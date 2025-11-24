भू-माफिया हो जाएं सावधान! विजय कुमार सिन्हा ने पदभार ग्रहण करते ही कर दिया बड़ा ऐलान

बिहार सरकार के कई मंत्रियों ने सोमवार (24 नवंबर, 2025) को पदभार ग्रहण किया. उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार के नए मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया. विजय सिन्हा ने कहा कि इस विभाग में वो पहले भी कुछ दिनों के लिए रहे थे. उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए अंचल से विभाग तक बेहतर करने का प्रयास होगा.

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की पूरी निगाह भू-माफिया पर होगी. माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी भी हालत में विभाग में माफिया की नहीं चलेगी. इसके लिए हम विभाग की बड़ी समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं. इसके बाद नीति-निर्धारण तय होगा. जमीन के लगान और म्यूटेशन में जो भ्रष्टाचार है उसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जो लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.

#WATCH | पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री और भू-राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "खनन भू तत्व विभाग के अंदर कई सकारात्मक कार्य किए गए हैं, जिसके कई सकारात्मक परिणाम आए हैं। बिहार में जो बालू माफियाओं का शोर था वो घटा है और अब बालू के तहत रोजगार के अवसर बढ़ाने के, सारे… pic.twitter.com/WhWz96nQyb — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 24, 2025

पंडित के साथ पहुंचकर सुरेंद्र मेहता ने लिया पदभार

पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री सुरेंद्र मेहता ने भी सोमवार को पदभार ग्रहण किया. विभाग में पंडित के साथ पहुंचकर उन्होंने पहले दिन की शुरुआत की. इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने मंत्री सुरेंद्र मेहता का स्वागत किया. सुरेंद्र मेहता ने कहा कि मत्स्य जीवी समाज और पशुपालन करने वाले लोगों के हित में वो काम करेंगे.

मंत्री संजय टाइगर ने भी लिया पदभार

श्रम संसाधन विभाग में मंत्री संजय सिंह टाइगर ने पदभार ग्रहण किया. इस मौके पर संजय टाइगर ने कहा कि बिहार में कौशल विकास आगे बढ़े, श्रमिकों के कल्याण के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे. समीक्षा के बाद हम प्राथमिकता तय करेंगे.

उधर मंत्री नितिन नवीन ने पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी संभाली. नितिन नवीन में मीडिया से बातचीत में कहा कि जो भरोसा मुझ पर पार्टी और सरकार ने जताया है उस पर खरा उतरना है. पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने सड़क के क्षेत्र में जो सपना देखा उसे पूरा करना लक्ष्य है. समय के अंदर योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है.

