पटना का चैनपुर गोलियों से दहला, गिट्टी-बालू कमीशन में की 50 राउंड फायरिंग, बच्ची समेत 3 घायल

बिहार में सम्राट सरकार में अपराध को नियंत्रित करने के लिए जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है, लेकिन अपराधी का मनोबल टूटने का नाम नहीं ले रहा है और दिन के उजाले में अपराधी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला पटना के खुसरूपुर थाना क्षेत्र स्थित चैनपुर गांव का है. जहां आज गुरुवार (4 जून) की सुबह 7 बजे के करीब 50 राउंड से अधिक फायरिंग की गई.

गोलीबारी में 12 साल की बच्ची सहित तीन लोगों लगी गोली

इस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत और खौफ का माहौल पैदा कर दिया है. वहीं इस गोलीबारी की घटना में 12 वर्षीय बच्ची सहित को तीन लोग को गोली लगने से घायल हो गया . घटना के बाद तुरंत खुसरूपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तीनों घायलों को ले जाया गया, हालांकि तीनों खतरे से बाहर हैं.

इस घटना में घायल हुए विकास कुमार की पुत्री 12 वर्षीय नेहा कुमारी, अरुण सिंह की पत्नी 50 वर्षीय सोना देवी और रविंद्र प्रसाद के पुत्र 26 वर्षीय दीपक कुमार गोली लगने से जख्मी हो गए हैं. सोना देवी और नेहा कुमारी को पर में गोली लगी है, तो वहीं दीपक कुमार को पेट में गोली लगी. तीनों को पहले PHC में इलाज के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया.

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गिट्टी बालू आपूर्ति में कमीशन पर दो पक्षों में हुई गोलीबारी

बताया जा रहा है कि घटना के पीछे गिट्टी बालू आपूर्ति में कमीशन को लेकर दो पक्षों में गोलीबारी की गई. फायरिंग करने वाले चैनपुर गांव के रहने वाले थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 10 से ज्यादा की संख्या में लोग आए और फायरिंग करने लगे. जख्मी दीपक कुमार ने बताया कि गिट्टी बालू का कारोबार हम लोग करते हैं और उसी के लिए कल कई गाड़ी गिट्टी गिराए गए थे. इसके बाद गांव के ही एक दबंग व्यक्ति रंगदारी ने 2000 रुपये मांग की, जिसे देने से हम लोग इनकार कर दिया. कई दिनों से आकर ये लोग धमकी दे रहे थे और आज फायरिंग शुरू कर दी.

घटना किसी सूचना पर खुसरूपुर थाना की पुलिस और फतुहा SDPO-2 दलबल के साथ पहुंचे और घायलों से पूछताछ कर सघन छापेमारी में जुट गए हैं. हालांकि पुलिस अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रही है .पुलिस की ओर से कहा गया है कि जल्द ही इसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी और उसके बाद मामले का उद्वेदन किया जाएगा.

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