बिहार: बेगूसराय में JDU के छात्र नेता को सुबह-सुबह मारी गोली, जिम जाने के दौरान हुई घटना

बिहार के बेगूसराय में बुधवार (24 दिसंबर, 2025) की सुबह-सुबह बेखौफ बदमाशों ने जेडीयू के एक छात्र नेता को गोली मार दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया. गोलीबारी की वारदात लोहिया नगर थाना क्षेत्र के बाघा गुमटी के पास हुई जिसके बाद हड़कंप मच गया. आनन-फानन में घायल को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल लाया गया. उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

घायल शख्स की पहचान साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रहुआ गांव निवासी विजेंद्र राय के पुत्र सोनू कुमार राय के रूप में की गई है. बताया जा रहा है कि सोनू लोहिया नगर इलाके में वर्षों से रह रहा था. आज (बुधवार) सुबह अपने घर से निकलकर जिम जा रहा था. इसी दौरान घात लगाए बदमाशों ने उसे मौका देख गोली मार दी.

जेडीयू के छात्र नेता को क्यों मारी गई गोली?

इस घटना के बाद एक तरफ जहां सोनू को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया तो दूसरी ओर उसके जानने वाले और परिजन अस्पताल पहुंचने लगे. सोनू को किस विवाद में गोली मारी गई है यह अभी पता नहीं चला है. जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि कारण क्या है और इस घटना को अंजाम देने के पीछे किसकी क्या मंशा थी.

सोनू ने बताया कि वो वर्षों से जेडीयू छात्र संगठन में सक्रिय है. हमेशा छात्रों के हित में आंदोलन करते रहा है. उसे नहीं पता कि किस वजह से गोली मारी गई है. घटना की सूचना मिलते ही लोहिया नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई. पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है. फिलहाल पुलिस हमलावरों की पहचान और गोलीबारी के कारणों का पता लगाने में लगी हुई है. खबर लिखे जाने तक आधिकारिक रूप से पुलिस की ओर से बयान नहीं आया था. देखना होगा कि घटना के पीछे क्या कुछ विवाद सामने आता है.

