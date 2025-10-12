हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: NDA में सीटों के बंटवारे पर क्या बोला विपक्ष? सामने आई RJD-कांग्रेस की प्रतिक्रिया

बिहार चुनाव: NDA में सीटों के बंटवारे पर क्या बोला विपक्ष? सामने आई RJD-कांग्रेस की प्रतिक्रिया

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गई है. इस बीच कांग्रेस और आरजेडी ने जेडीयू पर तंज कसा है

By : परमानंद सिंह | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 12 Oct 2025 09:53 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव को सत्तारूढ़ एनडीए ने सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया है. इसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 101 सीटें, बीजेपी को 101 सीटें, चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें, जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 6 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को 6 सीटों पर सहमति बन गई है. इस बीच विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है.

एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी ने कहा कि जेडीयू को इस बार उसकी औकात दिखा दी गई है. वहीं कांग्रेस ने भी जेडीयू को सीट शेयरिंग पर घेरा है. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि जेडीयू अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है.

राजद ने कसा तंज

आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तंज कसते हुए कहा, "साल 2005, 2010 और 2020 में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रही थी और ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी. लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू बराबर-बराबर सीटों पर हैं, तो यह साफ दिख रहा है कि बीजेपी ने जेडीयू को औकात दिखा दी है."

उन्होंने आगे कहा कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी और अब यह साफ दिख रहा है. अभी जेडीयू को बराबर सीटें देकर कमजोर किया गया है, चुनाव के बाद बीजेपी चिराग पासवान के साथ मिलकर जेडीयू को समाप्त कर देगी.

कांग्रेस ने क्या कहा?

कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि जेडीयू समाप्ति की ओर बढ़ चुकी है. यह आज एनडीए के सीट शेयरिंग में दिख रहा है. हर बार जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार बराबर सीटें देकर जेडीयू को कमजोर किया गया है. यह साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की पार्टी को समाप्त करने की साजिश बीजेपी ने रच दी है.

किसी को छोटा नहीं समझा- BJP

हालांकि बीजेपी ने इसका बचाव किया है. बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा है कि एनडीए में सामंजस्य बनाकर चला जाता है. हम लोग चुनाव से पहले से ही सभी घटक दलों के साथ मिलकर कार्यक्रम कर रहे थे और तैयारी में जुटे थे. हमारे गठबंधन में न किसी को छोटा समझा जाता है, न बड़ा. इस बार भी सीट बंटवारे में सभी दलों का सम्मान किया गया है. यही वजह है कि एनडीए में बड़ी पार्टी होते हुए भी बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं.

सभी दलों को मिला सम्मान- JDU

जेडीयू प्रवक्ता अंजूम आरा ने कहा कि एनडीए में सभी दलों को सम्मान दिया गया है और हम लोग आपसी सामंजस्य बनाकर चलते हैं. हमारे सभी पांचों दल आपसी सहमति बनाकर चुनाव मैदान में जा रहे हैं. मुख्य मकसद चुनाव जीतना और अपने घटक दलों का सम्मान बनाए रखना है. इस बार सीट बंटवारे में सभी को बराबरी का सम्मान मिला है. जो लोग तंज कस रहे हैं, उन्हें पहले अपने गठबंधन की ओर देखना चाहिए, जहां सीट बंटवारे को लेकर सिरफुटव्वल मची हुई है. एनडीए की चिंता वे लोग छोड़ दें.

और पढ़ें
Published at : 12 Oct 2025 09:53 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav JDU RJD Bihar Assembly Election 2025 CONGRESS Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत-अफगानिस्तान के साझा बयान में कश्मीर के जिक्र से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, बोला- 'ये असंवेनशील...'
भारत-अफगानिस्तान के साझा बयान में कश्मीर के जिक्र से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, बोला- 'ये असंवेनशील...'
बिहार
बिहार: चुनाव दर चुनाव घट रही JDU की ताकत! 2025 में नीतीश कुमार दोहरा रहे एक दशक पुराना इतिहास
बिहार: चुनाव दर चुनाव घट रही JDU की ताकत! 2025 में नीतीश कुमार दोहरा रहे एक दशक पुराना इतिहास
क्रिकेट
चहल से तलाक के बाद कितनी बढ़ गई धनश्री वर्मा की नेटवर्थ? जानें एक महीने में कितनी करती हैं कमाई
चहल से तलाक के बाद कितनी बढ़ गई धनश्री वर्मा की नेटवर्थ? जानें एक महीने में कितनी करती हैं कमाई
बॉलीवुड
Bobby Deol की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
बॉबी देओल की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
Advertisement

वीडियोज

Filmfare 2025: अभिषेक बच्चन-कार्तिक आर्यन को मिला बेस्ट एक्टर का खिताब
Upcoming cars in India: Nissan Tekton vs Renault Duster | Auto Live
Jitendra Kumar Exclusive: भागवत, ज़ी5, मिर्ज़ापुर, वायरल मीम्स, अभिनय कौशल, पंचायत और बहुत कुछ
Tata Curvv petrol long term review and mileage | Auto Live
राजपाल यादव का इंटरव्यू | लंबाई को लेकर शर्मिंदगी का सामना | हंसी और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत-अफगानिस्तान के साझा बयान में कश्मीर के जिक्र से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, बोला- 'ये असंवेनशील...'
भारत-अफगानिस्तान के साझा बयान में कश्मीर के जिक्र से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, बोला- 'ये असंवेनशील...'
बिहार
बिहार: चुनाव दर चुनाव घट रही JDU की ताकत! 2025 में नीतीश कुमार दोहरा रहे एक दशक पुराना इतिहास
बिहार: चुनाव दर चुनाव घट रही JDU की ताकत! 2025 में नीतीश कुमार दोहरा रहे एक दशक पुराना इतिहास
क्रिकेट
चहल से तलाक के बाद कितनी बढ़ गई धनश्री वर्मा की नेटवर्थ? जानें एक महीने में कितनी करती हैं कमाई
चहल से तलाक के बाद कितनी बढ़ गई धनश्री वर्मा की नेटवर्थ? जानें एक महीने में कितनी करती हैं कमाई
बॉलीवुड
Bobby Deol की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
बॉबी देओल की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
इंडिया
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
यूटिलिटी
धनतेरस पर सोना खरीदने का प्लान है? जान लें निवेश के 3 आसान तरीके
धनतेरस पर सोना खरीदने का प्लान है? जान लें निवेश के 3 आसान तरीके
हेल्थ
Skin Signs Of High Cholesterol: स्किन पर दिखें ये 5 लक्षण तो समझ जाएं खतरे का लेवल पार कर चुका कोलेस्ट्रॉल, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
स्किन पर दिखें ये 5 लक्षण तो समझ जाएं खतरे का लेवल पार कर चुका कोलेस्ट्रॉल, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget