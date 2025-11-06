हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election 2025: पिता जेल में, बेटी ने पढ़ाई छोड़कर किया प्रचार, कहा- मेरे पापा को फंसाया गया

Bihar Election 2025 Phases 1: दानापुर सीट से आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल यादव की बेटी श्वेता सिंघानिया ने पिता की गैरमौजूदगी में चुनाव प्रचार संभाला हुआ है. उन्होंने जनता से वोट की अपील की.

By : परमानंद सिंह | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 06 Nov 2025 01:06 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है. इस बीच पटना जिले की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली दानापुर विधानसभा एक बार फिर सुर्खियों में है.

यहां आरजेडी प्रत्याशी और मौजूदा विधायक रीतलाल यादव जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी बेटी श्वेता सिंघानिया ने पूरे चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में संभाल ली है.

पढ़ाई छोड़कर पिता के लिए वोट मांग रही बेटी

जानकारी के अनुसर, पढ़ाई छोड़कर पिछले एक महीने से श्वेता मैदान में हैं. उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि पापा हमेशा चुनाव लड़ते रहे, लेकिन मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी थी इन सब में आने की. पर अब स्थिति ऐसी बन गई कि पापा के लिए हमें ही लोगों से वोट मांगना पड़ा. पिछले एक महीने से हमारी पढ़ाई पूरी तरह रुकी हुई है, हम घर-घर जाकर मतदाताओं से मिल रहे हैं.

विधानसभा क्षेत्र में पिता ने किया बहुत काम-  श्वेता सिंघानिया

विधायक रीतलाल यादव की बेटी श्वेता सिंघानिया ने बताया कि जब वे प्रचार के लिए जनता के बीच गईं, तो उन्हें पता चला कि उनके पिता ने क्षेत्र में कितना काम किया है. हम तो जानते भी नहीं थे कि पापा ने इतना काम किया है. जब हम घर से बाहर निकले, तो जनता ने बताया कि उन्होंने सड़कों, स्कूलों और दियारा क्षेत्र के विकास में कितना योगदान दिया है.

जनता घर से निकलकर जरूर करें मतदान- श्वेता

श्वेता ने जनता से अपील की कि वे घर से निकलकर वोट जरूर करें. उन्होंने कहा कि हमारे पापा को झूठे केस में फंसाया गया है. अब उनका इंसाफ जनता के हाथ में है. जनता बदलाव चाहती है और तेजस्वी यादव की योजनाओं से प्रभावित है. मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार पापा की जीत होगी.

हालांकि, श्वेता ने जिला प्रशासन पर नाराजगी भी जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि दियारा क्षेत्र में आने-जाने का मुख्य साधन नाव है, जिसे मतदान के दिन बंद कर दिया गया. नाव बंद होने से कई मतदाता बूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे. यह जनता के अधिकारों का हनन है.

दानापुर सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है. एक ओर आरजेडी के रीतलाल यादव की ओर से उनकी बेटी जनता के बीच अपील कर रही हैं, वहीं एनडीए की ओर से भी जोरदार प्रयास जारी हैं.

Published at : 06 Nov 2025 01:06 PM (IST)
Bihar Assembly Election 2025  Elections 2025 Bihar Election 2025 ELECTIONS 2025
