बिहार चुनाव: 'अबकी बारी अपने खेसारी', छपरा में बोले अखिलेश यादव, रोजगार पर BJP को घेरा

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं. सपा चीफ ने रविवार (2 नवंबर) को छपरा में राजद के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव के लिए वोट मांगे हैं. अखिलेश लगातार चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए गठबंधन पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं.

खेसारी लाल के समर्थन में जनसभा करने के लिए छपरा विधानसभा पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की है. बातचीत में सपा चीफ ने बीजेपी और एनडीए गठबंधन पर कड़ा प्रहार किया है.

बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव

चुनाव प्रचार के बीच मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "रोजगार कभी बीजेपी के एजेंडे में नहीं रहा, नौकरी बीजेपी के एजेंडे में नहीं रही, इसी की वजह से राज्य में पलायन हो रहा है." सपा चीफ ने आगे कहा कि, "अगर बीजेपी की सरकार में नौकरी एजेंडा होता तो आज इतनी संख्या में पलायन बिहार में नहीं होता."

राजद की तरफ से हर घर में नौकरी देने के वादे वाले सवाल पर अखिलेश ने कहा कि, "क्यों नहीं संभव है और संभव बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं." बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में किए गए वादे पर उन्होंने जवाब दिया है.

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बताया कि, "जब मैं 14 हजार करोड़ का एक्सप्रेस-वे बना रहा था तो यही बीजेपी वाले लोगों ने कहा था कि नहीं बना पाऊंगा. लेकिन जब बनाया तो आगे और बढ़ाया तो उसी एक्सप्रेस-वे पर प्रधानमंत्री अपने हरक्यूलिस हवाई जहाज से उतरे थे." उन्होंने कहा कि "मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अगर ऐसा कोई एक्सप्रेस-वे बनाया हो तो बताएं."

खेसारी लाल यादव की जनसभा में बोले अखिलेश यादव

राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव के समर्थन में अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि, खेसारी जब जीतेंगे तो हम सब मिलकर जीत का गाना गाने का काम करेंगे." वहीं उन्होंने कहा कि, "खेसारी जीतेंगे तो तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे."

अखिलेश यादव ने कहा, "तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे तो जीविका बहनों का महीने का वेतन 30 हजार रुपये होगा." वहीं उन्होंने यह भी कहा कि, "महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया, लेकिन सरकार बनने के बाद सभी महिलाओं को 2500 रुपये महीना और सम्मान देने का काम तेजस्वी यादव करेंगे."