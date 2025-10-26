हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election 2025: BJP को कई सीटों पर नुकसान का खतरा! इस समाज की नाराजगी ने बढ़ाई चिंता

Bihar Election 2025: BJP को कई सीटों पर नुकसान का खतरा! इस समाज की नाराजगी ने बढ़ाई चिंता

Bihar Election 2025: पटना की कायस्थ सीटों पर बीजेपी ने अरुण सिन्हा का टिकट काटकर विजय गुप्ता को दिया. जिससे कायस्थ समाज नाराज है और आंदोलन की तैयारी में है. बीजेपी के लिए इससे चुनावी खतरा बढ़ गया है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 26 Oct 2025 03:12 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी पटना की परंपरागत कायस्थ बहुल सीटों पर बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है. इस मुख्य कारण कायस्थ समाज की नाराजगी है. कुम्हरार विधानसभा सीट से बीजेपी ने इस बार कायस्थ समुदाय से आने वाले मौजूदा विधायक अरुण सिन्हा का टिकट काटकर वैश्य समाज के विजय कुमार गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है. इस फैसले के बाद कायस्थ समाज में गहरा रोष देखने को मिल रहा है.

शनिवार (25 अक्टूबर) को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की बैठक में समाज के नेताओं ने बीजेपी पर कायस्थों की अनदेखी का आरोप लगाया. महासभा ने कहा कि कायस्थ समाज जितना आक्रोशित है, उससे ज्यादा आहत और उपेक्षित महसूस कर रहा है. पार्टी ने कायस्थों को 3 में से केवल 1 सीट दी है, यह हमारे अस्तित्व पर हमला है.

लालू यादव की तर्ज पर चल रही बीजेपी

महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि बीजेपी अब वही कर रही है जो कभी लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगते थे. भूरा बाल साफ करो की तरह बीजेपी अब फॉरवर्ड जातियों में से 'ल' (कायस्थ) को साफ करने में लगी है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब तय कीजिए, कायस्थों को साफ कौन कर रहा है - लालू या बीजेपी.

कायस्थों की आवाज को बीजेपी ने किया दरकिनार

महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि सभा में यह भी कहा गया कि कायस्थ समाज ने जेपी आंदोलन के समय से कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी को समर्थन दिया था, लेकिन आज वही पार्टी कायस्थों की आवाज को दरकिनार कर रही है. महासभा ने कहा कि रवि शंकर प्रसाद, जो 25 साल से सांसद हैं. उन्होंने भी समाज के लिए एक शब्द नहीं बोला है.

कई कायस्थ बहुल सीटों पर बीजेपी को नुकसान की आशंका

पदाधिकारियों ने कहा कि समाज के नेताओं ने कहा कि अगर वरिष्ठ नेता आर.के. सिन्हा स्वस्थ होते, तो बीजेपी ऐसा अन्याय नहीं कर पाती. उन्होंने बीजेपी पर कायस्थ समाज को 'नितिन नवीन' के मंत्री पद से साधने की नाकाम कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि कायस्थ समाज अब प्रतीकात्मक पदों से नहीं, सम्मानजनक प्रतिनिधित्व चाहता है.

सभा में समाज की उम्मीदें अब आर.के. सिन्हा के पुत्र ऋतुराज सिन्हा से जुड़ी दिखीं. महासभा ने कहा कि उन्हें अपने पिता की तरह कायस्थ समाज की आवाज बनना चाहिए, न कि केवल बीजेपी का चेहरा. समाज ने चेतावनी दी कि अगर पार्टी ने इस उपेक्षा को नहीं सुधारा, तो कायस्थ समाज बीजेपी से दूरी बनाने पर मजबूर होगा. इस नाराजगी के चलते पटना की कई कायस्थ बहुल सीटों पर बीजेपी को नुकसान की आशंका जताई जा रही है.

Published at : 26 Oct 2025 03:12 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Patna News BJP Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Kayastha Community
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग में किन मुद्दों पर होगी बात, सुलझेगा टैरिफ का मसला?
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप-जिनपिंग की मीटिंग में सुलझेगा टैरिफ का मसला?
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections 2025: 'NDA बताए उनका सीएम फेस कौन है?'- NDA के आरोपों पर Tejaswi Yadav का पलटवार
Lucknow News: एक्सप्रेस-वे पर चलती AC बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे सभी यात्री
Khesari Lal Yadav Interview | भोजपुरी में अश्लीलता | बोल्ड सामग्री और बहुत कुछ
सतीश शाह का 74 वर्ष की आयु में निधन, साराभाई बनाम साराभाई और अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे दिग्गज अभिनेता
Interview with Neetu Chandra | बिहार से बॉलीवुड और हॉलीवुड तक | सांस्कृतिक जड़ें | 'छठ' और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग में किन मुद्दों पर होगी बात, सुलझेगा टैरिफ का मसला?
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप-जिनपिंग की मीटिंग में सुलझेगा टैरिफ का मसला?
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
बॉलीवुड
ऋतिक रोशन की बाहों में रोमांटिक हुईं गर्लफ्रेंड सबा आजाद, एक्टर ने शेयर की विंटर वेकेशन की कोजी तस्वीरें
ऋतिक रोशन की बाहों में रोमांटिक हुईं गर्लफ्रेंड सबा आजाद, एक्टर ने शेयर तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
नौकरी
RRB Recruitment: रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
ब्यूटी
Should we Shampoo Daily: बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
ENT LIVE
सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन, साराभाई VS साराभाई और कई अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे कॉमेडी के दिग्गज
सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन, साराभाई VS साराभाई और कई अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे कॉमेडी के दिग्गज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
Embed widget