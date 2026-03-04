हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को गिरिराज सिंह ने बता दिया 'मजाक'! अटकलों पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान

Nitish Kumar Rajya Sabha: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों के बीच बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है. इन अटकलों पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया आई है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 04 Mar 2026 08:11 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलें जोरो पर हैं. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वे नामांकन कर सकते हैं. नीतीश कुमार के नाम को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं.

इस बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आ रहा है. नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज होली का दिन है और होली के दिन में ऐसे मजाक हुआ करते हैं.

गिरिराज सिंह ने सीएम को लेकर क्या कहा?

गिरिराज सिंह ने इन अटकलों पर कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं. इतना कहने के बाद गिरिराज सिंह मीडिया से दूरी बनाते हुए चले गए हैं. फिलहाल इन अटकलों पर सूत्रों के हवाले से ही यह खबर सामने आई है. 

नीतीश कुमार या जेडीयू की तरफ से इस बात की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. जेडीयू की तरफ से यह भी कहा गया है कि यह नीतीश कुमार का फैसला है. अगर वह चाहेंगे तो राज्यसभा चाहेंगे. 

नीतीश की पार्टी ने क्या कहा?

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों के बीच जेडीयू एमएलसी संजय गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश कुमार अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं. वह राज्यसभा जाएंगे या नहीं यह फैसला उन्हीं को करना है. हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते. उन्होंने आगे यह भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार अपने फैसलों के बारे में किसी को भी नहीं बताते हैं.  

फिलहाल नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा सीट के लिए नामांकन की अटकलों पर किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. ऐसे में दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के भी सियासत में एंट्री मारने को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं. पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वे जल्द ही सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाले हैं.

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read
Published at : 04 Mar 2026 08:10 PM (IST)
JDU BJP NITISH KUMAR BIHAR NEWS Giriraj SIngh PATNA NEWS
