बिहार चुनाव के बीच गोपाल मंडल ने दिया JDU से इस्तीफा, क्या इस पार्टी में होंगे शामिल?

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गोपालपुर सीट से विधायक गोपाल मंडल ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मंडल दूसरे दल से विधानसभा चुनाव के रण में उतर सकते हैं.

कयास लगाए जा रहे थे कि उनका टिकट कट सकता है. उनकी जगह पर आरजेडी के पूर्व सांसद शैलेश कुमार को पार्टी गोपालपुर विधानसभा से टिकट दे सकती है.

फिलहाल अभी उनके चुनावी रण में कूदने की तस्वीर साफ नहीं हुई है. वे किस दल से चुनावी शंखनाद करेंगे इसका तो आने वाले वक्त में ही पता लग पाएगा. गोपाल मंडल ने पिछले दिनों अपने बयान में कहा था कि जेडीयू की नीतियों की वजह से अति-पिछड़ा वर्ग के लोगों में नेतृत्व उभरने की संभावनाएं खत्म हो गई है.

उन्होंने कहा था कि पार्टी की खराब नीतियों की वजह से अति-पिछड़ा वर्ग बेहद आहत और आक्रोशित है. गोपाल मंडल ने कहा था कि वे जन दबाव और समाज के हितों की वजह से यह फैसला लेने पर मजबूर हुए हैं.

नीतीश कुमार के चहेते कहे जाते थे गोपाल मंडल

नीतीश कुमार के चहेते नेता कहे जाने वाले गोपाल मंडल के ऊपर अब उनकी अभद्र बयानबाजियों की वजह से शिकंजा कसने की उम्मीद लगाई जा रही थी. दरअसल, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है. ऐसे में अब नेताओं के टिकट कटने और मिलने का दौर शुरू हो गया है.

ऐसी ही जानकारी सामने आ रही थीं कि गोपाल मंडल का टिकट भी फंस सकता है. जिसके बाद उनके जेडीयू से इस्तीफा देने के भी कयास लग रहे थे. शनिवार को उनके इस्तीफे की खबर पर मुहर लग गई है.

बता दें जदयू कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटने पर विचार कर रही है. ऐसे में करीब आधा दर्जन से ज्यादा विधायक हैं जिनके ऊपर टिकट कटने की तलवार लटकी हुई है. इसी लिस्ट में गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का नाम भी शामिल होने की खबर थी. उनकी जगह पर साल 2024 में पार्टी में शामिल हुए आरजेडी के पूर्व सांसद शैलेश कुमार को पार्टी गोपालपुर विधानसभा सीट से टिकट देने के मूड में है.