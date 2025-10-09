हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर में बातचीत, इस फॉर्मूले पर जल्द लगेगी मुहर

Bihar Election 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर में बातचीत, इस फॉर्मूले पर जल्द लगेगी मुहर

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है. दो फार्मूलों में से किसी एक पर मुहर लग सकती है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 09 Oct 2025 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. सूत्रों के मुताबिक अब सिर्फ़ फॉर्मूले पर सहमति बननी बाकी है. माना जा रहा है कि दो प्रस्तावित फार्मूलों में से किसी एक पर जल्द मुहर लग सकती है.

पहला फार्मूला: RJD को सबसे बड़ा हिस्सा

पहले फार्मूले के मुताबिक महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को 138 सीटें मिलने की संभावना है. कांग्रेस को इस फार्मूले में 52 सीटें, जबकि वाम दलों (CPI-ML, CPI, CPM) को कुल 35 सीटें दी जा सकती हैं. विकासशील इंसान पार्टी (VIP) को 15 सीटें, और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) को 2 सीटें देने का प्रस्ताव है.

सूत्रों के मुताबिक आईपी गुप्ता की इंडिया इन्क्लूसिव पार्टी को भी गठबंधन में शामिल करने की तैयारी है, जिसे 1 सीट मिल सकती है.

दूसरा फार्मूला: छोटे दलों को ज्यादा हिस्सेदारी

दूसरा प्रस्ताव थोड़ा संतुलित बताया जा रहा है. इसमें RJD को 130 सीटें दी जाएंगी, यानी पहले फार्मूले से 8 सीटें कम. कांग्रेस को 55 सीटें मिलेंगी, वाम दलों को वही 35 सीटें, लेकिन VIP की सीटें बढ़ाकर 20 हो सकती है. JMM को 2 और इंडिया इन्क्लूसिव पार्टी को 1 सीट मिलनी तय है.

RJD और कांग्रेस के बीच खींचतान

जानकारी के मुताबिक RJD चाहती है कि 2015 के सीट शेयरिंग फार्मूले को ही आधार बनाया जाए, जबकि कांग्रेस अपने संगठन विस्तार और पिछली बार की जीत का हवाला देकर सीटें बढ़ाने की मांग कर रही है. कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि पार्टी का वोट शेयर पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर हुआ है और वह अब 50 से ज्यादा सीटों पर दावा कर रही है.

छोटे दलों की भूमिका अहम

VIP और JMM जैसे सहयोगी दल भी अपने हिस्से की सीटें बढ़ाने की कोशिश में हैं. VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने हाल ही में कहा था कि हम सम्मानजनक सीट चाहते हैं. वाम दलों की ओर से भी कहा गया है कि वे सीटों से ज्यादा विचारधारा को प्राथमिकता देंगे, लेकिन वे कम से कम 35 सीटों से नीचे नहीं जाएंगे.

जल्द हो सकता है ऐलान

महागठबंधन सूत्रों का कहना है कि सीट बंटवारे पर लगभग सहमति बन चुकी है, और अब केवल औपचारिक घोषणा बाकी है. संभावना है कि जल्द ही आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा. वहीं, भाजपा-जदयू गठबंधन भी अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में जुटा है.

और पढ़ें
Published at : 09 Oct 2025 02:28 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस की तरफ जूता फेंकने वाले वकील की सदस्यता रद्द की, इससे पहले बार काउंसिल भी कर चुका है सख्त कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस की तरफ जूता फेंकने वाले वकील की सदस्यता रद्द की, इससे पहले बार काउंसिल भी कर चुका है सख्त कार्रवाई
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

शिबानी कश्यप का इंटरव्यू नवरात्रि उत्सव में अपनी आवाज लेकर आईं संगीत करियर और भी बहुत कुछ
Private Jet Crash: फर्रुखाबाद में बड़ा हादसा, सभी यात्री सुरक्षित!
Raghav Juyal Interview: डांस, स्टेज, परफॉर्मेंस और भी बहुत कुछ; अभिनेता ने कहा,
Tejashwi Yadav Job Promise: तेजस्वी का 'ऐतिहासिक' ऐलान, हर परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी
पवन सिंह का इंटरव्यू पवन सिंह की लव लाइफ दिल टूटना विश्वासघात और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस की तरफ जूता फेंकने वाले वकील की सदस्यता रद्द की, इससे पहले बार काउंसिल भी कर चुका है सख्त कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस की तरफ जूता फेंकने वाले वकील की सदस्यता रद्द की, इससे पहले बार काउंसिल भी कर चुका है सख्त कार्रवाई
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
साउथ सिनेमा
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
शिक्षा
BCCI से ही नहीं बल्ले और हेलमेट से भी कमाते हैं क्रिकेटर, जानें कैसे होती है कमाई?
बीसीसीआई से ही नहीं बल्ले और हेलमेट से भी कमाते हैं क्रिकेटर, जानें कैसे होती है कमाई?
ट्रेंडिंग
इनको कोई OYO दिलाओ यार... खाली गली देख लड़के ने गर्लफ्रेंड के साथ की ऐसी हरकत, वीडियो देख आएगी शर्म
इनको कोई OYO दिलाओ यार... खाली गली देख लड़के ने गर्लफ्रेंड के साथ की ऐसी हरकत, वीडियो देख आएगी शर्म
हेल्थ
Weight Loss Drugs: दुबला होने के लिए भारत में कौन-कौन सी दवाएं होती हैं इस्तेमाल, इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन-सी?
दुबला होने के लिए भारत में कौन-कौन सी दवाएं होती हैं इस्तेमाल, इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन-सी?
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
Embed widget