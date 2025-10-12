बिहार चुनाव: NDA में सीटों के बंटवारे पर क्या बोला विपक्ष? सामने आई RJD-कांग्रेस की प्रतिक्रिया

बिहार विधानसभा चुनाव को सत्तारूढ़ एनडीए ने सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया है. इसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 101 सीटें, बीजेपी को 101 सीटें, चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें, जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 6 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को 6 सीटों पर सहमति बन गई है. इस बीच विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है.

एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी ने कहा कि जेडीयू को इस बार उसकी औकात दिखा दी गई है. वहीं कांग्रेस ने भी जेडीयू को सीट शेयरिंग पर घेरा है. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि जेडीयू अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है.

राजद ने कसा तंज

आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तंज कसते हुए कहा, "साल 2005, 2010 और 2020 में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रही थी और ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी. लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू बराबर-बराबर सीटों पर हैं, तो यह साफ दिख रहा है कि बीजेपी ने जेडीयू को औकात दिखा दी है."

उन्होंने आगे कहा कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी और अब यह साफ दिख रहा है. अभी जेडीयू को बराबर सीटें देकर कमजोर किया गया है, चुनाव के बाद बीजेपी चिराग पासवान के साथ मिलकर जेडीयू को समाप्त कर देगी.

कांग्रेस ने क्या कहा?

कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि जेडीयू समाप्ति की ओर बढ़ चुकी है. यह आज एनडीए के सीट शेयरिंग में दिख रहा है. हर बार जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार बराबर सीटें देकर जेडीयू को कमजोर किया गया है. यह साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की पार्टी को समाप्त करने की साजिश बीजेपी ने रच दी है.

किसी को छोटा नहीं समझा- BJP

हालांकि बीजेपी ने इसका बचाव किया है. बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा है कि एनडीए में सामंजस्य बनाकर चला जाता है. हम लोग चुनाव से पहले से ही सभी घटक दलों के साथ मिलकर कार्यक्रम कर रहे थे और तैयारी में जुटे थे. हमारे गठबंधन में न किसी को छोटा समझा जाता है, न बड़ा. इस बार भी सीट बंटवारे में सभी दलों का सम्मान किया गया है. यही वजह है कि एनडीए में बड़ी पार्टी होते हुए भी बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं.

सभी दलों को मिला सम्मान- JDU

जेडीयू प्रवक्ता अंजूम आरा ने कहा कि एनडीए में सभी दलों को सम्मान दिया गया है और हम लोग आपसी सामंजस्य बनाकर चलते हैं. हमारे सभी पांचों दल आपसी सहमति बनाकर चुनाव मैदान में जा रहे हैं. मुख्य मकसद चुनाव जीतना और अपने घटक दलों का सम्मान बनाए रखना है. इस बार सीट बंटवारे में सभी को बराबरी का सम्मान मिला है. जो लोग तंज कस रहे हैं, उन्हें पहले अपने गठबंधन की ओर देखना चाहिए, जहां सीट बंटवारे को लेकर सिरफुटव्वल मची हुई है. एनडीए की चिंता वे लोग छोड़ दें.