8 घंटी में पढ़ाई, छुट्टी से पहले राष्ट्रगान, बिहार में शिक्षा विभाग ने जारी किया नया टाइम-टेबल

बिहार में चुनाव के बाद नई सरकार बन गई और शिक्षा विभाग भी एक्शन में है. शिक्षा विभाग की ओर से प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है. सभी सरकारी स्कूलों में मॉडल टाइम-टेबल लागू करने का निर्देश दिया गया है. निर्देश राज्य के सभी संस्कृत स्कूल और मदरसों पर भी लागू होगा.

माध्यमिक शिक्षा के निदेशक सज्जन आर की ओर से अधिसूचना जारी की गई है. निर्देश दिया गया है कि छुट्टी से पहले राष्ट्रगान होगा. इसमें लाउडस्पीकर अनिवार्य होगा. दूसरी ओर कहा गया है कि सुबह 9.30 से 10 बजे तक होने वाली असेंबली में सबसे पहले शिक्षक बच्चों के गेटअप, पोशाक, बाल और नाखून आदि की जांच करेंगे. इसके बाद प्रार्थना यथा निर्धारित, बिहार गीत होंगे. इसके बाद सामान्य ज्ञान, समाचार वाचन एवं अन्य परिचर्चा होगी.निर्देश दिया गया है कि एक ही साथ सभी वर्गों के लिए एक गतिविधि/खेलकूद आदि निर्धारण नहीं करेंगे.

कमजोर बच्चों को आगे की पंक्ति में बैठाएं

शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए पत्र में लिखा गया है कि यदि विद्यालय में किसी कक्षा, बोर्ड या सेंटअप की परीक्षा ली जा रही हो तो अन्य कक्षाओं को स्थगित नहीं किया जाएगा. अन्य कक्षाओं में अध्यापन का कार्य चलते रहना चाहिए. शनिवार को पूरे दिन कक्षा एक से आठ तक के लिए बैगलेस व्यवस्था जारी रहेगी. इतना ही नहीं, सभी वर्गों में कमजोर बच्चों को आगे की पंक्ति में बैठाने के लिए भी कहा गया है.

10 बजे से 4 बजे तक चलेंगे स्कूल

जारी निर्देश के अनुसार, स्कूल सुबह 9:30 बजे से शाम के 4:00 तक चलेंगे. इसके बाद 10:00 बजे से 4:00 तक कुल 8 घंटी की पढ़ाई होगी. 10 बजे से 10:40 तक पहली घंटी होगी. 10 बजकर 40 मिनट से 11:20 बजे तक दूसरी घंटी होगी. 12 बजे से लेकर 12:40 तक लंच होगा. इसी तहत हर 40 मिनट की एक घंटी होगी. आठवीं घंटी 3:20 बजे से चार बजे तक चलेगी. इसके बाद छुट्टी हो जाएगी.

