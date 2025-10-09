Bihar Election 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर में बातचीत, इस फॉर्मूले पर जल्द लगेगी मुहर
Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है. दो फार्मूलों में से किसी एक पर मुहर लग सकती है.
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. सूत्रों के मुताबिक अब सिर्फ़ फॉर्मूले पर सहमति बननी बाकी है. माना जा रहा है कि दो प्रस्तावित फार्मूलों में से किसी एक पर जल्द मुहर लग सकती है.
पहला फार्मूला: RJD को सबसे बड़ा हिस्सा
पहले फार्मूले के मुताबिक महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को 138 सीटें मिलने की संभावना है. कांग्रेस को इस फार्मूले में 52 सीटें, जबकि वाम दलों (CPI-ML, CPI, CPM) को कुल 35 सीटें दी जा सकती हैं. विकासशील इंसान पार्टी (VIP) को 15 सीटें, और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) को 2 सीटें देने का प्रस्ताव है.
सूत्रों के मुताबिक आईपी गुप्ता की इंडिया इन्क्लूसिव पार्टी को भी गठबंधन में शामिल करने की तैयारी है, जिसे 1 सीट मिल सकती है.
दूसरा फार्मूला: छोटे दलों को ज्यादा हिस्सेदारी
दूसरा प्रस्ताव थोड़ा संतुलित बताया जा रहा है. इसमें RJD को 130 सीटें दी जाएंगी, यानी पहले फार्मूले से 8 सीटें कम. कांग्रेस को 55 सीटें मिलेंगी, वाम दलों को वही 35 सीटें, लेकिन VIP की सीटें बढ़ाकर 20 हो सकती है. JMM को 2 और इंडिया इन्क्लूसिव पार्टी को 1 सीट मिलनी तय है.
RJD और कांग्रेस के बीच खींचतान
जानकारी के मुताबिक RJD चाहती है कि 2015 के सीट शेयरिंग फार्मूले को ही आधार बनाया जाए, जबकि कांग्रेस अपने संगठन विस्तार और पिछली बार की जीत का हवाला देकर सीटें बढ़ाने की मांग कर रही है. कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि पार्टी का वोट शेयर पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर हुआ है और वह अब 50 से ज्यादा सीटों पर दावा कर रही है.
छोटे दलों की भूमिका अहम
VIP और JMM जैसे सहयोगी दल भी अपने हिस्से की सीटें बढ़ाने की कोशिश में हैं. VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने हाल ही में कहा था कि हम सम्मानजनक सीट चाहते हैं. वाम दलों की ओर से भी कहा गया है कि वे सीटों से ज्यादा विचारधारा को प्राथमिकता देंगे, लेकिन वे कम से कम 35 सीटों से नीचे नहीं जाएंगे.
जल्द हो सकता है ऐलान
महागठबंधन सूत्रों का कहना है कि सीट बंटवारे पर लगभग सहमति बन चुकी है, और अब केवल औपचारिक घोषणा बाकी है. संभावना है कि जल्द ही आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा. वहीं, भाजपा-जदयू गठबंधन भी अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में जुटा है.
