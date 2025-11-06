बिहार चुनाव: पहले चरण के मतदान से चिराग पासवान ने सब भांप लिया, किसकी बनेगी सरकार?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: पहले चरण के मतदान से चिराग पासवान ने सब भांप लिया, किसकी बनेगी सरकार?

Bihar Chunav Phase 1 Voting: चिराग ने कहा कि जिस तरह से प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ है, इससे हमारा विश्वास और बढ़ गया है. इस बार एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 06 Nov 2025 07:11 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के पहले चरण का मतदान गुरुवार (06 नवंबर, 2025) की शाम समाप्त हो गया. इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा दावा किया है. मतदान का परिणाम भले 14 नवंबर को आए लेकिन चिराग पासवान का कहना है कि एनडीए की सरकार बनेगा. 

'पहले चरण के मतदान से और बढ़ा विश्वास'

चिराग पासवान ने कहा, "जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, एक बात स्पष्ट है जिसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि 14 तारीख के बाद परिणाम के बाद एक बार फिर से बिहार में NDA की सरकार बनने जा रही है. हम लोग पिछले 20 दिनों से प्रचार कर रहे हैं... जिस तरह से प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ है, इससे हमारा विश्वास और बढ़ गया है कि इस बार एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं..." 

समझदार है बिहार की जनता: चिराग पासवान

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, "बिखरा हुआ महागठबंधन, झूठे वादों को लेकर जिस तरह से जनता के बीच गया और कहा कि हर परिवार को सरकारी रोजगार दे देंगे, बिहार की जनता ज्यादा समझदार है. वो जानती है कि यदि राज्य का बजट इतना है और आप इतनी सरकारी नौकरी देने की बात नहीं कर सकते... ये सारी बातें जनता समझ रही है... ऐसे में मैं मानता हूं कि इस बार हमारा NDA गठबंधन ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहा है. दूसरे चरण की समाप्ति आते-आते इस जीत का मार्जिन और भी ज्यादा बढ़ने जा रहा है."

बता दें कि आज (गुरुवार) पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हुआ है. 1314 प्रत्याशी मैदान में थे. अब दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. इसके साथ ही 14 नवंबर को रिजल्ट भी सामने आ जाएगा. उस साफ हो जाएगा कि अलग-अलग दल के नेताओं की ओर से किए जा रहे दावे में कितनी सच्चाई है.

About the author अजीत कुमार, पटना

Published at : 06 Nov 2025 07:10 PM (IST)
