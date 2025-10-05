हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में अपराधी बेलगाम, लूट का विरोध करने पर फाइनेंस कर्मी को मारी गोली, PMCH रेफर

बिहार में अपराधी बेलगाम, लूट का विरोध करने पर फाइनेंस कर्मी को मारी गोली, PMCH रेफर

फाइनेंस कर्मी अपनी ड्यूटी पूरी कर पटना में अपने बीमार भाई को देखने जा रहा था. तभी उससे रास्ते में बदमाशों ने बाइक छीनने की कोशिश की, जिसका उसने विरोध किया.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 05 Oct 2025 07:58 PM (IST)
बिहार के हाजीपुर में आपराधियों ने एक फाइनेंस कर्मी से बाइक लूटने के दौरान शनिवार रात को गोली मार दी, जिसके बाद वहां लोगों को भीड़ जुट गई. घटना हाजीपुर के जंदाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुकुंदपुर भात, पेट्रोल पंप के पास कि है. आनन-फानन में कर्मी को पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रविवार को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया.

बीमार भाई को देखने जा रहा था फाइनेंस कर्मी 

बताया जाता है कि फाइनेंस कर्मी अपने ड्यूटी से पटना अपने बीमार भाई को देखने जा रहा था. तभी उससे रास्ते में बदमाशों ने बाइक छीनने की कोशिश की, जिसका उसने विरोध किया. इस पर बदमाशों ने उसे गोली मार दी. गोली फाइनेंस कर्मी गुलशन के पेट में लगी है. घटना  के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाला.

छिनतई का विरोध करने पर मारी गोली 

बाइक सवार बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी को छिनतई का विरोध करने पर गोली मारकर घायल कर दिया, गोली लगने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलने पर राहगीर मौके पर जुट गए और उन्होंने जानकारी स्थानीय पुलिस को दी, जंदाहा थाने की पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायल युवक को आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया. घायल युवक की स्थिति नाजुक बताई गई है.
 
पुलिस के मुताबिक घटना बीते देर रात हुई है, जब फाइनेंस कमी मोटरसाइकिल से अपने बीमार भाई को पटना देखने के लिए जा रहा था. इसी दौरान अपराधी ने घेर कर लूटने का प्रयास कर रहे थे, जिसका विरोध गुलशन ने किया. इसके बाद अपराधी गोली मारकर फरार हो गए. परिजनों के मुताबिक अपराधी तीन की संख्या में थे. 
Published at : 05 Oct 2025 07:57 PM (IST)
Robbery Hajipur News BIHAR NEWS
