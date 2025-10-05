एक्सप्लोरर
बिहार में अपराधी बेलगाम, लूट का विरोध करने पर फाइनेंस कर्मी को मारी गोली, PMCH रेफर
फाइनेंस कर्मी अपनी ड्यूटी पूरी कर पटना में अपने बीमार भाई को देखने जा रहा था. तभी उससे रास्ते में बदमाशों ने बाइक छीनने की कोशिश की, जिसका उसने विरोध किया.
बिहार के हाजीपुर में आपराधियों ने एक फाइनेंस कर्मी से बाइक लूटने के दौरान शनिवार रात को गोली मार दी, जिसके बाद वहां लोगों को भीड़ जुट गई. घटना हाजीपुर के जंदाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुकुंदपुर भात, पेट्रोल पंप के पास कि है. आनन-फानन में कर्मी को पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रविवार को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया.
बीमार भाई को देखने जा रहा था फाइनेंस कर्मी
बताया जाता है कि फाइनेंस कर्मी अपने ड्यूटी से पटना अपने बीमार भाई को देखने जा रहा था. तभी उससे रास्ते में बदमाशों ने बाइक छीनने की कोशिश की, जिसका उसने विरोध किया. इस पर बदमाशों ने उसे गोली मार दी. गोली फाइनेंस कर्मी गुलशन के पेट में लगी है. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाला.
छिनतई का विरोध करने पर मारी गोली
बाइक सवार बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी को छिनतई का विरोध करने पर गोली मारकर घायल कर दिया, गोली लगने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलने पर राहगीर मौके पर जुट गए और उन्होंने जानकारी स्थानीय पुलिस को दी, जंदाहा थाने की पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायल युवक को आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया. घायल युवक की स्थिति नाजुक बताई गई है.
पुलिस के मुताबिक घटना बीते देर रात हुई है, जब फाइनेंस कमी मोटरसाइकिल से अपने बीमार भाई को पटना देखने के लिए जा रहा था. इसी दौरान अपराधी ने घेर कर लूटने का प्रयास कर रहे थे, जिसका विरोध गुलशन ने किया. इसके बाद अपराधी गोली मारकर फरार हो गए. परिजनों के मुताबिक अपराधी तीन की संख्या में थे.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'अमेरिका के साथ कुछ मुद्दे सुलझाने की जरूरत', ट्रेड डील और टैरिफ पर एस जयशंकर का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
क्रिकेट
वर्ल्ड कप मैच में लड़खड़ाई टीम इंडिया, पाकिस्तान ने सिर्फ 247 रनों पर रोका, मंडराया हार का खतरा
टेलीविजन
मोनोकिनी में अनुष्का सेन की 7 तस्वीरें, 23 साल की हसीना का हुस्न देख बौखलाए फैंस
Advertisement
बिहार
8 Photos
शीतला मंदिर से लेकर पटनदेवी तक… महाअष्टमी पर नीतीश कुमार ने किया मां भगवती का दर्शन, देखें तस्वीरें
बिहार
7 Photos
मुख्यमंत्री नीतीश ने महासप्तमी पर की मां दुर्गा की पूजा, तस्वीरों में देखें आस्था के पल
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL