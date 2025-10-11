रोहतास में राजद MLA की ग्रामीणों से भिड़ंत, समर्थकों पर युवक को चलती गाड़ी से फेंकने का आरोप

रोहतास जिले के डेहरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिलबिला गांव में राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह का ग्रामीणों द्वारा विरोध किए जाने का वीडियो सामने आया है. वहीं, विधायक के समर्थकों और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हुई तथा एक ग्रामीण को अपनी गाड़ी में जबरन बिठाकर कुछ दूर ले जाकर नीचे फेंक दिया गया.

फिलहाल, यह वीडियो जिले में चर्चा का विषय बन गया है. घटना के बाद चिलबिला गांव के ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और पूरे घटनाक्रम का वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है.

विधायक के खिलाफ नारेबाजी

बताया जाता है कि डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह शनिवार को अपने जनसंपर्क अभियान के तहत चिलबिला गांव पहुंचे थे, जहां विधायक को देखते ही ग्रामीणों ने विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी. काफी संख्या में ग्रामीणों ने विधायक के काफिले को घेर लिया और अंततः उन्हें गांव छोड़कर भागना पड़ा.

समर्थक व ग्रामीणों में नोकझोंक

वहीं विरोध के दौरान चिलबिला गांव में ग्रामीण एवं विधायक के समर्थकों के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई. विरोध बढ़ता देख राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए, लेकिन कुछ समर्थकों ने एक ग्रामीण को अपनी गाड़ी में जबरन बिठा लिया और कुछ दूर ले जाकर उसे गाड़ी से नीचे फेंक दिया. साथ ही, इस घटना का वहां मौजूद ग्रामीणों ने वीडियो भी बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

ग्रामीणों का विकास नहीं करने का आरोप

ग्रामीणों ने राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह पर विकास कार्य को लेकर अनदेखी का आरोप लगाया. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नल जल योजना, सड़क, बिजली, नाली, गली आदि की स्थिति दयनीय है और विधायक ने पांच सालों में चिलबिला गांव के लिए कोई काम नहीं किया है.

राजद विधायक के खिलाफ प्राथमिकी

वहीं, विधायक समर्थकों द्वारा एक ग्रामीण को गाड़ी से नीचे फेंकने के क्रम में घायल राहुल कुमार ने राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह के खिलाफ जिले के आयरकोठा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई. घायल राहुल कुमार चिलबिला गांव निवासी विंध्याचल राय वर्मा के पुत्र हैं. उन्होंने राजद विधायक पर गाली गलौज करने एवं अपने सुरक्षाकर्मियों व समर्थकों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है.