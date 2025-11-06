बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बीच CM नीतीश कुमार का बड़ा दावा, बोले- 'पहले शाम ढलते ही...'

बिहार विधानसभा चुनाव में गुरुवार (6 नवंबर) को जारी पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई में चुनावी सभा को संबोधित किया. उन्होंने 2005 से पहले की सरकार को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि 2005 से पहले शाम ढलते ही लोग घरों में दुबक जाते थे.

सीएम नीतीश कुमार ने अपने भाषण के दौरान कहा, "आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार 24 नवंबर 2005 को सत्ता में आई थी और 20 साल से सत्ता में है. इन 20 वर्षों में हमारी सरकार ने बिहार में विकास कार्य किया."

'लोग शाम को नहीं निकलते थे बाहर'

पूर्व की सरकारों को निशाने पर लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, "पिछली सरकार ने राज्य को बहुत बुरी हालत में छोड़ दिया था. लोग शाम के बाद बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, अक्सर सांप्रदायिक झगड़े होते थे.

'पहले शिक्षा सीमित थी'

उन्होंने आगे कहा, "शिक्षा सीमित थी, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त थीं. सड़कें खस्ता हालत में थीं और बिजली बहुत कम जगहों पर उपलब्ध थी. हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने सभी के हित में काम किया."

'डबल इंजन की सरकार कर रही विकास'

सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा में ये भी कहा, "डबल इंजन की सरकार बिहार का विकास कर रही है, हमारी सरकार में किसी प्रकार से डर और भय का माहौल नहीं है, शांति का माहौल है."

उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने शिक्षा व स्वास्थ्य को लेकर काम किया, नए-नए स्कूल खोले गए. बच्चों को स्कूल लाने के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की. 2 लाख 58 हजार शिक्षकों की बहाली की. पहले स्वास्थ्य सेवा बहुत खराब थी, स्वास्थ्य केंद्रों पर दवा मुफ्त कर दी गई. मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई गई. 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनवाई गईं."

रोजगार का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा, "हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया. अब तय किया है कि पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी."