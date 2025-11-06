खेसारी लाल यादव के मुंबई वाले बंगले पर चलेगा बुलडोजर? बिहार चुनाव के बीच मुश्किल में RJD नेता!

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भोजपुरी सुपरस्टार और RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव एक नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं. मीरा-भाईदर महानगरपालिका ने मुंबई के मीरा रोड स्थित उनके बंगले में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया है.

नगरपालिका की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि खेसारी लाल यादव के बंगले के बाहर लगाए गए लोहे के एंगल और शेड को तुरंत हटाया जाए, अन्यथा अतिक्रमण विभाग की ओर से बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी. नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो उसे ध्वस्त किया जाएगा और कार्रवाई का खर्च संपत्ति मालिक से वसूला जाएगा.

अतिक्रमण के खिलाफ विभाग ने जारी किया नोटिस

मनपा के नोटिस में उल्लेख है कि मीरा रोड (पूर्व) स्थित पुराने पेट्रोल पंप के सामने कनासिक काउंटी नताशा पार्क के पीछे बने रो हाउस क्रमांक 1 और 2 में बिना अनुमति भूतल, पहली और दूसरी मंजिल पर लोहे के एंगल और टिन की चादरों से शेड तैयार किए गए हैं. साथ ही, स्वीकृत नक्शे में बदलाव करते हुए अनधिकृत निर्माण किए जाने का भी आरोप है.

बिहार चुनाव में व्यस्त है खेसारी का परिवार

नगरपालिका के अतिक्रमण विभाग ने हाल ही में क्षेत्र में एक निरीक्षण अभियान चलाया था, जिसके दौरान यह मामला सामने आया. बताया जा रहा है कि नोटिस जारी होने के समय खेसारी लाल यादव और उनका परिवार बिहार में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, जिसके कारण बंगले पर कोई मौजूद नहीं था.

बंगले का कई साल पहले हुए था निर्माण

जानकारी के अनुसार, इस कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि बिहार में खेसारी लाल यादव इस समय छपरा सीट से चुनावी मैदान में हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि बंगले का निर्माण कई साल पहले हुआ था, तो मनपा को अब इसकी याद क्यों आई. साथ ही, उसी सोसाइटी में कई अन्य बंगलों में भी ऐसे ही निर्माण हुए हैं, लेकिन नोटिस सिर्फ खेसारी लाल यादव को ही जारी किया गया है.

राजनीतिक हलकों में यह मामला चर्चा का विषय बन गया है. समर्थकों का मानना है कि चुनाव के बीच यह नोटिस एक राजनीतिक दबाव का हिस्सा हो सकता है, जबकि मनपा अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत की गई है.