बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, NDA में इस दिन तय हो जाएगा सीट शेयरिंग फॉर्मूला, मिल गए संकेत

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे की चर्चाएं अपने अंतिम चरण में हैं. बिहार के कैबिनेट मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग फॉर्मूला 8 अक्टूबर को अंतिम रूप ले लेगा.

मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि गठबंधन की लगातार बैठकें हो रही हैं और सभी घटक दलों के बीच सकारात्मक माहौल है. मंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, बल्कि सभी का लक्ष्य एक ही है - "चुनाव जीतना और बिहार में विकास की निरंतरता बनाए रखना".

8 अक्टूबर को तय होगा कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव

प्रेम कुमार ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि एनडीए हमारे परिवार की तरह है. सीट बंटवारे पर सभी दलों में सहमति बन चुकी है. 8 अक्टूबर को अंतिम बैठक होगी, जिसमें तय होगा कि कौन-सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी. उन्होंने कहा कि जहां 2020 में एनडीए कमजोर रहा था, वहां इस बार विशेष रणनीति तैयार की गई है.

एनडीए में नहीं चल रहा कोई विवाद - राजीव रंजन

जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने सीट बंटवारे पर चल रही चर्चाओं को लेकर कहा कि यह शुरुआती दौर है. न महागठबंधन ने अभी सीट फाइनल की है, न ही अन्य दलों ने. एनडीए में कोई विवाद नहीं है. अगले एक से दो दिनों में सीट बंटवारे की संयुक्त घोषणा कर दी जाएगी.

मडिया सूत्रों के अनुसार, एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होना चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा होगा. बीजेपी और जेडीयू के साथ-साथ लोजपा (रामविलास), हम और अन्य सहयोगी दलों की भूमिका भी इस बार महत्वपूर्ण रहने वाली है.

एनडीए नेताओं का दावा है कि जनता के बीच नीतीश सरकार के कामों की सकारात्मक छवि है और विपक्ष इस बार भी कोई ठोस विकल्प देने में नाकाम रहा है. अब सबकी नजर 8 अक्टूबर की बैठक पर है, जहां सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लगने के बाद एनडीए अपना चुनावी शंखनाद करेगा.