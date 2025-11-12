हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Experts Exit Poll: तेजस्वी या नीतीश... कौन बनाएगा सरकार? ये सीटें तय करेंगी सत्ता का समीकरण!

Bihar Experts Exit Poll: तेजस्वी या नीतीश... कौन बनाएगा सरकार? ये सीटें तय करेंगी सत्ता का समीकरण!

Bihar Exit Poll: बिहार चुनाव के दूसरे चरण में एनडीए को 63 और महागठबंधन को 42 सीटें मिलने का एग्जिट पोल अनुमान है. 17 सीटें कड़ी टक्कर में है और अंतिम नतीजा 14 नवंबर को आएगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 12 Nov 2025 05:54 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में हुई वोटिंग का एग्जिट पोल अब सामने आ गया है. एबीपी लाइव के एक्सपर्ट्स ने इस एग्जिट पोल को तैयार किया है, जिसमें हर जिले की हर सीट की स्थिति, जीत-हार का समीकरण और वहां के प्रमुख मुद्दों का चुनाव पर प्रभाव विस्तार से समझाया गया है. 243 सीटों के लिए 150 से अधिक पत्रकारों से राय ली गई है. आइए आपको बताते हैं कि कौन किस सीट से चुनाव जीत या हार सकता है.

गया से जीत रहे बीजेपी के प्रेम कुमार!

गया जिले की 10 सीटों पर एनडीए को 2, जेडीयू को 1, हम को 2 और आरजेडी को 4 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि एक सीट पर कड़ा मुकाबला है. गया शहर में बीजेपी के प्रेम कुमार जीत रहे हैं. बेलागंज में जेडीयू की बेला देवी, अतरी में हम के रोमित कुमार और बोधगया में आरजेडी के कुमार सर्वजीत या लोजपा के श्यामदेव पासवान की जीत संभावित है. शेरघाटी, इमामगंज और गुरुआ में भी कड़ी टक्कर बनी हुई है.

जैनपुर में जेडीयू को बढ़त और भभुआ में आरजेडी आगे?

कैमूर जिले की चार सीटों में जेडीयू को एक सीट, आरजेडी को एक सीट मिलने की संभावना है और दो सीटें कांटे की टक्कर में हैं. चैनपुर में जेडीयू को बढ़त है, भभुआ में आरजेडी आगे है, मोहनिया और रामगढ़ में भी मुकाबला कड़ा है. रोहतास में सात सीटों में एक सीट एनडीए, तीन सीटें महागठबंधन की और तीन पर कड़ा मुकाबला है. सासाराम और नोखा में आरजेडी आगे है, करहगर से बसपा के उदय प्रताप सिंह की जीत संभावित है. डेहरी और काराकाट में भी मुकाबला कांटे का है.

जहानाबाद में आरजेडी और लोजपा की जीत संभावित?

औरंगाबाद की छह सीटों में एनडीए को दो और महागठबंधन को तीन सीटें मिलने की संभावना है, जबकि एक सीट पर कड़ा मुकाबला है. गोह और ओबरा महागठबंधन के पक्ष में हैं, वहीं कुटुंबा में भी महागठबंधन की बढ़त है. अरवल, जहानाबाद और नवादा में सीटों का बंटवारा मिश्रित है. अरवल की एक सीट महागठबंधन के पास है, जबकि दूसरी पर मुकाबला कड़ा है. जहानाबाद में आरजेडी और लोजपा रामविलास की जीत संभावित है, वहीं नवादा की पांच सीटों में चार महागठबंधन और एक एनडीए के पक्ष में दिख रही हैं.

यहां क्लिक कर पढ़ें बिहार के सभी 38 जिलों की 243 सीटों का एक्सपर्ट एग्जिट पोल

बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में मधुबनी की तीन-तीन सीटें!

भागलपुर की सात सीटों में चार एनडीए और तीन महागठबंधन के खाते में जाने की संभावना है. बांका की पांच सीटों में तीन एनडीए और दो पर कड़ा मुकाबला है. जमुई की चार सीटों में एक सीट बीजेपी, एक हम और दो सीटें आरजेडी के पक्ष में जा रही हैं. सीतामढ़ी की आठ सीटों में एनडीए को सात और आरजेडी को एक सीट मिलने की संभावना है. शिवहर की एकमात्र सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा है. मधुबनी में तीन-तीन सीटें बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में और एक-एक सीट आरजेडी और कांग्रेस को जा रही हैं. सुपौल की पांच सीटों में चार एनडीए और एक आरजेडी के पक्ष में है.

पूर्णिया और अररिया की सात और छह सीटों में सीटों का बंटवारा मिश्रित है. पूर्णिया में तीन एनडीए, तीन महागठबंधन और एक सीट पर कड़ा मुकाबला है. अररिया में तीन सीटें एनडीए, दो महागठबंधन और एक पर कड़ा मुकाबला है.

पूर्वी चंपारण में 12 सीटों पर एनडीए की बढ़त!

कटिहार और किशनगंज में भी एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला देखा जा रहा है. कटिहार की सात सीटों में पांच एनडीए और दो महागठबंधन के पक्ष में हैं. किशनगंज की चार सीटों में तीन महागठबंधन और एक पर कड़ा मुकाबला है. पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की कुल 21 सीटों में एनडीए को 15 और महागठबंधन को 6 सीटें मिल रही हैं. पूर्वी चंपारण में 12 सीटों में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा और कांग्रेस के बीच बंटवारा है, वहीं पश्चिमी चंपारण में 9 सीटों में एनडीए को 6 और महागठबंधन को 3 सीटें मिलने की संभावना है.

14 नवंबर को आएंगे अंतिम नतीजे

एग्जिट पोल के अनुसार, दूसरे चरण में एनडीए को कुल 63 सीटें, महागठबंधन को 42 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि 17 सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा है. पार्टीवार आंकड़ों में बीजेपी 31, जेडीयू 23, आरजेडी 26, कांग्रेस 12, लोजपा रामविलास 4 और लेफ्ट, वीआईपी, राष्ट्रीय लोकमोर्चा को दो-दो सीटें मिलने की संभावना है. अंतिम नतीजे का इंतजार 14 नवंबर को रहेगा.

ये भी पढ़िए-  Lakhisarai Experts Exit Poll 2025: विजय सिन्हा की सीट पर कांग्रेस का कब्जा! एग्जिट पोल में सूर्यगढ़ा पर RJD का पलड़ा भारी

Published at : 12 Nov 2025 05:53 PM (IST)
Tags :
Bihar Elections JDU BJP NDA RJD BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
बिहार
पत्रकारों का एग्जिट पोल: BJP के दो मंत्री हार सकते हैं चुनाव, ओसामा सहित 10 उम्मीदवारों का हाल
पत्रकारों का एग्जिट पोल: BJP के दो मंत्री हार सकते हैं चुनाव, ओसामा सहित 10 उम्मीदवारों का हाल
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: LNJP अस्पताल पहुंचे PM Modi, दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद बड़ा एक्शन, जम्मू-कश्मीर में 200 जगहों पर छापेमारी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टरों की टेरर फाइल में कितने पन्ने बाकी? | Breaking
बॉडी की आंखों में आसू... सनी देओल की खामोशी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके में जांच एजेंसियों का एक्शन जारी,कश्मीर में एक और डॉक्टर हिरासत में-सूत्र
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
बिहार
पत्रकारों का एग्जिट पोल: BJP के दो मंत्री हार सकते हैं चुनाव, ओसामा सहित 10 उम्मीदवारों का हाल
पत्रकारों का एग्जिट पोल: BJP के दो मंत्री हार सकते हैं चुनाव, ओसामा सहित 10 उम्मीदवारों का हाल
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
टेलीविजन
पति विवेक दहिया संग दिव्यांका त्रिपाठी लेट नाइट मस्ती, चीन में यूं कर रहीं एंजॉय
पति विवेक दहिया संग दिव्यांका त्रिपाठी लेट नाइट मस्ती, चीन में यूं कर रहीं एंजॉय
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
अब चांदी की ज्वैलरी पर भी बैंक से ले सकेंगे लोन, जानें किन नियमों को करना होगा फॉलो?
अब चांदी की ज्वैलरी पर भी बैंक से ले सकेंगे लोन, जानें किन नियमों को करना होगा फॉलो?
जनरल नॉलेज
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget