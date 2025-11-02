हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सचिन पायलट का बड़ा दावा, बोले- 'बहुत दबाव था...'

दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सचिन पायलट का बड़ा दावा, बोले- 'बहुत दबाव था...'

Sachin Pilot News: पटना में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि बिहार के अंदर जो पूरा माहौल बना है. हत्या, लूटपाट करने की जो छूट है, ये किसके शासन में हो रहा है. उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 02 Nov 2025 05:57 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में JDU के मोकामा उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस सरकार के अंदर मर्डर की छूट है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मोकामा में सरकार की नाक के नीचे जो हत्या हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने ये भी कहा कि दबाव बहुत बना इसलिए एक्शन हुआ.

उन्होंने कहा, "ये गुंडाराज की बात करते हैं, लेकिन इनके शासन में लूटपाट हो रही है, हत्या और अपहरण की घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? पूरे प्रदेश के अंदर जो पूरा माहौल बना है. लूटपाट करने की जो छूट है, ये किसके शासन में हो रहा है. उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है. आज तो निर्वाचन आयोग है, जिनके कुछ अधिकारियों आरेस्ट करने का एक्शन लिया होगा, वो भी दबाव बहुत बना इसलिए एक्शन हुआ. हत्या और हिंसा का जो बिहार में माहौल है, वो किसके शासन में हो रहा है?''

बिहार की जनता बदलाव चाहती है- सचिन पायलट

पटना में मीडिया से बातचीत में बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, ''बिहार की जनता बदलाव चाहती है. पिछले 20 सालों से वही शासन और सरकार चल रही है. बिहार के नौजवान और मेहनती लोग अब इस व्यवस्था से परेशान हो गए हैं और अब ऊब चुके हैं. बदलाव की सुगबुगाहट बहुत दिनों से बिहार के अंदर है.''

महागठबंधन की सरकार बनेगी- सचिन पायलट

इसके साथ ही उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनने का भी दावा किया. पायलट ने कहा, ''हमारे गठबंधन के आने के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर जो मेहनत की है, उससे नौजवानों में उम्मीद दिख रही है. इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार का जाना तय है, महागठबंधन की सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी.''

20 साल मौका मिलने के बाद भी वादे पूरे नहीं- पायलट

बिहार में जनता 20 साल और दिल्ली में 11 साल मौका दे चुकी है, उसके बावजूद भी आप वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं. नौजवान आज भी बेरोजगार है, किसान परेशान हैं. सत्ता में आप हैं, पूरी ताकत आपके पास है फिर भी आप जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए. तो ऐसे में लोग अब उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे.

और पढ़ें
Published at : 02 Nov 2025 05:53 PM (IST)
Tags :
Sachin Pilot Anant Singh Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Dular Chand Yadav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
'लालू के बेटे की सरकार बनी तो हत्या-अपहरण-रंगदारी के 3 नए मंत्रालय होंगे', अमित शाह का RJD पर निशाना
'लालू के बेटे की सरकार बनी तो हत्या-अपहरण-रंगदारी के 3 नए मंत्रालय होंगे', अमित शाह का RJD पर निशाना
बिहार
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
इंडिया
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
Advertisement

वीडियोज

Anant Singh की आज मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी । Bihar Election । Dularchand Murder Case
Akshay Bindra Home Tour: सास बहु साजिश में देखिए अक्षय के घर का होम टूर #sbs
Dularchand Case: Anant Singh की गिरफ्तारी से बिहार चुनाव में कितना पड़ेगा असर? | Bihar Election
Bollywood News: King में दशहत नहीं , डर लेकर आए Sharukh Khan, Birthday पर रिलीज किया Film का धमाकेदार Teaser
₹6.5 Lakh Crore का Wedding Season! कैसे 46 लाख शादियां बढ़ाएँगी भारत की Economy?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
'लालू के बेटे की सरकार बनी तो हत्या-अपहरण-रंगदारी के 3 नए मंत्रालय होंगे', अमित शाह का RJD पर निशाना
'लालू के बेटे की सरकार बनी तो हत्या-अपहरण-रंगदारी के 3 नए मंत्रालय होंगे', अमित शाह का RJD पर निशाना
बिहार
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
इंडिया
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
महाराष्ट्र
महिला विश्व कप के फाइनल से पहले मुंबई में बारिश, भीगते हुए स्टेडियम पहुंचे फैंस
महिला विश्व कप के फाइनल से पहले मुंबई में बारिश, भीगते हुए स्टेडियम पहुंचे फैंस
शिक्षा
JEE Main 2026: अपनी पसंद के शहर में एग्जाम सेंटर चुन सकेंगे स्टूडेंट्स, e-KYC भी करनी होगी; JEE Main में इस बार लागू होंगे नए नियम
अपनी पसंद के शहर में एग्जाम सेंटर चुन सकेंगे स्टूडेंट्स, e-KYC भी करनी होगी; JEE Main में इस बार लागू होंगे नए नियम
Home Tips
सर्दियों के कपड़ों से आ रही है बदबू, ये हैक्स आएंगे आपके काम
सर्दियों के कपड़ों से आ रही है बदबू, ये हैक्स आएंगे आपके काम
ट्रेंडिंग
बोल्ड ड्रेस पहनकर कॉलेज गर्ल ने डांस से मचाया गदर! शरमा गया पूरा इंटरनेट- वीडियो वायरल
बोल्ड ड्रेस पहनकर कॉलेज गर्ल ने डांस से मचाया गदर! शरमा गया पूरा इंटरनेट- वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget