हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में NDA को कितनी मिलेंगी सीटें? दूसरे फेज की वोटिंग से पहले चिराग पासवान ने किया बड़ा दावा

बिहार में NDA को कितनी मिलेंगी सीटें? दूसरे फेज की वोटिंग से पहले चिराग पासवान ने किया बड़ा दावा

Bihar Election 2025: चिराग पासवान ने अमित शाह के NDA सरकार बनाने के दावे का समर्थन किया. उन्होंने पहले चरण के मतदान को सकारात्मक बताया और बिहार में 175 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 08 Nov 2025 11:04 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीए 160 से अधिक सीट जीतकर सरकार बनाएगा. चिराग पासवान ने कहा कि पहले चरण में हुई दमदार वोटिंग इसी ओर इशारा कर रही है.

पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए दावा किया है पहले चरण के रुझान साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि एनडीए सरकार बना रही है. हम अपने सभी उम्मीदवारों से फीडबैक ले रहे हैं और उस आधार पर कह रहे हैं कि एनडीए सरकार बना रही है, इसमें कोई शक नहीं है.

'175 से अधिक सीटें जीतकर बनाएगी सरकार'

चिराग ने दावा किया है कि एनडीए बिहार में 175 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा कि मेरा यह भी मानना है कि दूसरे चरण के मतदान के बाद अगर हम 2010 के रिकॉर्ड को भी पार कर जाएं, तो भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए.

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बिहार के लोगों से प्रेम करते हैं. उनके बार-बार बिहार आने और प्रदेशवासियों को सौगात देने से जनता में डबल इंजन सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है.

'जनता ने मतदान कर दिया है जवाब'

राहुल गांधी के वोट चोरी के बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी लगातार चुनाव हार रहे हैं, उन्हें हार का अनुभव है. इस अनुभव से ही वह चुनाव हारने से पहले बहाने तैयार कर लेते हैं. इस बार भी एसआईआर का बहाना बनाया, लेकिन जनता ने मतदान कर जवाब दिया है.

चिराग ने कहा कि पहले यह लोग ईवीएम को दोष देते थे. अब नया बहाना एसआईआर का लेकर आए हैं, लेकिन यह मुद्दा कुछ साल चलेगा. इसके बाद राहुल गांधी कुछ और बहाना लेकर आएंगे.

उन्होंने कहा कि एसआईआर जरूरी था और वोटर लिस्ट से उन लोगों के नाम काटे गए जो अवैध थे. वैध मतदाताओं ने पहले चरण में बढ़-चढ़ कर भाग लिया.

चिराग ने पूछा कि अगर वैध मतदाताओं के वोट काटे जाते तो राजनीतिक दलों की ओर से आपत्ति जताई जाती, लेकिन कोई आपत्ति नहीं जताई गई. इससे साफ है कि एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सिर्फ झूठ बोला.

तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ भावी मुख्यमंत्री ही रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन पाएंगे.

राजद के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराएं. अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. अगर सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं तो हमें इसकी चिंता उनसे ज्यादा है, क्योंकि हम ईमानदारी और निष्ठा से काम करने वाले लोग हैं. ये तो 90 के दशक में बूथ लूटते थे.

Published at : 08 Nov 2025 11:04 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
