हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'बिहार के चार जिलों से चुनाव लड़ेगी AIMIM', प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने दी जानकारी

'बिहार के चार जिलों से चुनाव लड़ेगी AIMIM', प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने दी जानकारी

Bihar Election 2025: AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी है. AIMIM चार जिलों में चुनाव लड़ेगी, पार्टी ने धर्मनिरपेक्ष वोटों को एकजुट करने और तीसरे गठबंधन के गठन का ऐलान किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 12 Oct 2025 09:32 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए AIMIM (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. AIMIM के बिहार राज्य अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि उनका उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा रोकना और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ना था. लेकिन बड़े गठबंधन दलों की ओर से सहयोग न मिलने के कारण एक तीसरा गठबंधन बनाने की जरूरत पड़ी.

अख्तरुल इमान ने बताया कि AIMIM बिहार चार जिलों में चुनाव लड़ेगी, जिनमें किशनगंज प्रमुख है. इसके साथ ही पार्टी ने बिहार के कई अन्य जिलों में भी अपनी दावेदारी बढ़ाने का इरादा जताया. उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, गया, मोतिहारी, नवादा, जमुई, भागलपुर, सिवान, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली और गोपालगंज जिलों के कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की है.

बिहार के चार जिलों से चुनाव लड़ेगी पार्टी

अख्तरुल इमान ने जोर देकर कहा कि AIMIM का मुख्य मकसद सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ वोटों को एकजुट करना और बिहार में धर्मनिरपेक्ष विकल्प प्रस्तुत करना है. उन्होंने कहा कि AIMIM बिहार के चार जिलों से चुनाव लड़ेगी. पार्टी ने जनता से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया है. जैसे- शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय. उनका कहना था कि पार्टी उन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी जहां मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय का महत्वपूर्ण जनाधार है, ताकि उनकी आवाज विधानसभा में प्रभावशाली रूप से सुनाई जा सके.

तीसरे विकल्प के तौर पर चुनाव में उतरेगी AIMIM

उन्होंने यह भी कहा कि AIMIM ने गठबंधन दलों से सहयोग की कोशिश की थी, लेकिन बड़े दलों ने इसे नजरअंदाज किया. इसके बाद पार्टी ने निर्णय लिया कि वह स्वतंत्र रूप से तीसरे विकल्प के तौर पर चुनाव में उतरेगी. अख्तरुल इमान ने यह स्पष्ट किया कि AIMIM का उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि वोटों को धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय के मुद्दों के लिए संगठित करना है.

चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है AIMIM

सूत्रों के अनुसार AIMIM की यह पहल बिहार के चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है. छोटे और मध्यम आकार के दलों के साथ मिलकर तीसरे गठबंधन का गठन पार्टी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. पार्टी की यह घोषणा यह संकेत देती है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब एक नया खेल भी सामने आने वाला है, जहां पारंपरिक गठबंधन और तीसरे विकल्प के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है.

Published at : 12 Oct 2025 09:32 AM (IST)
Tags :
Kishanganj Akhtarul Iman BIHAR NEWS BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका ने चीन पर लगाया 100% टैरिफ, क्या ट्रंप के फैसले से भारत को होगा फायदा, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
अमेरिका ने चीन पर लगाया 100% टैरिफ, क्या ट्रंप के फैसले से भारत को होगा फायदा, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
राजस्थान
जोधपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान घमासान, पर्यवेक्षक के सामने ही नेताओं में हुई नोकझोंक
जोधपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान घमासान, पर्यवेक्षक के सामने ही नेताओं में हुई नोकझोंक
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पेट में बच्चा, शादी से इनकार...होटल में नाबालिग प्रेमिका ने बॉयफ्रेंड को उतारा मौत के घाट! | Raipur Murder
Bihar Politics: NDA में सीटों पर घमासान, माझी-चिराग की बार्गेनिंग से BJP-JDU परेशान
Infiltration Row: 'घुसपैठियों' पर Amit Shah का बड़ा बयान, कहा- 'आप भी नहीं बचोगे'
SHOCKING VIDEO: ऑटो में सवारियों के पीछे बैठा था विशाल अजगर, देखते ही उड़े होश!
Toxic Syrup: मध्य प्रदेश में ज़हरीले सिरप का क़हर, सिस्टम की नींद में 20 से ज़्यादा मासूमों की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका ने चीन पर लगाया 100% टैरिफ, क्या ट्रंप के फैसले से भारत को होगा फायदा, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
अमेरिका ने चीन पर लगाया 100% टैरिफ, क्या ट्रंप के फैसले से भारत को होगा फायदा, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
राजस्थान
जोधपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान घमासान, पर्यवेक्षक के सामने ही नेताओं में हुई नोकझोंक
जोधपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान घमासान, पर्यवेक्षक के सामने ही नेताओं में हुई नोकझोंक
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
टेलीविजन
रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदीश संधू की सगाई की फोटोज आई सामने, ऑरेंज लहंगे में खूब जंची मंगेतर
रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदीश संधू की सगाई की फोटोज आई सामने, ऑरेंज लहंगे में खूब जंची मंगेतर
हरियाणा
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस पर CM नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'अपराधी कितना भी...'
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस पर CM नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'अपराधी कितना भी...'
लाइफस्टाइल
83 की उम्र में भी फिट और एनर्जेटिक हैं अमिताभ बच्चन, जानिए उनकी हेल्दी लाइफ का राज
83 की उम्र में भी फिट और एनर्जेटिक हैं अमिताभ बच्चन, जानिए उनकी हेल्दी लाइफ का राज
जनरल नॉलेज
Elevator History: जिस वजह से हुई ऊंची-ऊंची इमारतों की राह आसान, जानें कैसे हुआ था उस लिफ्ट का आविष्कार?
जिस वजह से हुई ऊंची-ऊंची इमारतों की राह आसान, जानें कैसे हुआ था उस लिफ्ट का आविष्कार?
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget