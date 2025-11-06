हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: 1st फेज की वोटिंग खत्म, 121 में से NDA को कितनी सीटें? सम्राट चौधरी का बड़ा दावा

बिहार चुनाव: 1st फेज की वोटिंग खत्म, 121 में से NDA को कितनी सीटें? सम्राट चौधरी का बड़ा दावा

Bihar Election 2025 Phase 1: बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा करते हुए कहा कि जैसे 2010 में लालू यादव के परिवार से कोई चुनाव जीतकर नहीं आया था, वैसे ही इस बार भी होगा.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: अजीत | Updated at : 06 Nov 2025 07:39 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के डिप्टी सीएम और तारापुर से बीजेपी के उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने शांतिपूर्वक मतदान के लिए चुनाव आयोग, प्रशासन और बिहार की जनता को धन्यवाद दिया. पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है. यह 2010 के नतीजों को तोड़ने वाला है. वहीं उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार चुनाव हार रहे हैं.

उन्होंने दावा करते हुए कहा, ''तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे हैं. जैसे 2010 में लालू यादव के परिवार से कोई चुनाव जीतकर नहीं आया था, वैसे ही इस बार भी उनके परिवार से कोई चुनाव नहीं जीतेगा.'' 

पिछले चुनाव से अधिक मतदान- सम्राट चौधरी

पहले चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरह बिहार के मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान करने का काम किया है, उससे स्पष्ट है कि पिछले चुनाव से चार-पांच प्रतिशत अधिक मतदान होगा. 

महागठबंधन के CM उम्मीदवार हार रहे हैं- सम्राट चौधरी

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा करते हुए कहा, ''आज के चुनाव में महागठबन्धन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी चुनाव हार रहे हैं. जिस तरह 2010 के चुनाव में लालू यादव परिवार का कोई सदस्य चुनाव जीतकर नहीं आया था, उसी तरह इस बार भी उनके परिवार का कोई चुनाव जीतकर नहीं आएगा. सभी को चुनाव में हार देखना पड़ेगा.''

लोगों ने NDA के पक्ष में मतदान किया‎‎-सम्राट चौधरी

उन्होंने आगे कहा, ''बिहार की महिलाएं और नौजवान जिस तरह एनडीए को मतदान किया है, उन सभी को बधाई. उन्होंने एनडीए पर भरोसा किया. पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर भरोसा किया और एनडीए के पक्ष में मतदान किया.'' ‎उन्होंने बिहार की आम जनता को धन्यवाद देते हुए विश्वास जताया कि 11 नवंबर को जब शेष सीटों के लिए मतदान होगा, तब भी एनडीए को बहुमत देकर स्थायी सरकार और बिहार को समृद्ध, आर्थिक रूप से बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देंगे.

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी और एमएलसी संजय मयूख, विधानपार्षद अनिल शर्मा, बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अमित प्रकाश बबलु उपस्थित रहे. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में गुरुवार (06 नवंबर) को 121 सीट पर शाम पांच बजे तक औसतन 60.13 फीसदी वोटिंग हुई. इस चरण में 1,314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है.

Published at : 06 Nov 2025 07:39 PM (IST)
Samrat Chaudhary Elections 2025 Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
