सज्जन आरजेडी से जीतते हैं वो आ जाएंगे और आपका जीना हराम कर देंगे. आरजेडी के प्रत्याशी रीतलाल यादव से डरकर बीजेपी को लोग वोट देते हैं और बीजेपी से डरकर आरजेडी को वोट देते हैं. इस बार दानापुर की जनता ने तय किया कि हम लोग डरकर वोट देना नहीं चाहते.

पीके ने कहा कि दानापुर के सारे व्यवसायियों ने एक साथ बैठकर तय किया कि कोई भी जीतता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत व्यापार करने वालों को होती है. तो कई राउंड मेरे साथ बैठे. सबने मिलकर अपने में आपस में से एक राजनीतिक व्यक्ति जो वहां (दानापुर) पर व्यवसायी भी हैं, अखिलेश सिंह नाम है… बोलचाल की भाषा में लोग मुटुर शाह भी बोलते हैं. पूरे समाज ने तय किया कि मुटुर शाह को टिकट दीजिए. हम लोग रीत लाल के डर से बीजेपी और बीजेपी के डर से रीतलाल को जो वोट दे रहे वो बंद हो.

'सिंबल लेकर गए... निर्वाचन ऑफिस तक नहीं पहुंचे'

इसके बाद प्रशांत किशोर ने मुटुर शाह की तस्वीर दिखाते हुए कहा, "ये मुटुर शाह हैं… यहां से सिंबल लेकर गए. सिंबल लेकर तो गए लेकिन निर्वाचन ऑफिस तक नहीं पहुंचे. बीजेपी वाले यह बताते रहे कि आरजेडी के गुंडों ने जन सुराज के प्रत्याशी को बंधक बना लिया है. तस्वीर में भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान हैं, अपने साथ मुटुर शाह को खड़ा किए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सकें. ये है बीजेपी का चाल-चरित्र-चेहरा."

पीके ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा ट्विटर पर बता रहे हैं कि जन सुराज के उम्मीदवार भाग रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक वोटर को प्रत्याशी पैसा देते हुए दिख जाएं तो आचार संहिता का उल्लंघन होता है. सवाल उठाया कि अब चुनाव आयोग कहां है?

