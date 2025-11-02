बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में JDU के मोकामा उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस सरकार के अंदर मर्डर की छूट है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मोकामा में सरकार की नाक के नीचे जो हत्या हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने ये भी कहा कि दबाव बहुत बना इसलिए एक्शन हुआ.

उन्होंने कहा, "ये गुंडाराज की बात करते हैं, लेकिन इनके शासन में लूटपाट हो रही है, हत्या और अपहरण की घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? पूरे प्रदेश के अंदर जो पूरा माहौल बना है. लूटपाट करने की जो छूट है, ये किसके शासन में हो रहा है. उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है. आज तो निर्वाचन आयोग है, जिनके कुछ अधिकारियों आरेस्ट करने का एक्शन लिया होगा, वो भी दबाव बहुत बना इसलिए एक्शन हुआ. हत्या और हिंसा का जो बिहार में माहौल है, वो किसके शासन में हो रहा है?''

#WATCH | Patna, Bihar: On the Bihar election, Congress leader Sachin Pilot says, "... The people of Bihar want change. For the last 20 years, the people have been tired of the same government. The youth of Bihar are seeing hope in Rahul Gandhi and Tejashwi Yadav. The current… pic.twitter.com/v8ZiMpaLFv — ANI (@ANI) November 2, 2025

बिहार की जनता बदलाव चाहती है- सचिन पायलट

पटना में मीडिया से बातचीत में बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, ''बिहार की जनता बदलाव चाहती है. पिछले 20 सालों से वही शासन और सरकार चल रही है. बिहार के नौजवान और मेहनती लोग अब इस व्यवस्था से परेशान हो गए हैं और अब ऊब चुके हैं. बदलाव की सुगबुगाहट बहुत दिनों से बिहार के अंदर है.''

महागठबंधन की सरकार बनेगी- सचिन पायलट

इसके साथ ही उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनने का भी दावा किया. पायलट ने कहा, ''हमारे गठबंधन के आने के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर जो मेहनत की है, उससे नौजवानों में उम्मीद दिख रही है. इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार का जाना तय है, महागठबंधन की सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी.''

20 साल मौका मिलने के बाद भी वादे पूरे नहीं- पायलट

बिहार में जनता 20 साल और दिल्ली में 11 साल मौका दे चुकी है, उसके बावजूद भी आप वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं. नौजवान आज भी बेरोजगार है, किसान परेशान हैं. सत्ता में आप हैं, पूरी ताकत आपके पास है फिर भी आप जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए. तो ऐसे में लोग अब उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे.