सस्पेंस खत्म! कोच ने बताया, विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं

बीते बुधवार, 24 दिसंबर को विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में यादगार वापसी की. आंध्रा के खिलाफ मैच में उन्होंने 131 रनों की मैच विजेता पारी खेली. इस मुकाबले में दिल्ली ने 299 रनों के लक्ष्य को 38वें ओवर में ही चेज कर लिया था. विराट इस समय बहुत जबरदस्त लय में हैं, इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 2 शतक और एक फिफ्टी लगाकर आ रहे हैं.

बेहतरीन फॉर्म में होने के बावजूद एक सवाल निरंतर सामने आता रहा है, विराट 2027 ODI वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं? अब विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने ANI से बातचीत में इस सवाल का जवाब दिया है. कोच राजकुमार का कहना है कि विराट 2027 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

विराट कोहली खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप!

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कोच राजकुमार शर्मा ने कहा, "वो बेहतरीन फॉर्म में हैं. अच्छी बल्लेबाजी करके उन्होंने दिल्ली की जीत सुनिश्चित की. उन्होंने बहुत लंबे समय बाद घरेलू क्रिकेट में वापसी की है, फिर भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया. वो अभी भारतीय टीम में निरंतर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं, वो वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह तैयार हैं."

दिल्ली के लिए 131 रनों की पारी खेल विराट कोहली ने अपने लिस्ट-A करियर का 58वां शतक ठोका था. यह दिल्ली के लिए लिस्ट-A क्रिकेट में उनका 5वां शतक रहा. उसी मुकाबले में विराट ने लिस्ट-A करियर में 16,000 रन भी पूरे कर लिए थे. लिस्ट-A क्रिकेट में अब विराट ने 330 पारियों में 16,130 रन बना लिए हैं. भारत के लिए इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर के नाम हैं, जिन्होंने 21,999 रन बनाए थे.

विराट कोहली का अगला मैच

विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली अपना अगला मैच 26 दिसंबर को खेलेंगे. इस दिन दिल्ली का सामना गुजरात के साथ होगा, यह मैच जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. दिल्ली बनाम गुजरात मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से शुरू होगा.

यह भी पढ़ें:

CSK ने जिस खिलाड़ी को 14.2 करोड़ में खरीदा, अब उसी ने डेब्यू पर किया कमाल, झटके इतने विकेट