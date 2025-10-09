Bihar Election 2025 Live: जन सुराज के कई उम्मीदवारों के नाम सामने आए, पूर्व सांसद अजय निषाद आज BJP में होंगे शामिल
Bihar Election 2025 Live Updates: बिहार चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है. चर्चा जारी है. पढ़िए बिहार की सियासी हलचल से जुड़ी पल-पल की खबर.
2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अलग-अलग दल के नेताओं की आज (गुरुवार) बैठक है. सुबह 10 बजे से एक अणे मार्ग स्थित सीएम आवास में जेडीयू की बैठक है. सीएम नीतीश कुमार समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहेंगे. उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा. सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी.
एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान के बीच चिराग पासवान बीते बुधवार को दिल्ली चले गए थे. इस बीच पटना में आज एलजेपी (रामविलास) की आपात बैठक है. सुबह 10 बजे से पटना में पार्टी कार्यालय में यह बैठक है. बिहार चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए सांसद अरुण भारती इस इमरजेंसी मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे. पार्टी के तमाम प्रमुख नेता रहेंगे मौजूद, विधानसभा चुनाव, मौजूदा हालात पर चर्चा होगी.
चिराग और मांझी मांग रहे अधिक सीट
एनडीए में सीट बंटवारा नहीं हुआ है. चिराग और जीतन राम मांझी ज्यादा सीट मांग रहे हैं. मांग के चलते सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है. चिराग 36 से 40 सीट मांग रहे हैं. मांझी 15 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं. दूसरी ओर सीट बंटवारे की चर्चा के बीच बीजेपी नेताओं का फोन जाना शुरू हो गया है. बीजेपी कोटे के मंत्री एवं विधायक राजू सिंह 14 अक्टूबर को नामांकन करेंगे. वे साहेबगंज से विधायक हैं.
उधर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग फाइनल है. एक-दो दिन में हो सकता है कि ऐलान कर दिया जाए. सूत्रों के मुताबिक आरजेडी 118, कांग्रेस 55, वीआईपी 35, जेएमएम 2, पारस 3 और लेफ्ट के दलों को 30 सीटें मिल सकती हैं.
बिहार में एनडीए सरकार के कामकाज को लेकर आज कांग्रेस चार्जशीट जारी करेगी. अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और जयराम रमेश दोपहर दो बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.
उधर जन सुराज पार्टी आज उम्मीदवारों की पहली सूची जार करेगी. कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं. जन सुराज बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी. देखना होगा कि पहली लिस्ट में किस बड़े चेहरे का नाम पार्टी सामने लाती है.
Bihar Election 2025 Live: शिवदीप लांडे अररिया या जमालपुर से लड़ेंगे चुनाव
पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने चुनाव लड़ने के लिए दो सीटों को फाइनल किया है. फेसबुक लाइव के माध्यम से उन्होंने बताया कि वे मुंगेर की जमालपुर सीट और अररिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे.
Bihar Election 2025 Live: पूर्व सांसद अजय निषाद बीजेपी में होंगे शामिल
मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद कैप्टन अजय निषाद आज बीजेपी में शामिल होंगे. पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे. हालांकि लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट से लड़े राज भूषण निषाद चौधरी से हार गए थे. अजय निषाद मुजफ्फरपुर की किसी सीट से विधानसभा लड़ सकते हैं.
