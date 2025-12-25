NCERT में नॉन-टीचिंग भर्ती 2025, 173 पदों पर सरकारी नौकरी का मौका; आवेदन 27 दिसंबर से शुरू

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT ने साल 2025 के लिए नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के कुल 173 पदों को भरा जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 27 दिसंबर 2025 सुबह 9 बजे से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 जनवरी 2026 रात 11 बजकर 55 मिनट तय की गई है.

दरअसल, NCERT ने इस भर्ती को लेकर 17 दिसंबर 2025 को एक शॉर्ट नोटिस जारी किया था. अब पूरी जानकारी के साथ विस्तृत नोटिफिकेशन सामने आ गया है, जिसमें योग्यता, चयन प्रक्रिया, सैलरी और आवेदन से जुड़ी सभी जरूरी बातें साफ तौर पर बताई गई हैं. ऐसे में जो उम्मीदवार शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक स्थायी और सम्मानजनक सरकारी नौकरी चाहते हैं, उनके लिए यह भर्ती एक शानदार मौका है.

कितने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत लेवल-2 से लेकर लेवल-12 तक के नॉन-टीचिंग पदों को भरा जाएगा. इनमें ग्रुप ए के 9 पद, ग्रुप बी के 26 पद और ग्रुप सी के 138 पद शामिल हैं. कुल मिलाकर NCERT में 173 नई भर्तियां की जाएंगी. अलग-अलग पदों के लिए योग्यता और अनुभव की शर्तें अलग रखी गई हैं.

कौन कर सकता है आवेदन

NCERT नॉन-टीचिंग भर्ती के लिए 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता तय की गई है. कुछ पदों के लिए केवल स्कूल स्तर की पढ़ाई जरूरी है, जबकि कुछ पदों पर ग्रेजुएशन या पोस्टग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें, ताकि किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके.

कैसे होगा चयन

NCERT शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक स्वायत्त संस्थान है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है. यहां भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए की जाएगी. चयन प्रक्रिया में पहले एक खुली प्रतियोगी लिखित परीक्षा होगी. इसके बाद जरूरत पड़ने पर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी लिया जा सकता है. अंतिम चयन उम्मीदवार के प्रदर्शन और पद की आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा.

कितनी मिलेगी सैलरी

NCERT की इस भर्ती में सैलरी पद के अनुसार तय की गई है. सैलरी स्ट्रक्चर लेवल-2 से लेवल-12 तक अलग-अलग है. लेवल-2 के पद पर चयनित उम्मीदवार को करीब 19,900 रुपये बेसिक सैलरी मिलेगी. वहीं, लेवल-12 के पद पर बेसिक सैलरी 78,800 रुपये तक होगी. इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा. इस तरह कुल सैलरी और सुविधाएं नौकरी को और आकर्षक बनाती हैं.

आवेदन कैसे करें

NCERT नॉन-टीचिंग भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ncert.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा. होम पेज पर भर्ती या वैकेंसी से जुड़े सेक्शन में जाकर विज्ञापन संख्या 01/2025 (नॉन-एकेडमिक) से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा.

नए उम्मीदवारों को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना जरूरी है. लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से जुड़ी जानकारी सही-सही भरनी होगी. इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे.





