हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव Live: ज्योति सिंह पर खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान, रवि शंकर प्रसाद ने सीएम फेस को लेकर क्या कहा?

बिहार चुनाव Live: ज्योति सिंह पर खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान, रवि शंकर प्रसाद ने सीएम फेस को लेकर क्या कहा?

Bihar Election Live: बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी एक क्लिक में पाएं यहां. राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप, पार्टियों में अंदरूनी अनबन, हर अपडेट मिलेगी यहां.

By : निमिषा श्रीवास्तव  | Updated at : 27 Oct 2025 10:31 AM (IST)

LIVE

Key Events
Bihar Election 2025 Live NDA Mahagathbandhan Tejashwi Yadav Nitish Kumar Mukesh Sahni VIP RJD JDU Reactions बिहार चुनाव Live: ज्योति सिंह पर खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान, रवि शंकर प्रसाद ने सीएम फेस को लेकर क्या कहा?
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ा हर अपडेट
Source : ABP LIVE

Background

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाद्रा, कन्हैया कुमार और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव शामिल हैं.

कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, कांग्रेस की बिहार इकाई के प्रमुख राजेश राम, कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, सचिन पायलट, रणदीप सुरजेवाला और सैयद नसीर हुसैन के साथ-साथ वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत, तारिक अनवर, गौरव गोगोई, मोहम्मद जावेद और अखिलेश प्रसाद सिंह भी इस सूची में शामिल हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में छह और 11 नवंबर को होंगे और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. ।राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और वामपंथी दलों वाले विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) ने बिहार चुनाव के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है. 

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी, मीरा कुमार, चरणजीत सिंह चन्नी, अलका लांबा, पवन खेड़ा, इमरान प्रतापगढ़ी, शकील अहमद, रंजीत रंजन, राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव, अनिल जयहिंद और राजेंद्र पाल गौतम के नाम भी पार्टी द्वारा जारी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं.

बिहार में चुनावी सरगर्मियों के बीच रविवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर ‘इंडिया’ गठबंधन का रुख और कड़ा होता दिखा, जहां तेजस्वी यादव और प्रमुख सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा)-मार्क्सवादी लेनिनवादी (माले)  के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने सत्ता में आने पर इस कानून को लागू नहीं करने का संकल्प दोहराया. 

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और विधान परिषद के सदस्य अब्दुल कारी साहेब द्वारा वक्फ कानून को “टुकड़े-टुकड़े कर फेंकने” की धमकी पर उठे विवाद के एक दिन बाद तेजस्वी ने सीमांचल की चुनावी सभाओं में कहा कि नई सरकार बनने पर इस विवादित कानून को “कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा”.

मुस्लिम बहुल उत्तर-पूर्वी बिहार के जिलों में आयोजित सभाओं में शामिल कटिहार में तेजस्वी को कांग्रेस के स्थानीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर का समर्थन मिला.

10:31 AM (IST)  •  27 Oct 2025

Bihar Election 2025 Live: छठ को लेकर सम्राट चौधरी का बयान बयान

बिहार के उपमुख्यमंत्री और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सम्राट चौधरी ने कहा, "छठ पूजा के अवसर पर मैं बिहार और देश के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. भगवान सूर्य देव राज्य के लोगों पर कृपा करें."

10:29 AM (IST)  •  27 Oct 2025

Bihar Election 2025 Live: SIR पर JDU नेता का बड़ा बयान

जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार का एसआईआर पर बड़ा बयान आया है. एसआईआर करने का अधिकार चुनाव आयोग का है. कांग्रेस ने जो आपत्ति दर्ज कराई थी. एसआईआर को लेकर उस पर कोर्ट ने कुछ कहा नहीं. कांग्रेस पार्टी आरजेडी के सामने नतमस्तक हो चुकी है. इंडिया गठबंधन के लोग मुसलमान से से इतना नफरत क्यों करते हैं? लालू यादव के राज में रात में नरसंहार होता था.

Load More
Tags :
Chirag Paswan Tejashwi Yadav Bihar Vidhan Sabha Chunav Mukesh Sahni Nitish Kumar VIP Bihar Assembly Election 2025 Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!
मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!
दिल्ली NCR
DU छात्रा पर एसिड अटैक से स्टूडेंट्स में रोष, NSUI और SFI का प्रदर्शन, ABVP ने पुलिस से की यह मांग
DU छात्रा पर एसिड अटैक से स्टूडेंट्स में रोष, NSUI और SFI का प्रदर्शन, ABVP ने पुलिस से की यह मांग
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
Advertisement

वीडियोज

DU की छात्रा पर हुआ एसिड अटैक, रिपोर्ट में जो आया वो सुनकर रह जाएंगे दंग
यमुना के पानी पर AAP का चैलेंज BJP ने किया स्वीकार, रविंद्र नेगी पी गए मटमैला पानी
दमघोंटू गैंग के बदमाशों का कहर
Bihar Election 2025: Tej Pratap का बयान.. 'लोभ' में फंसे Tejashwi | RJD
Bihar Election 2025: Tejashwi की चुनावी वादों वाली 'मेगा सेल'! | Janhit With Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!
मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई फोर स्टार जनरल पहुंचा ढाका, ऑपरेशन सिंदूर में पटखनी खाने के बाद यूनुस संग मिलकर साजिश रच रहा PAK!
दिल्ली NCR
DU छात्रा पर एसिड अटैक से स्टूडेंट्स में रोष, NSUI और SFI का प्रदर्शन, ABVP ने पुलिस से की यह मांग
DU छात्रा पर एसिड अटैक से स्टूडेंट्स में रोष, NSUI और SFI का प्रदर्शन, ABVP ने पुलिस से की यह मांग
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, शमी टॉप पर बरकरार
बॉलीवुड
सलमान खान ने जीजा आयुष शर्मा पर लुटाया प्यार, खास अंदाज में किया बर्थडे विश
सलमान खान ने जीजा आयुष शर्मा पर लुटाया प्यार, खास अंदाज में किया बर्थडे विश
हेल्थ
Signs of pancreatic cancer: पैरों में दिखें ये 4 लक्षण तो समझ जाएं पैनक्रियाटिक कैंसर ने बॉडी में बना लिया घर, गलती से भी न करें इग्नोर
पैरों में दिखें ये 4 लक्षण तो समझ जाएं पैनक्रियाटिक कैंसर ने बॉडी में बना लिया घर, गलती से भी न करें इग्नोर
जनरल नॉलेज
Gold Silver On Sweets: मिठाइयों पर क्यों लगता है सोने-चांदी का वर्क, जानें क्या है इसके पीछे की वजह और इतिहास
मिठाइयों पर क्यों लगता है सोने-चांदी का वर्क, जानें क्या है इसके पीछे की वजह और इतिहास
हेल्थ
हेल्दी होने के बजाय बीमार हो सकते हैं आप....ओवरटेस्टिंग सिंड्रोम बढ़ा सकता है एंग्जाइटी
हेल्दी होने के बजाय बीमार हो सकते हैं आप....ओवरटेस्टिंग सिंड्रोम बढ़ा सकता है एंग्जाइटी
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget